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Глава «Авангарда» объявил войну ведущему агенту КХЛ. Всему виной отъезд молодого форварда за океан

Сегодня, 12:30
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Контракт

ЦСКА заключил трехлетнее соглашение с Виктором Сведбергом. Уроженец Швеции оказался весьма хитрым хоккеистом с ушлым агентом. Приехав в «Барыс», он правильно оценил обстановку, получил казахстанский паспорт и после этого не стал считаться легионером в лиге. Его прежний клуб в ближайшем будущем не сможет конкурировать по зарплатам с топами, так что переход хоккеиста в другой клуб был вопросом времени.

Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

И все-таки повременил бы с тем, чтобы поздравлять армейскую команду. Виктор два с половиной сезона провел за «Барыс». Приехав по ходу чемпионата-2018/19, он поразил не только своими габаритами, но и спокойствием на льду. Действительно приличный хоккеист, который по разным причинам не смог пробиться в состав «Чикаго» (всего 27 матчей за пять сезонов в Северной Америке). Беда в том, что в последних двух сезонах он мало играл из-за травм. 10 матчей в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф в чемпионате-2019/20, 28 матчей и серьезная травма в нынешнем. Да, к первенству мира восстановился, стал самым результативным защитником сборной Казахстана, но решил ли он все свои проблемы со здоровьем?

В декабре защитник лег на операцию, которая, видимо, прошла успешно. Но меньше 40 игр за два сезона — разве не повод беспокоиться? Трижды за время своей карьеры в КХЛ казахстанского шведа вносили в список травмированных, причем это были не мелкие болячки. То есть ЦСКА отказывается от Ларса Юханссона, не доверяя его здоровью, и берет игрока, у которого была операция, да еще дает ему трехлетний контракт. Смело.

Назначение

Московское «Динамо» не стало затягивать с назначением тренера вратарей. Руководство предложило контракт шведскому специалисту Магнусу Веннстрему. На чемпионате мира он работал с Данией, но вообще знаменит у себя на родине. Известно, что в список кандидатов бело-голубые внесли всех специалистов подобного уровня, даже тех, у кого были действующие контракты с клубами КХЛ, и методично обзванивали людей. Кто-то отказывался как раз потому, что был связан обязательствами, кто-то не подходил по другим параметрам. Но примерно две недели назад в клубе решили, что в сезоне будет иностранный вратарь, и стало ясно, что и тренером будет легионер.

Можно сделать вывод, что новичком клуба будет европейский голкипер, скорее всего, швед. По слухам, в «Динамо» отправляют Магнуса Хелльберга из СКА, но до сих пор в Санкт-Петербурге не объявляли о перестановках. Да и вряд ли он нужен «Динамо». Думаю, что нового голкипера стоит искать среди воспитанников Веннстрема. И самым главным кандидатом становится Оскар Данск из системы «Вегаса». Он работал с новым тренером «Динамо», ему 27 лет, а шансов пробиться в состав клуба НХЛ очень мало. Во-первых, там Флери и Ленер. Во-вторых, все очень довольны Логаном Томпсоном, конкурентом шведа за место в составе «Хендерсона», а он 1997 года рождения, то есть перспективный. Да и контракт Оскара с клубом заканчивается этим летом, а зарплата была всего 700 тысяч долларов (225 тысяч — в АХЛ). Если говорить о Веннстреме, то, наверное, он хорош, но мы посмотрим, как будет прогрессировать Иван Бочаров. По этой работе и оценим специалиста.

Егор Чинахов.«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»

Конфликт

Уже все забыли, но председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов вновь поднял тему с отъездом Егора Чинахова в НХЛ. Заявил, например, что для него больше не существует агента Шуми Бабаева. Что делать в этой связи Арсению Грицюку, который подписал новый контракт с клубом, не сообщается. Его теперь будут держать в ВХЛ, пока он не сменит представителя? В российском хоккее и правда все очень тесно связаны, так что нет никакого смысла рвать отношения.

Бабаев моментально ответил, причем достаточно спокойно: никогда особо и контактировал с Крыловым, но работать с «Авангардом» не прекратит. Однако решение Егора действительно было неожиданным для клуба. Хоккеист, чей контракт завершился весной, решил отправиться в «Коламбус», который выбрал его в первом раунде последнего драфта. В «Авангарде» в чем-то правы. Клуб давал Егору играть, тренеры закрывали глаза на плохие матчи, верили в него, а он сразу же уехал. И правда, что Бобу Хартли фактически приказывали держать Чинахова на площадке. Если бы не давление, то канадский тренер выпускал бы Егора крайне редко. У него нет задачи воспитывать молодых игроков.

Нападающий — молодец, старался, много забил. Но во всем обвинять агента тоже не стоит. Бабаев не может никого насильно заставить подписывать или не подписывать контракт, решение принимает сам хоккеист. «Авангарду» бы не с агентом воевать, а проводить беседы с самим хоккеистом. Это эффективнее, ведь сумели уберечь от ошибки Семена Чистякова, который едва не отправился в «Нэшвилл». Так что клуб из Балашихи может винить только себя. А Чинахову и правда следовало бы остаться еще на пару сезонов. Все-таки у него за спиной только один приличный чемпионат, это очень мало. И в НХЛ никто не будет давать сразу несколько шансов.

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