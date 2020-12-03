В Хельсинки на игру с «Йокеритом» не пустили шесть игроков его соперника. Вопиющий случай, не имеющий отношения к спорту

Обзор дня Алексея Шевченко.

Несправедливость

Еще раз повторю: совершенно напрасно мы позволили иностранным клубам участвовать в турнире этого сезона. И если с Казахстаном и Белоруссией пока проблем не возникало (хотя «Йокерит» уже однажды не полетел в Минск), то Финляндия и Латвия нам были совершенно не нужны. Это другое экономическое и политическое пространство, там свои законы, которые соблюдают, а не обходят.

Вопиющий случай произошел накануне, когда нескольким хоккеистам «Салавата Юлаева», а также некоторым сотрудникам клуба был запрещен доступ на «Хартвалл Арену». При этом в страну-то всех пустили, вирусов ни у кого не обнаружено, но в Хельсинки появилось какое-то новое положение «о проценте антител», а это уже полная ерунда, которая не должна касаться хоккейных клубов. В итоге уфимский клуб играл в пять защитников, проиграл, но это, извините, уже не спорт.

Релиз КХЛ по итогам не убедил. Да, ее представители путем сложных переговоров спасли игру, но не должно быть таких сюрпризов. Кстати, не уверен, что «Салават Юлаев» поступил правильно, а не настоял на отмене игры с техническим поражением финскому клубу. Сегодня в Финляндии проверяют некий «процент», завтра еще что-то придумают, так «Йокерит» и дойдет до финала Кубка Гагарина.

Надо четко дать понять финнам, что пока в мире идет такая муть, то они либо играют в России, либо пропускают матчи. Тем более, зрителей на их домашние игры не пускают, можно принимать соперников в Чехове, например. Хотя бы всех здоровых на арену пустят, без всякого изучения каких-то процентов. А игры нужно будет вернуть в Европу, когда мир станет прежним. Вдруг это случится к весне?

Чистка у рижан

Совсем недавно главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра намекнул, что, мол, команда, наверное, расстанется с какими-то игроками, но все будет зависеть от бюджета. И буквально через пару дней отправлены в список отказов еще три человека. Чуть ранее контракт был расторгнут с защитником Морганом Эллисом, а в среду пострадали еще три иностранца. Скорее всего, Зак Митчелл, Мэтт Уайт и Константин Комарек покинут Латвию, не будут же они выступать в местном чемпионате.

С Митчеллом и Уайтом странная ситуация. В прошлом сезоне они неплохо показали себя в «Нефтехимике», провалили короткий плей-офф, но если бы «Динамо» претендовало на участие во втором этапе соревнований, то Скудру бы канонизировали. Уайт просто приехал неготовым. Кажется, что летом он не тренировался, а сидел где-то на изоляции и боялся даже нагружаться. 0 голов в 16 матчах, но самое печальное, что нападающий выглядел очень слабо.

Зачем расстались с Заком, не совсем понятно. Он третий бомбардир команды, да и в ноябре неважно провел только один матч. Один из лучших снайперов рижан (у него 6 голов, как и у Микса Индрашиса), видимо, действительно стал жертвой экономии, другого объяснения нет.

Приглашение Комарека изначально выглядело как риск, австриец не опозорился (15 матчей, 2+4), но ему было явно тяжело в нашей лиге. Трансферная политика «Динамо» при Скудре совсем не поменялась. Как и в прошлые годы, тренер много ошибается и предпочитает исправляться радикальными методами.

Слух

Переговоры о том, чтобы защитник Тревор Мерфи перешел в «Ак Барс», действительно ведутся. Только непонятно, в чем смысл? Казанцы пытаются исправить внутренние проблемы довольно спорными методами, хотя уже в начале декабря понятно, что Дмитрий Квартальнов просто не подходит этому клубу. Конечно, если смотреть на таблицу, то этого и не скажешь. Клуб на первом месте, в ноябре было только одно поражение, но разве не напугали руководство два проигрыша «Авангарду», неудача с «Трактором», не самое лучшее качество игры против «Нефтехимика» и «Металлурга?

Мерфи (почему-то все путают его с Райаном, но тот уже в Минске) выступает в «Куньлуне», он, конечно, не худший в мытищинском клубе, но этого всего мало, чтобы усилить казанцев. Мерфи будет шестым легионером, а когда один иностранец сидит в запасе, то это пожароопасная ситуация. Для средних клубов еще нормально, а для топов такая обстановка вносит в коллектив неразбериху. Что же за легионеров вы берете и за что платите им большие деньги, если без любого из них можете обойтись? Кроме того, в защите у казанского клуба нет видимых проблем. Кем конкретно-то недовольны? Кого вы собираетесь сажать в запас из защитников? Не забывайте, что у Тревора есть проблемы с режимом, они помешали ему сделать карьеру в Северной Америке. Да и потом, всю карьеру хоккеист не мог подняться из АХЛ. «Нэшвилл», «Аризона», «Анахайм» считали, что он ничем не поможет. Только «койоты» давали Мерфи шанс, но остались недовольны.