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Сегодня, 19:39

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Китая не сыграет на Кубке первого канала, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Вместо национальной команды Китая на турнире выступит команда «Звезды и ВХЛ», за которую сыграют лучшие молодые игроки клубов КХЛ и ВХЛ.

На Кубке первого канала команда «Звезды и ВХЛ» сыграет со сборными России (14 декабря), Казахстана (16 декабря) и Белоруссии (17 декабря).

Ранее ФХЛ объявила состав сборной «России 25» на Кубке первого канала.

Источник: ФХР
Хоккей
ФХР
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