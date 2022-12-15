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Сегодня, 22:48

Крэйг Вудкрофт назвал причины прогресса белорусских игроков

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт высказался о развитии хоккея в стране и прогрессе местных игроков.

15 декабря сборная Белоруссии обыграла Казахстан (4:1) в матче Кубка Первого канала.

— Порядка четырех лет назад мы приняли важное решение, от которого не отступали. Мы создаем условия для развития белорусских игроков. Последние годы и в местных клубах, и в сборной составы оставались практически неизменными. Когда опытные хоккеисты начали заканчивать карьеры, образовался провал.

Мы дали игрокам возможность развиваться в минском «Динамо». Мы видим, как в команде раскрываются новые молодые игроки, которые проявляют себя и в КХЛ, и на международной арене. Мы ведем работу с тренерами белорусского чемпионата, чтобы они развивали и привлекали к основе молодых.

Это дает нам возможность лучше разглядеть этих ребят. Как видите, даже 17-летний Арсений Ковгореня сейчас играет за сборную. Мы не отклонились от плана, который не дал моментального эффекта. Мы ждали, когда придет результат, — и сейчас мы этот результат видим, — сказал Вудкрофт.

Сборная Белоруссии по хоккею
Крэйг Вудкрофт
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