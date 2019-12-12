Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвел итоги матча против Швеции (3:4) на Кубке Первого канала.

— Начало не очень хорошее получилось, пропустили не нужные голы, — сказал Капризов. — Где-то перегорели, неправильные действия совершали. Я удалился, когда не должен был.

— Это вопрос психологии? Потому что вторая половина оставила приятные впечатление.

— Ну да, потом третью пропустили. Получилось так, что выпал один. После этого заиграли правильно, и моменты стали появляться, и много не забили.

— Откуда такое хорошее взаимопонимание с Вадимом Шипачевым?

— Вадика все знают, я раньше удавалось с ним поиграть. Сейчас с ним пообщались и на площадке, и вне. С Шипачевым просто офигенно играть.

— Почему не получилось в большинстве?

— Не очень хорошо сыграли. Где-то даже в зону не могли войти. Надо улучшать и реализовывать большинство.

— Ваш одноклубник Ларс Юханссон тащил сборную Швеции. Психовали из-за этого?

— Да, когда он все отбивал и отбивал, подъехал: «Ларс...». Он знает матерки по-русски. Первый раз так говорил. В принципе мы его знаем, уже третий год. Он здорово сегодня сыграл — молодчик.

— Когда Слепышев ударил его клюшкой в ловушку, был нервный момент в конце?

— Мы одну шайбу проигрывали, и нужно было ее закопать, но просто так не получилось. Надо было пожестче сыграть.

— Другой уровень, чем КХЛ?

— Да, здесь побыстрее. Все в равно в сборную собирают парней, которые лучше всех в лиге играют, все хотят выиграть. (Михаил Зислис)