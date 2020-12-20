Вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала, в котором российская сборная выиграла три матча из трех.

— Хотел бы поблагодарить всех за поддержку — мы это чувствовали. Мы выходим играть каждый матч на победу, шли от игры к игре. У нас одна система, мы стараемся всегда играть с учетом советских традиций. Поздравляем всех с победой.

Матчи Кубка Первого канала — настоящая спортивная война. И шведы, и чехи, и финны хотели выиграть, но мы были сильнее.

(Артур Хайруллин)