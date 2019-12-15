Антон Слепышев: «Мы выстояли и добыли победу над финнами»

Автор дубля в матче с Финляндией (2:0) на Кубке Первого канала Антон Слепышев подвел итоги игры.

— Сегодня был тяжелый матч. Мы играли два дня подряд. Поэтому не все получалось. Финны где-то поджимали, но мы выстояли — добыли победу.

— Россия — вторая на Кубке Первого канала.

— Да. Второй период со шведами сыграл с нами злую шутку, именно поэтому у нас получилось второе место. Если бы начали тот матч получше, то было бы по силам выиграть все три встречи. Будем делать выводы.

— Чего не хватило?

— Нужно прибавлять в обороне, да и в атаке не все получалось. Большая работа предстоит.

— Вы — главный герой матча, оформили дубль. Ожидали от себя такого?

— Всегда надеешься, что забьешь. Настраивался как и на остальные матчи, но здорово, что удалось забить. Спасибо партнерам, помогли.

— Как оцените атмосферу на арене?

— Просто отлично. И в том году мы здесь были, и сейчас. Это здорово и для хоккея, и для города, спасибо всем за поддержку. Дай бог, такие матчи будут каждый год.

— В прошлом году жаловались, что на льду было жарковато.

— Да нет, сегодня температура была нормальная. Но в таких матчах лед всегда оставляет желать лучшего. Но, в целом, все равно — кайф. (Алена Гребенькова)