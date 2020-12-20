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Роман Ротенберг — о Кубке Первого канала: «Это настоящая спортивная война»

18:18
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Вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала, в котором российская сборная выиграла три матча из трех.

— Хотел бы поблагодарить всех за поддержку — мы это чувствовали. Мы выходим играть каждый матч на победу, шли от игры к игре. У нас одна система, мы стараемся всегда играть с учетом советских традиций. Поздравляем всех с победой.

Матчи Кубка Первого канала — настоящая спортивная война. И шведы, и чехи, и финны хотели выиграть, но мы были сильнее.

(Артур Хайруллин)

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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