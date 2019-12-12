Чехия в овертайме обыграла Финляндию на Кубке Первого канала

В матче Кубка Первого канала сборная Чехии выиграла у команды Финляндии (4:3 ОТ).

В составе победителей дубль сделал Лукаш Седлак. Он же забросил решающую шайбу в овертайме.

В другом матче Швеция с аналогичным счетом в основное время обыграла Россию.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Чехия — Финляндия — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Затевич — 1 (бол., Гулаш), 5:54 — 1:0. Секач — 1 (Томашек), 9:44 — 2:0. Бьернинен — 1 (Карьялайнен), 12:04 — 2:1. Седлак — 2 (Моравчик), 17:10 — 3:1. Ламмикко — 2, 51:30 — 3:2. Савинайнен — 1 (Кемиляйнен), 59:12 — 3:3. Седлак — 3, 60:23 — 4:3.

Вратари: Вилл — Лаурикайнен (58:35 — 59:12).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (15+6+4+1) — 23 (7+11+5+0).

Судьи: Олунд, Шеквист.

12 декабря. Пльзень. CEZ Arena Plzen. 6988 зрителей.