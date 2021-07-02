Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Авангарда»?

Публикуем все зарплаты хоккеистов клуба из Омска.

Пока все ждут четвертьфиналов Евро-2020, а хоккейный мир наслаждается серией «Тампа» — «Монреаль» и вновь готовится увидеть Кубок Стэнли над головами Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева, «СЭ» продолжает публиковать зарплатные ведомости топ-клубов КХЛ.

В июне мы познакомили вас с окладами хоккеистов «Магнитки», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и раскрыли список топ-95 самых дорогих игроков лиги, а теперь добрались и до платежки действующего чемпиона — омского «Авангарда», привычно ставшего в это межсезонье одним из главных поставщиков новостей на трансферном рынке.

Сейчас общий зарплатный фонд (базовая часть контракта без учета бонусов) сибирского клуба составляет 890 миллионов рублей, и это значит, что с оставшимися 10 миллионами под потолком комплектование команды Боба Хартли на 99% завершено.

Сколько получают игроки «Авангарда».

Зарплата Грубеца выросла больше чем в 3 раза, но это не должно смущать

После победного плей-офф омичи логично не стали отказываться от чеха Шимона Грубеца, который в кубковых матчах крайне редко ошибался и во многом определил исход семиматчевой бойни с «Ак Барсом» в финале «Востока». Формально зарплата 30-летнего вратаря, подписавшего новый двухлетний контракт, выросла больше чем в три раза — с 15 до 50 миллионов рублей. Нехилый скачок, не правда ли?

Однако здесь нужно абстрагироваться от цифр и вспомнить, что в «Авангарде» Шимон оказался только в ноябре и приезжал в Балашиху шестым легионером, согласившись упасть в деньгах ради возможности проявить себя в топ-клубе. Вряд ли в той ситуации он мог рассчитывать на большие деньги в команде, упакованной под самый потолок. Поэтому новый оклад первого номера омичей никого не должен удивлять.

Вполне адекватную зарплату сибиряки выписали и новому сменщику Грубеца Василию Демченко, который в минувшем сезоне провел всего 4 матча в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль». Правда, в каком состоянии вернулся из Северной Америки некогда один из самых талантливых воспитанников системы «Трактора», сейчас загадка для всех.

Не так давно челябинцу исполнилось 27 лет — для вратаря это фаза расцвета. И есть ощущение, что к этому возрасту Демченко не реализовал и 50% своего потенциала. Когда, если не сейчас, настала пора оправдывать авансы, выданные несколько лет назад? Омичи верят, что смогут перезапустить карьеру Василия, а Волков называет его прогрессирующим голкипером. И если все сложится, то «Авангард» может получить не просто качественного сменщика для чеха, а человека, который будет претендовать на место основного голкипера и не даст Грубецу застрять в зоне комфорта.

Кирилл Готовец. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защита Омска практически идеальна по соотношению «цена — качество»

В это межсезонье руководство «Авангарда» сумело практически на 100% сохранить чемпионскую оборону. На 5 миллионов увеличился счет и белорусского домоседа Кирилла Готовца, который весь сезон не только здорово вычищал свою зону, но и забивал невероятно важные шайбы в плей-офф — тут вообще не может быть никаких вопросов касательно его цифр в контракте. Удалось отговорить от опрометчивой поездки в систему «Нэшвилла» 20-летнего Семена Чистякова, которого частенько по ходу сезона хвалил на пресс-конференциях Хартли. Огромный плюс для чемпиона, что сумма его контракта еще два сезона не будет учитываться под потолком.

В два раза дороже «Авангарду» теперь обойдется 27-летний Алексей Береглазов, для которого минувший сезон получился абсолютно лучшим в карьере. Прошлой весной воспитанника «Магнитки» из родного города болельщики провожали с радостью. Каково же было удивление хейтеров, когда в Балашихе теперь уже двукратный обладатель Кубка Гагарина с первых матчей выглядел фантастически солидно, как влитой вписался в систему Хартли и одинаково мощно провел как регулярку, так и плей-офф.

В гладком чемпионате Береглазов настрелял 20 очков. Вот только для канадца куда важнее, что Береглазов вместе с Шарипзяновым и Поккой магнитил к себе все, что летит в сторону своих ворот. 50 миллионов — более чем разумные цифры для крепкого российского защитника в пиковом возрасте. И тут «Авангард» точно не переплатил — при нынешнем рынке предлагать меньше было бы чревато его потенциальной потерей.

Впрочем, главная удача межсезонья для «Авангарда» — сохранение одного из лучших разыгрывающих защитников лиги Оливера Каски. После чемпионства финн, наводивший шороху в большинстве омичей, подумывал уйти на третий заход в Северную Америку, но в итоге решил подписать новое однолетнее соглашение с «Ястребами». И, разумеется, клубные менеджеры учли обоснованно возросшие финансовые запросы 25-летнего легионера. Теперь Каски наряду Корбеном Найтом и Алексеем Емелиным станет самым высокооплачиваемым игроком Омска.

Получается, что на одну из лучших оборон в лиге Волков и Крылов потратят в грядущем сезоне всего 320 миллионов. И кажется, что эта цифра близка к идеальной. Для сравнения: «Магнитка» собрала оборону за ту же сумму, но набор защитников у Сергея Ласькова и Ильи Воробьева выглядит куда более хлипким. По большому счету, смущает только два момента. Первый — сумеет ли не упасть после травмы ниже прошлогоднего уровня капитан «Авангарда» Алексей Емелин, получающий 60 миллионов рублей за сезон. А второй — 40-миллионый оклад просевшего в последние пару лет Максима Чудинова, который в этом сезоне больше лечился, чем играл. В остальном же по защитникам вопросов к боссам «Авангарда» быть не может.

Клим Костин и Рид Буше. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Авангард» серьезно переплачивает чеккерам — из-за этого отпустили Буше

Если вратарскую линию удалось усилить, а оборону — практически полностью сохранить, то нападение после чемпионства у «Ястребов» с уходом Чинахова, Буше, Ковальчука, Костина, Семенова и Хохлачева достаточно серьезно пострадало. И то, как менеджерский тандем решил распределить освободившиеся деньги под потолком, немного удивляет.

В Омске посчитали, что не смогут платить 75 миллионов в год Буше, и отпустили его в Ярославль, заменив похожим по набору сильных сторон и более бюджетным словаком Петером Цеглариком, но зачем-то решили потратить сразу 80 миллионов на Ивана Телегина и Владимира Жаркова. При этом зарплата бывшего нападающего ЦСКА через сезон должна увеличиться еще на 5 миллионов рублей.

В пирамиде своих приоритетов «Авангард» поставил своего лучшего бомбардира ниже двух кубковых бойцов и ярко выраженных работяг. Наверняка приобретение элитной по мерке КХЛ пары чеккеров произошло с подачи Хартли, всегда ценившего пахоту и умение поддерживать запредельный темп. Вот только ради них омичам пришлось расстаться с легионером, который провел очень стабильный сезон, был одним из ключевых игроков первой спецбригады большинства и точно заслужил повышение.

Пришлось переплатить и Владимиру Брюквину, которого сибиряки через оффершит отбили у московского «Динамо», — по-другому перебить квалификационное предложение бело-голубых вряд ли бы удалось. В последние пару лет 26-летний крайний нападающий остановился в развитии, и вполне возможно, что именно переход в «Авангард» поможет ему выйти из стагнации. Тем более что перед глазами у него есть пример его одногодка и бывшего партнера по молодежной сборной Сергея Толчинского. Так что здесь переплату можно списать на вполне обоснованный риск.

А вот то, что «Авангарду» удалось с адекватными затратами укрепить центральную ось, которая чуть просела с уходом Кирилла Семенова в «Торонто», — однозначно большой плюс. Переехавший из Нур-Султана Дмитрий Шевченко вполне сгодится для работы в четвертом звене и в меньшинстве, да и банально добавит глубины нынешнему составу. Получивший контракт на 25 миллионов канадский белорус Франсис Паре тоже вполне способен закрыть позицию центра в нижних звеньях.

Но куда большего ждут за те же цифры от прогрессирующего Александра Дергачева, который выдал качественный сезон в «Витязе» у Михаила Кравеца и минувшей весной окончательно освободился от ниточек небезызвестного клуба из трех букв. Во всяком случае, в Омске серьезно рассчитывают, что серебряный призер МЧМ-2016 не остановится в развитии и сможет стать как минимум крепким центром третьей тройки.

Сейчас видится, что после вынужденного расставания с лидерами нападение «Авангарда» потеряло в мастерстве и креативе. Теперь оно стало более рабочим и приземленным. И, похоже, Хартли верит, что не самые звездные исполнители в его системе смогут быть не менее эффективными, чем покинувшие временное прибежище в Балашихе лидеры.