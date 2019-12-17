Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к инциденту с гимном на Кубке Первого канала.

— Такие случаи — не редкость. Мы каждый год играем в Москве, но на таком турнире такого не должны допускать. Надо перепроверять все перед началом. Этот случай могут расценивать по-разному, но с политикой это никак не связано. Мы посмеялись, но было немного стыдно и жалко, что не прозвучал наш гимн. Для нас дело чести услышать чешский гимн перед игрой в Москве. Другого подтекста в этом нет, ни исторического, ни политического.

— Ваших игроков это не сбило?

— Нет. Они молодые, и нормально все восприняли. Про Пражскую весну они вообще ничего не знают. Просто посмеялись и спросили, что за гимн играл вместо чешского. Хорошо, что наши болельщики спели мелодию настоящего. Всех ребят это дополнительно настроило на игру. (Евгений Белоусов)

Полное интервью Милоша Ржиги можно прочитать здесь.