Россия проиграла Швеции в первом матче Кубка Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции (3:4) в стартовом матче Кубка Первого канала.

В составе россиян отличились Вадим Шипачев и Кирилл Капризов (дважды) . У шведов шайбы забрасывали Андре Петерссон, Даниэль Броди, Мальте Стремвалль и Даниэль Зор.

Следующие матчи на турнире команды проведут 14 декабря. Швеция сыграет с Финляндией, а Россия — с Чехией.

Кубок Первого канала

Россия — Швеция — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Петерссон — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Лар. Юханссон), 3:56 — 0:1. Бродин — 1 (Хендемарк), 11:43 — 0:2. Стремвалль — 1 (Ханссон), 21:48 — 0:3. Шипачев — 1 (Кузьменко, Миронов), 36:24 — 1:3. Капризов — 1 (Рафиков), 51:40 — 2:3. Зор — 1, 52:19 — 2:4. Капризов — 2 (бол., Шипачев, Слепышев), 53:57 — 3:4.

Вратари: Самонов (Сорокин, 21:48, 58:12) — Лар. Юханссон.

Штраф: 6 — 14.

Судьи: Викман, Хейккинен.

12 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».