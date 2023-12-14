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Ротенберг — о Грицюке: «Он не попадал в состав по состоянию здоровья»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг оценил игру Арсения Грицюка в стартовом матче Кубка Первого канала против «Звезды и ВХЛ» (5:2).

— Зависят ли перспективы Арсения Грицюка в СКА от его игры на Кубке Первого канала?

— Самый важный момент, что он не попадал в состав по состоянию здоровья. Когда такой игрок здоров, то он попадает в состав. Для него важно получить эту практику. Он сыграл сегодня достаточно много минут. Наверное, он был самым острым игроком в составе «Звезд и ВХЛ». Радует, что он остро сыграл в атаке. Это выведет Арсения на новый уровень. Самое главное — надо пожелать ему здоровья и чтобы он не получал этих микротравм. Потому что в хоккей можно играть только с богатырским здоровьем.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Арсений Грицюк
Роман Ротенберг
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