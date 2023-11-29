Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала

Сборная Китая не сыграет на Кубке первого канала, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Вместо национальной команды Китая на турнире выступит команда «Звезды и ВХЛ», за которую сыграют лучшие молодые игроки клубов КХЛ и ВХЛ.

На Кубке первого канала команда «Звезды и ВХЛ» сыграет со сборными России (14 декабря), Казахстана (16 декабря) и Белоруссии (17 декабря).

Ранее ФХЛ объявила состав сборной «России 25» на Кубке первого канала.