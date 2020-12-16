Кубок Первого канала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр сборной России
Игры сборной России на турнире покажут Первый канал и его сайт, официальный сайт ФХР, а также «Матч ТВ».
Полный календарь игр Кубка Первого канала-2020 и расписание телетрансляций матчей выглядит так:
17 декабря, четверг. 14:30. Финляндия — Чехия (Матч Игра)
17 декабря, четверг. 19:30. Россия — Швеция (1tv.ru, Матч ТВ, сайт ФХР)
19 декабря, суббота. 11:00. Финляндия — Швеция (Матч Игра)
19 декабря, суббота. 15:30. Россия — Чехия (Первый канал, 1tv.ru, сайт ФХР)
20 декабря, воскресенье. 11:00. Чехия — Швеция (Матч Игра)
20 декабря, воскресенье. 15:30. Россия — Финляндия (Первый канал, 1tv.ru, сайт ФХР)
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным пригласил на турнир 28 хоккеистов. Наибольшее представительство у СКА — девять человек.
Полностью состав сборной России на Кубок Первого канала-2020 выглядит следующим образом.
Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург» Мг)
Нападающие: Владимир Э.Ткачев, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
Из ведущих игроков из-за травм в сборной отсутствуют форварды ЦСКА Максим Шалунов и Антон Слепышев.
Международный хоккейный турнир в Москве проводится с 1967 года, а с 2006-го носит название Кубка Первого канала.
С 1996 года турнир проходит в рамках Евротура. С этого момента сборная России выиграла его 11 раз, по 5 раз победу одержали чехи и шведы, а финны выигрывали турнир 2 раза.
В 2019 году победителем турнира стала Швеция, российская команда заняла второе место. В 2018 и 2019 годах в рамках Кубка Первого канала сборная России проводила матчи в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенита» и собирала на этих играх около 70 тысяч зрителей.
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