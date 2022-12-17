Скабелка — о Кубке Первого канала: «Интересный и информативный турнир»

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка прокомментировал поражение от сборной России (2:6) в рамках Кубка Первого канала.

— Не все получилось у нас в обороне, — отметил Скабелка. — Мы играли с хорошей молодой и мастеровитой командой. Были и хорошие моменты. Турнир для нас получился интересным и информативным. Сделаем выводы. Это наш единственный турнир сборных, который проходит для нас в течение сезона.

— Чувствуется, что не хватает Дица, Блэкера, Сведберга, Волка?

— Конечно. Отрицать этого не буду. С другой стороны, это хороший момент для ребят, которые хотят играть в сборной. Мы увидели их на фоне серьезного соперника.

— Что позитивного вынесли для тренерского штаба из двух матчей?

— Мы увидели несколько кандидатов, уровень которых могу оценить достаточно позитивно. Это главный момент. Понятно, что в будущем будет другая команда и другие спарринги.

— До чемпионата мира сборная Казахстана не будет участвовать в других турнирах?

— У нас достаточно тяжелый график. Мы планируем только спарринги перед чемпионатом мира — в конце апреля, в начале мая.

В заключительном матче турнира сборная России сыграет с Белоруссией 18 декабря.