«Авангард» вернул талантливого юниора, а «Адмирал» продолжает набирать состав

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новички

«Адмирал» продолжает комплектование команды. И снова в клуб приходят те, кто знаком со спецификой Дальнего Востока. Например, Дмитрий Лугин как раз и сделал себе имя, выступая в Хабаровске и Владивостоке. Он был хедлайнером того знаменитого обмена между «Амуром» и «Адмиралом», когда из Хабаровска уехали сразу 12 хоккеистов вслед за руководством. Из 79 шайб, заброшенных на уровне КХЛ, Лугин 50 раз отметился как раз за команды с края земли. Не слишком получалось у него в других местах.

Не поверили в Дмитрия в «Локомотиве», вряд ли он будет гордиться временем в «Сочи», а в прошлом сезоне вообще был какой-то курьез. Дмитрий пришел в «Витязь», но попал в ротацию. Михаил Кравец не видел в этом проблемы, обещал, что у Лугина точно будет шанс, но нападающий не захотел ждать и отправился в «Амур». Там с доверием было лучше, но команда уже доигрывала сезон. Беда в том, что Дмитрию уже 31 год. Наверняка, руководство клуба хотело бы набрать более молодых для трудного сезона, но на рынке никого нет.

Пришли в команду и братья Ушенины, которые стремительно деградировали за последний сезон. В прошлом чемпионате они были изгнаны из «Амура», но, переехав в Новосибирск, скорее ослабили, чем усилили клуб. Этим летом ими никто не интересовался, были лишь предложения из ВХЛ, но братья чего-то ждали. В итоге повезло, что у «Адмирала» такая тяжелая ситуация. Теперь в клубе большая конкуренция за место в третьем и четвертом звеньях, но по-прежнему нет лидеров.

Возвращение

В «Авангард» возвращается Алексей Прокопенко. Если вы следили за событиями хотя бы пару лет, то помните прошлогоднюю историю с этим нападающим. Хоккеист, который считался одним из самых перспективных в системе клуба, решил отправиться за океан, несмотря на все уговоры. И, поверьте, это были не простые «оставайся, ты нам нужен». С Прокопенко едва ли не каждый день проводили беседы, рисовали перспективы развития, обещали чуть ли не на руках носить и делать его существование комфортным во всех отношениях.

Лучший скаут России Вячеслав Ренев готов был бы выучить латынь и уговаривать Алексея на этом языке, если бы это потребовалось. Но нападающий вообще ничего слышать не хотел. У него был собственный план, он слишком верил агенту и почему-то считал, что лишь отъезд за океан будет единственной правильной дорогой для развития. И чем все закончилось? Прокопенко долго не мог получить визу (а его предупреждали), провел в прошлом сезоне всего 16 матчей за «Гатино» в лиге Квебека, фактически плюнул на сезон в самом хорошем возрасте и все-таки возвращается.

Если бы «Авангард» встал в позу и заявил, что им не нужен Прокопенко, если бы клуб сознательно топил игрока, то никто бы и слова им не сказал. Но, конечно, теперь у хоккеиста будет совсем другая жизнь. Он будет метаться между ВХЛ и МХЛ, так как в системе уже появились другие ребята, у которых голова на плечах. Получится пробиться в «Авангард» — отлично. Но, боюсь, что с таким менталитетом он долго в хоккее не продержится.

Переподписание

«Ак Барс» не слишком-то и потратился на защитника Дмитрия Юдина, перезаключив с ним контракт на два сезона. По моей информации, зарплата защитника в этом сезоне составит 32 миллиона, через год он получит 35 миллионов. В этом году оклад вырос всего на два миллиона, зато казанцы дали понять, что не собираются обменивать хоккеиста. А интерес к нему есть.

Почему-то Юдина очень хотят видеть в СКА и даже предлагают разные варианты для обмена. И ладно бы Дмитрий был незнаком менеджерам клуба, но ведь он выступал у питерцев, а его как-то слишком легко отпустили. Это было в сезоне-2016/17, когда Дмитрий провел с нулем очков 16 игр, заработав показатель полезности «минус 6». Питерцы поставили на нем крест, но уже в «Спартаке» Дмитрий стал играть совершенно иначе, а в Казани вышел на определенный уровень.

Особенность Юдина в том, что он добавляет от года к году. Каждый сезон проводит за клуб все больше матчей, тренеры видят его прогресс и доверяют. Все реже и реже Юдин совершает какие-то эмоциональные поступки, иногда совершенно глупые, детские. Все чаще и чаще он проявляет в сложные моменты завидную хладнокровность. Может быть, это осознали и в клубе, рассчитывая, что Юдин и дальше сохранит такой темп.

Кроме того, казанцы подписали контракт на год с Иваном Емецом. Говорят, что его отдадут в аренду. Форварду очень не везет, что в Казани пришлось работать сначала с Билялетдиновым, затем с Квартальновым, чей стиль совершенно не подходит спортсмену. Он очень техничный, умный, но в Казани надо бегать, бить, крушить и быстро возвращаться на смену. Может быть, Иван дождется времени, когда в «Ак Барс» назначат тренера, которые видит хоккей иначе.