Жамнов — об отсутствии на Кубке Первого канала сборной России U25: «Это вопрос не ко мне»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос об отсутствии на Кубке Первого канала сборной России U25.

— Не жалеете, что на Кубке Первого канала не участвует сборная России U25? Можете объяснить, почему ее нет на турнире?

— Вы пришли задавать вопросы о сборной U25 или о нашей сборной? Я не скажу вам ничего нового. Изначально планировалось четыре сборные, но в конечном итоге получилось три. Больше мне добавить нечего. Это вопрос не ко мне, а к Федерации.

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение не выставлять на Кубок Первого канала еще одну молодую сборную России U25.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что в условиях плотного графика игр в КХЛ, на который наложилась эпидемия заболеваемости вирусной инфекцией во многих командах, оказалось непросто собрать две сборных России.