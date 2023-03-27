Кошечкин завершил карьеру. Его рекорды продержатся несколько лет

Все достижения легендарного вратаря.

27 марта о завершении карьеры объявил один из самых титулованных российских вратарей, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин. Голкипер «Магнитки» на прощание сыграл несколько матчей в плей-офф, став одним из двух игроков, которые приняли участие во всех без исключения розыгрышах Кубка Гагарина. Помимо Василия, выступавшего также за «Ладу» и «Северсталь», в 15 сезонах в матчах на выбывание принимал участие защитник Евгений Бирюков, по 14 плей-офф есть в активе Ильи Каблукова, Кирилла Петрова, Егора Аверина и Евгения Кетова.

Естественно, Кошечкин лидирует во многих исторических вратарских номинациях КХЛ. По количеству матчей в плей-офф, побед и отраженных бросков он значительно опережает главного преследователя — Александра Еременко. По числу «сухарей» Кошечкин и Еременко делят второе место после Ильи Сорокина, а вот по проценту отраженных бросков и коэффициенту непробиваемости Василий не входит в топ-10, уступая коллегам, которые провели значительно меньше матчей.

В регулярных чемпионатах Кошечкин лидирует еще и по числу «сухарей». Причем его перевес над Еременко огромен — 27 матчей. По набранным очкам (точнее, голевым передачам) Василий — второй после чеха Якуба Коваржа, по проценту и коэффициенту — тоже в десятке.

Вратарские достижения Кошечкина обещают держаться очень долго, а атаку на его достижение по сухим матчам может произвести только Илья Сорокин. Если вдруг решит вернуться в КХЛ. На счету легенды «Металлурга» 90 игр на ноль. Притом что полусотенный рубеж покорился помимо него только Еременко, Сорокину и Константину Барулину. Из продолжающих выступление в КХЛ вратарей преследователями могут считаться Станислав Галимов и Илья Проскуряков. Но их отставание более чем двукратное.