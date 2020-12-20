Роман Ротенберг — о Кубке Первого канала: «Это настоящая спортивная война»
18:18
Вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала, в котором российская сборная выиграла три матча из трех.
— Хотел бы поблагодарить всех за поддержку — мы это чувствовали. Мы выходим играть каждый матч на победу, шли от игры к игре. У нас одна система, мы стараемся всегда играть с учетом советских традиций. Поздравляем всех с победой.
Матчи Кубка Первого канала — настоящая спортивная война. И шведы, и чехи, и финны хотели выиграть, но мы были сильнее.
(Артур Хайруллин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю