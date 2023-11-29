ФХР назвала состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав команды «Звезды и ВХЛ», которая примет участие в Кубке Первого канала вместо сборной Китая.

Вратари: Егор Назаров («Рубин», ВХЛ), Сергей Мурашов («Локомотив»), Никита Подлягин («Авангард»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Барс», ВХЛ), Артем Барабоша («Звезда», ВХЛ), Глеб Булычев («Лада»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Зеленов, Арсений Коромыслов (оба — «СКА-Нева», ВХЛ), Семён Ибрагимов (ХК «Сочи»), Данил Мокрушев («Рубин», ВХЛ).

Нападающие: Илья Авраменко («Югра», ВХЛ), Данил Аймурзин, Михаил Ильин (оба — «Северсталь»), Никита Гребенкин («Металлург» Мг), Матвей Заседа, Максим Кровяков (оба — «Химик», ВХЛ), Михаил Кабат, Матвей Кабуш, Григорий Кузьмин, Илья Федотов (все — «СКА-Нева», ВХЛ), Владимир Михалев («Сибирь»), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба — ХК «Сочи»), Андрей Никонов («Динамо» М), Глеб Петров (АКМ, ВХЛ).

Тренерский штаб: главный тренер — Николай Воеводин, тренеры Александр Титов, Максим Семенов;, тренер вратарей — Алексей Давыдов; тренер по ОФП — Александр Кофанов; тренер-консультант — Владимир Попов.

На Кубке Первого канала команда «Звезды и ВХЛ» сыграет со сборными России (14 декабря), Казахстана (16 декабря) и Белоруссии (17 декабря).