Лучший нападающий ЧМ-2021 перешел в «Авангард». В НХЛ он обвинял тренера в предвзятости

Петер Цегларик четыре года пытался пробиться в основу «Бостона».

Омичи посчитали запросы Буше слишком высокими

Когда лучший бомбардир «Авангарда» в минувшем сезоне Рид Буше просто с ноги вынес дверь в КХЛ и с первых же матчей стал одним из слонов, на котором держалась чемпионская команда Боба Хартли, за омичей хотелось искренне порадоваться. «Ястребы» на протяжении двух сезонов в Балашихе не могли найти качественного легионера на позицию чистого снайпера, способного набирать больше 40 очков за сезон, и после провальных подписаний Виктора Стольберга и Свена Андригетто наконец-то попали не в молоко, а в абсолютно топового по кахаэловским меркам нападающего.

На фоне роскошной регулярки, не менее мощного плей-офф и привезенного в Омск Кубка Гагарина казалось, что Буше задержится в «Авангарде» как минимум еще на один сезон. В НХЛ мастеровитый американский форвард из-за низкой продуктивности при игре без шайбы к 26 годам так и не закрепился, несмотря на то что доминировал в АХЛ. А значит, возвращаться в Америку и в десятый раз пытаться выгрызть место в нижних звеньях с двусторонним контрактом и без набора необходимых для боттома навыков, не было никакого смысла. Тем более что Буше резонно мог просить повышения зарплаты в омском клубе — уже в сентябре он доказал, что приехал в Россию не получать деньги, а зарабатывать.

Но в итоге «Авангард» отказался удовлетворить возросшие запросы Рида и лишился легионера в пиковом возрасте. И ведь не скажешь, что Буше недостоин 75 миллионов, которые ему предложили в Ярославле. Выбей он в следующем сезоне те же 40+ — за решение дать американцу желаемые деньги президента «Локомотива» Юрия Яковлева никто не покритикует. Цифры для одного из ключевых нападающих чемпионской команды более чем адекватные. Только руководство «ястребов» посчитало, что прибавка в 20 миллионов жирновата даже для своего лучшего бомбардира, и не нашло общего языка с агентом хоккеиста Алешей Пилко. Да и денег под потолком зарплат у омичей осталось немного.

Еще в мае сразу несколько источников отправляли в Балашиху бывшего нападающего «Чикаго» Брэндона Перлини. Однако омичи в качестве замены Буше выбрали не канадца с итальянской фамилией, а лучшего форварда прошедшего чемпионата мира словака Петера Цегларика, права на которого «Авангард» выменял у «Локомотива» больше полумесяца назад. Чем же он привлек селекционеров сибирского клуба?

Петер Цегларик (в центре). Фото AFP

Сильнейшая сторона Цегларика — бросок

— Нам было необходимо найти замену Риду Буше. Искать игрока в Северной Америке рискованно: хоккеисты предпочитают ждать окончания чемпионата НХЛ. К тому же оформление визы в Россию сейчас занимает долгое время. Поэтому мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею, максимально мотивированного на победу.

Сильнейшая сторона Петера Цегларика — его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве. Хорошо читает игру, видит площадку, может действовать креативно в атаке. На чемпионате мира Цегларик показал отличную результативность, решал моменты в одиночку. Верим, что высокий игровой интеллект и мотивация помогут Петеру реализовать свой потенциал в нашей команде, — так прокомментировал подписание нападающего генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

В прошлом сезоне Цегларик настрелял 20 голов за «Лександ» и стал пятым снайпером чемпионата Швеции, а в начале мая поехал на ЧМ в Ригу со сборной Словакии и с 11 очками в 8 матчах стал лучшим нападающим мирового первенства. И Волков очень точно выделяет его главное качество — этой весной Петер показал всем, насколько у него прокачан бросок.

Peter Cehlarik, who has easily been Slovakia's best player in this tournament, scores to make it 3-1. #IIHFworlds pic.twitter.com/NTio4Lv3S1 — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) June 3, 2021

Что до большинства, то в нем словак чаще всего располагается в правом круге, что неудивительно для игрока с левым хватом, — так что если все сложится, то он спокойно сможет заменить Буше, который в построениях Константина Шафранова после появления Клима Костина переехал с дальнего пятачка в «правый офис». Вопрос только в том, на какой точке будет использовать словака новый спец «ястребов» по большинству и станет ли он чистым снайпером, на бросок которого будет работать вся спецбригада. Но огромный плюс для «Авангарда», что Петер не привязан к одной позиции и его габариты (188 см, 90 кг) позволяют при необходимости пойти под ворота и потолкаться на пятачке.

Цегларик за четыре сезона не сумел закрепиться в «Бостоне», даже играя в звене с Крейчи

Однако в каком-то роде роднит Цегларика с Буше не фланг, а проблемы, из-за которых оба не смогли заиграть в НХЛ. Еще в 17 лет будущий форвард «Авангарда» укатил из родной Жилины на несколько лет в шведский «Лулео» — обычная история для словацких юниоров, а после неплохого ЮЧМ в 2013-м Петер был выбран на драфте в третьем раунде «Бостоном». Правда, за четыре года в системе «Брюинз» Цегларик так и не сумел пробиться в команду Крейчи, Пастрняка и Маршана.

В Северную Америку словак рванул в 21, когда к этому возрасту у него было уже три полноценных сезона в чемпионате Швеции. В дебютной регулярке за фарм-клуб «мишек» Цегларик не только неожиданно для всех насобирал 38 очков, но и несколько раз поднимался в основу. В Массачусетсе рассчитывали, что Петер за следующие три года превратится из лидера команды АХЛ в стабильного игрока третьего звена «Брюинз». Только в итоге надежды менеджеров «Бостона» не оправдались.

Цегларик временами доминировал на уровне «автобусной лиги», но в НХЛ не производил впечатления даже стабильного игрока боттома. Ближе всего к основе он был в сезоне- 2018/19. Перед началом той регулярки европеец последним из игроков с двусторонним контрактом был отцеплен из тренировочного лагеря и в январе, получив первый в сезоне вызов в основу, сразу же сделал дубль в ворота «Филадельфии», подарив «Брюинз» шанс на камбэк в концовке.

И тогда главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди поднял Цегларика из АХЛ не для того, чтобы тот рубился и ковырялся в нижних звеньях, — после невнятного начала чемпионата от Дэвида Бэкеса коуч решил убрать американца из второго звена и доверил вакантное место рядом с Давидом Крейчи именно словаку из фарма. Казалось бы, чем не идеальный момент, чтобы наконец-то закрепиться в НХЛ? Но, как оказалось, тот матч на выезде с «Флаерз» оказался первым и единственным моноспектаклем Цегларика в «Бостоне».

Словак публично обвинял главного тренера «Бостона» в предвзятом отношении

Кэссиди дал нападающему ровно 20 матчей, чтобы зацепиться за место в НХЛ. И в конце концов разочаровался в Цегларике. Как сообщал главный инсайдер «Бостона» и корреспондент The Athletic Флуто Шинзава, терпение тренера лопнуло во время матча с «Нью-Джерси». Он посадил Петера в запас в конце второго периода и затем разнес того в тренерской за ряд моментов, в которых нападающий нерационально распорядился шайбой. А чуть позже, когда Цегларик выдал еще пару неудачных матчей, в прессе появилась информация, что Кэссиди не нравится катание, стартовая скорость и мягкотелость габаритного вингера.

Странно, что несмотря на холодную войну хоккеиста и тренера, генменджер «Бостона» Дон Суини сделал Цегларику новое квалификационное предложение. Зачем босс «мишек» решил сохранить позапрошлым летом новичка «Авангарда», понять было сложно. Впрочем, непонятно, что сподвигло нападающего продлить свои страдания в Северной Америке еще на один год. За три матча в остановленной коронавирусом регулярке он так и не заставил тренера смотреть на себя по-другому и пылил в «Провиденсе» до тех пор, пока в мире не начался локдаун.

И если Кэссиди не подвергал своего «любимчика» экзекуции в прессе, то словак по возвращении в Европу молчать не стал и раскритиковал бывшего тренера:

— Я работал с одними и теми же людьми в «Бостоне» в течение четырех лет, но я не смог сделать шаг, чтобы навсегда заслужить доверие Кэссиди. Иногда мне казалось, что он просто ждал моей ошибки, чтобы отправить меня обратно в фарм-клуб. Все зависит от него — кому он доверяет, те и играют. Я буду искать себе новый клуб. Мой агент и я пытались сделать это еще прошлым летом. Но тогда они еще владели правами на меня и сделали квалификационное предложение. Все дело в доверии тренера, которого я не получаю. Я постоянно слышу, что готов к НХЛ, но мне нужны перемены и рестарт, — обиженно говорил Петер в интервью словацкой прессе прошлым летом.

Петер Цегларик. Фото Ronald Martinez, Getty Images

В НХЛ Цегларику помешали пробиться низкая скорость и слабая игра без шайбы

По большому счету канадец поставил новичку «Авангарда» правильный диагноз. Для того чтобы играть в топ-6 в НХЛ, одного лишь броска оказалось недостаточно. В нижних же звеньях он был банально бесполезен из-за слабых оборонительных навыков и низкой скорости. Как и когда-то Буше, Цегларик застрял между АХЛ и НХЛ, словно муха между рамами.

Сможет ли форвард сборной Словакии заменить Буше — вопрос хороший. В КХЛ лучший бомбардир омичей переезжал в статусе голого снайпера, у которого не получилось заиграть в НХЛ из-за слабой игры без шайбы и неспособности вывозить темп первой лиги мира. И каково же было удивление, когда американец спустя некоторое время начал выходить в меньшинстве «Авангарда», а по итогам сезона стал самым блокирующим нападающим «ястребов».

Вполне возможно, что и Цегларик в системе Хартли превратится в более разностороннего хоккеиста. Во всяком случае без готовности ловить на себя все, что летит в сторону в твоих ворот, и постоянного движения в ней не выжить. Исключений франкофон не делает даже для лидеров. Да, словак — не ежик Соник. Да, хоккей в КХЛ с уменьшением площадок становится быстрее с каждым годом. Однако Буше на уровне нашей лиги хватало его оборотов. Так что и у его преемника, который совсем скоро приедет отрабатывать свои 45 миллионов рублей в год, при должной мотивации не должно возникнуть огромных проблем.