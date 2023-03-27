«Время пришло». Кошечкин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион в интервью «СЭ» официально заявил, что заканчивает играть в хоккей.

Сегодня исполняется 40 лет вратарю Василию Кошечкину. Он выиграл золотые медали Олимпиады-2018 и ЧМ-2009, дважды с «Металлургом» завоевал Кубок Гагарина (2014, 2016) и дважды признавался лучшим голкипером сезона в КХЛ (2014, 2017). Кошечкин дал интервью «СЭ», в котором официально объявил о завершении карьеры.

В 2007-м не смогли договориться с «Тампой»

— Спортсмены откладывают решение о завершении карьеры максимально долго. Когда вы поняли, что пришло время?

— Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.

— Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?

— У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

— Вряд ли вам хотелось уходить после такого вылета от «Авангарда». Что случилось за год с «Металлургом»?

— Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось, лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Есть мысли о том, что делать дальше? Сергей Мозякин год отдыхал, а потом вернулся в «Металлург».

— Пока конкретных мыслей нет. Хочется отдохнуть и уделить больше времени семье.

— О чем-то жалеете?

— Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.

— А как же НХЛ?

— Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного.

— Вас же звали в «Тампу» — почему тогда отказались?

— Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось. Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов.

— Почему вы все это время не общались с прессой так долго, ведь было о чем рассказать?

— Поймите меня правильно. Отказ от общения с прессой и частые уходы от интервью не говорят о моем плохом отношении к журналистам. Я с детства был очень скромным по натуре человеком. Многое держу внутри себя. Мне просто не нравятся публичные выступления и раскрытие личной жизни. Извините, если кого-то огорчил из ваших коллег. Я всегда уважал и уважаю журналистов за их нелегкий труд.

— Лучший и худший матч в карьере? Можно ли худшим назвать поражение от Франции (1:2) на чемпионате мира-2013?

— Зачем вы сразу о плохом? (Смеется.) Как и у любого игрока, у меня были и хорошие матчи, и неудачные. Но выделить что-то конкретно мне сложно. В памяти остались игры, в которых удалось завоевать чемпионство, — со сборной России и «Металлургом».

Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Без Петра Ильича Воробьева о вратаре Кошечкине никто бы не знал

— Человек или люди, без которых вы не состоялись бы как спортсмен, кто вас наставлял, возился или гонял?

— Родители, тренеры и супруга. Никто меня не гонял и не наставлял. Я всегда очень хотел играть в хоккей и с 10 лет ездил на тренировки самостоятельно. Для меня это давно стало обыденной жизнью. Даже не представлял себя без хоккея.

— А кто из тренеров оказал на вас наибольшее влияние?

— Таких людей было несколько. Мой первый тренер Николай Николаевич Николаев. Он стал для меня воспитателем и учителем. Потом тренер по вратарям в «Ладе» — Андрей Болсуновский. Он нашел ко мне подход и дал азы вратарской техники. И, конечно, Петр Ильич Воробьев. Он привил мне работоспособность и необходимую для вратаря психологическую устойчивость. Вообще своими тренировками Петр Ильич дал мне все! Без него о вратаре Кошечкине сейчас бы никто не знал. С семьей Воробьевых мне вообще повезло. С Ильей Петровичем мы даже успели вместе поиграть, а потом успешно работали в «Металлурге» и сборной России.

Я понимаю, что в одном интервью нельзя рассказать обо всех людях, с которым мне довелось трудиться в клубах и сборной России. Каждый из них положительно повлиял на меня, и при личной встрече я всегда готов отдать им за это должное.

— Пик карьеры — Олимпиада в Корее?

— Я бы выделил период с 2013 по 2018 год, когда с «Металлургом» дважды удалось выиграть Кубок Гагарина. Золото Олимпиады — это воспоминание на всю жизнь. Сыграть на таком турнире было моей мечтой с детства. И мне очень повезло, что она осуществилась. Стать первым номером в сборной мне было непросто — я заработал это право своими трудом и упорством на протяжении нескольких лет. И сейчас снова готов сказать спасибо руководству сборной и тренерскому штабу под руководством Олега Знарка, которые поверили в меня и дали шанс.

— Что больше всего запомнилось в олимпийском финале?

— Подробности матча сейчас помню смутно. За исключением концовки с голами Гусева и Капризова. Наверное, переживал, как и все остальные. Это не важно. Эмоции после финальной сирены на льду и в раздевалке — фантастика. Это главная победа всей моей спортивной жизни!

— Под вами сидели будущие звезды НХЛ — Шестеркин и Сорокин. Было понятно, что со временем они станут лучшими в мире?

— Да, еще выделю своего коллегу по «Металлургу» Илью Самсонова. По этим ребятам было сразу видно, что они вратари с большим будущим. Их успехи в НХЛ это подтверждают.

— Что 40-летний Кошечкин сказал бы себе 17-летнему, какой дал совет, если бы была такая возможность?

— Не теряй времени! Спортивная жизнь очень коротка. При должном отношении к хоккею и трудоспособности можно добиться успеха и самых высоких целей.

— Как по ходу карьеры вы совершенствовали свою технику и в какой момент полностью научились пользоваться своими габаритами?

— Учился на своих ошибках. Каждый тренер вносил свою лепту в совершенствование моей техники. Всегда прислушивался к ним и брал самое необходимое. А научился ли я пользоваться своими габаритами — вам виднее. Мне моя игра нравилась (улыбается).

— Ваш старший сын взял с вас пример, решив стать вратарем. Спрашивает советы?

— Конечно, спрашивает, как пользоваться такими габаритами (смеется). А если без шуток, то мы часто общаемся по вратарским вопросам. Даю ему много полезных советов.

— Все ждали, что вы хоть минуту сыграете друг против друга в официальном матче КХЛ. Сильно огорчились, что не сложилось?

— Мы тоже ждали, но не сложилось. Это был бы очень приятный момент.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Я не любитель больших городов

— Знаю, что после «Ак Барса» вас звали в Москву и Санкт-Петербург, но вы туда не поехали и провели почти всю карьеру в региональных клубах. Там было комфортнее или опыт Казани оказался неудачным? Что повлияло на дальнейшие решения?

— Я не любитель больших городов, поэтому выбирал клубы, где предлагали лучшие условия. Мне повезло, что я нечасто менял команды в своей карьере. В Магнитогорске отыграл десять сезонов — это дорогого стоит.

— Считается, что Магнитогорск не лучший город для жизни, но в плане карьеры вы провели там лучшие годы. Почему вам было там так комфортно?

— Важно оказаться в правильном месте и в нужное время. «Металлург» всегда был топовым клубом с большими амбициями. Мне повезло работать под руководством замечательных специалистов — Майка Кинэна, Майка Пелино, Ильи Воробьева и Виктора Козлова. Все они большие профессионалы своего дела. И именно в этом клубе я провел лучшие годы в своей карьере.

— Как команде удалось победить в финале-2016 у ЦСКА, когда в вас почти никто не верил, а Сергей Гимаев после первой встречи (1:5) говорил, что «Металлург» проиграет серию 0-4?

— Самое главное, мы верили сами в себя, не обращая внимания на посторонние вещи. У людей могут быть разные мнения. Но внутри все воспринимается по-другому. Когда у тебя в команде такие мастера, как Мозякин, Зарипов, Семин, шансы на победу есть всегда. Мы ни на секунду не сомневались, что способны выиграть Кубок Гагарина.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Кинэн, когда работал в НХЛ, вратарей не жалел. С ним не возникало споров или он с возрастом стал спокойнее?

— Мы с ним сразу нашли взаимопонимание. Майк — отличный тренер со своим видением, который делал меня только лучше. Он сразу спросил, готов ли я играть много. У меня с этим проблем не было. Мы с Кинэном отлично ладили и продолжаем поддерживать контакт. Он вместе с Пелино сейчас работает со сборной Италии, даже приглашал в гости. Возможно, когда появилось больше свободного времени, попробую это сделать.

— В «Северстали» вы установили уникальное достижение — сыграли в сезоне-2013/14 при Андрее Назарове все матчи, кроме одного.

— В Череповце я провел три замечательных сезона. У нас тогда была классная команда с Вадимом Шипачевым и Евгением Кетовым. Еще мне запомнилась отличная атмосфера на трибунах. Тот сезон под руководством Андрея Назарова — один из лучших в моей карьере. Это первый тренер, который настолько поверил в меня и дал полный карт-бланш. Благодаря этому я проявил себя в полной мере. Очень благодарен Андрею Викторовичу за тот опыт.

— Как согласились на такие нагрузки? Ведь с вашими габаритами тяжелее восстанавливаться, и необходим отдых.

— Провести все матчи в том сезоне оказалось совсем несложно. У меня уже была заложена база. Ранее я пять лет отыграл в «Ладе» у Воробьева. Нагрузки у Петра Ильича были сумасшедшие. Я уже тогда чувствовал себя прекрасно в физическом плане и понимал, что с таким багажом реально и до 40 лет дотянуть (смеется).

— Сложно в конце карьеры было мириться с тем, что не получается играть по 60-70 процентов матчей в сезоне, как раньше?

— Нет, я уже знал, что у меня будет в сезоне роль второго вратаря. Не вижу здесь ничего плохого.