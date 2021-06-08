Глава «Авангарда» объявил войну ведущему агенту КХЛ. Всему виной отъезд молодого форварда за океан

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

ЦСКА заключил трехлетнее соглашение с Виктором Сведбергом. Уроженец Швеции оказался весьма хитрым хоккеистом с ушлым агентом. Приехав в «Барыс», он правильно оценил обстановку, получил казахстанский паспорт и после этого не стал считаться легионером в лиге. Его прежний клуб в ближайшем будущем не сможет конкурировать по зарплатам с топами, так что переход хоккеиста в другой клуб был вопросом времени.

И все-таки повременил бы с тем, чтобы поздравлять армейскую команду. Виктор два с половиной сезона провел за «Барыс». Приехав по ходу чемпионата-2018/19, он поразил не только своими габаритами, но и спокойствием на льду. Действительно приличный хоккеист, который по разным причинам не смог пробиться в состав «Чикаго» (всего 27 матчей за пять сезонов в Северной Америке). Беда в том, что в последних двух сезонах он мало играл из-за травм. 10 матчей в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф в чемпионате-2019/20, 28 матчей и серьезная травма в нынешнем. Да, к первенству мира восстановился, стал самым результативным защитником сборной Казахстана, но решил ли он все свои проблемы со здоровьем?

В декабре защитник лег на операцию, которая, видимо, прошла успешно. Но меньше 40 игр за два сезона — разве не повод беспокоиться? Трижды за время своей карьеры в КХЛ казахстанского шведа вносили в список травмированных, причем это были не мелкие болячки. То есть ЦСКА отказывается от Ларса Юханссона, не доверяя его здоровью, и берет игрока, у которого была операция, да еще дает ему трехлетний контракт. Смело.

Назначение

Московское «Динамо» не стало затягивать с назначением тренера вратарей. Руководство предложило контракт шведскому специалисту Магнусу Веннстрему. На чемпионате мира он работал с Данией, но вообще знаменит у себя на родине. Известно, что в список кандидатов бело-голубые внесли всех специалистов подобного уровня, даже тех, у кого были действующие контракты с клубами КХЛ, и методично обзванивали людей. Кто-то отказывался как раз потому, что был связан обязательствами, кто-то не подходил по другим параметрам. Но примерно две недели назад в клубе решили, что в сезоне будет иностранный вратарь, и стало ясно, что и тренером будет легионер.

Можно сделать вывод, что новичком клуба будет европейский голкипер, скорее всего, швед. По слухам, в «Динамо» отправляют Магнуса Хелльберга из СКА, но до сих пор в Санкт-Петербурге не объявляли о перестановках. Да и вряд ли он нужен «Динамо». Думаю, что нового голкипера стоит искать среди воспитанников Веннстрема. И самым главным кандидатом становится Оскар Данск из системы «Вегаса». Он работал с новым тренером «Динамо», ему 27 лет, а шансов пробиться в состав клуба НХЛ очень мало. Во-первых, там Флери и Ленер. Во-вторых, все очень довольны Логаном Томпсоном, конкурентом шведа за место в составе «Хендерсона», а он 1997 года рождения, то есть перспективный. Да и контракт Оскара с клубом заканчивается этим летом, а зарплата была всего 700 тысяч долларов (225 тысяч — в АХЛ). Если говорить о Веннстреме, то, наверное, он хорош, но мы посмотрим, как будет прогрессировать Иван Бочаров. По этой работе и оценим специалиста.

Конфликт

Уже все забыли, но председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов вновь поднял тему с отъездом Егора Чинахова в НХЛ. Заявил, например, что для него больше не существует агента Шуми Бабаева. Что делать в этой связи Арсению Грицюку, который подписал новый контракт с клубом, не сообщается. Его теперь будут держать в ВХЛ, пока он не сменит представителя? В российском хоккее и правда все очень тесно связаны, так что нет никакого смысла рвать отношения.

Бабаев моментально ответил, причем достаточно спокойно: никогда особо и контактировал с Крыловым, но работать с «Авангардом» не прекратит. Однако решение Егора действительно было неожиданным для клуба. Хоккеист, чей контракт завершился весной, решил отправиться в «Коламбус», который выбрал его в первом раунде последнего драфта. В «Авангарде» в чем-то правы. Клуб давал Егору играть, тренеры закрывали глаза на плохие матчи, верили в него, а он сразу же уехал. И правда, что Бобу Хартли фактически приказывали держать Чинахова на площадке. Если бы не давление, то канадский тренер выпускал бы Егора крайне редко. У него нет задачи воспитывать молодых игроков.

Нападающий — молодец, старался, много забил. Но во всем обвинять агента тоже не стоит. Бабаев не может никого насильно заставить подписывать или не подписывать контракт, решение принимает сам хоккеист. «Авангарду» бы не с агентом воевать, а проводить беседы с самим хоккеистом. Это эффективнее, ведь сумели уберечь от ошибки Семена Чистякова, который едва не отправился в «Нэшвилл». Так что клуб из Балашихи может винить только себя. А Чинахову и правда следовало бы остаться еще на пару сезонов. Все-таки у него за спиной только один приличный чемпионат, это очень мало. И в НХЛ никто не будет давать сразу несколько шансов.