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Сегодня, 18:11

Жамнов — об игре России на Кубке Первого канала: «Мы должны смотреть в будущее»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу над сборной Казахстана (6:2) в рамках Кубка Первого канала.

— Мы пригласили ребят, которые впервые играют в сборной на таком турнире, — сказал Жамнов. — Хотели посмотреть, как они будут выглядеть. Все-таки есть давление, когда надеваешь майку сборной. Это не клубный уровень. Ясно, что игроки сборной Казахстана представлены из «Барыса». Но когда они надевают майку сборной, то все меняется. Это было видно по началу нашей игры. Волнение присутствовало. Потом ребята адаптировались и стало проще. В матче с Белоруссией будет ротация, поменяем некоторые сочетания. Посмотрим других ребят, которые сегодня не играли.

— Какое значение Кубок Первого канала имеет для вас, как для тренера?

— Турнир имеет большое значение. У нас нет большого календаря международных матчей с другими соперниками. Надо использовать то, что есть. Хотим за два матча посмотреть на новых ребят. Мы должны смотреть в будущее. Через какое-то время мы вернемся на международную арену и нам надо понимать, с кем идти дальше.

Кубок Первого канала стартовал в четверг матчем между сборными Белоруссии и Казахстана, игра закончилась победой белорусов со счетом 4:1.

Сборная России занимает первое место, команда Белоруссии расположилась на второй строке, сборная Казахстана замыкает турнирную таблицу. В заключительном матче турнира сборная России сыграет с белорусами 18 декабря.

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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Жамнов — об отсутствии на Кубке Первого канала сборной России U25: «Это вопрос не ко мне»
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