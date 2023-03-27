Кошечкин завершил карьеру. Его рекорды продержатся несколько лет
27 марта о завершении карьеры объявил один из самых титулованных российских вратарей, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин. Голкипер «Магнитки» на прощание сыграл несколько матчей в плей-офф, став одним из двух игроков, которые приняли участие во всех без исключения розыгрышах Кубка Гагарина. Помимо Василия, выступавшего также за «Ладу» и «Северсталь», в 15 сезонах в матчах на выбывание принимал участие защитник Евгений Бирюков, по 14 плей-офф есть в активе Ильи Каблукова, Кирилла Петрова, Егора Аверина и Евгения Кетова.
Естественно, Кошечкин лидирует во многих исторических вратарских номинациях КХЛ. По количеству матчей в плей-офф, побед и отраженных бросков он значительно опережает главного преследователя — Александра Еременко. По числу «сухарей» Кошечкин и Еременко делят второе место после Ильи Сорокина, а вот по проценту отраженных бросков и коэффициенту непробиваемости Василий не входит в топ-10, уступая коллегам, которые провели значительно меньше матчей.
В регулярных чемпионатах Кошечкин лидирует еще и по числу «сухарей». Причем его перевес над Еременко огромен — 27 матчей. По набранным очкам (точнее, голевым передачам) Василий — второй после чеха Якуба Коваржа, по проценту и коэффициенту — тоже в десятке.
Вратарские достижения Кошечкина обещают держаться очень долго, а атаку на его достижение по сухим матчам может произвести только Илья Сорокин. Если вдруг решит вернуться в КХЛ. На счету легенды «Металлурга» 90 игр на ноль. Притом что полусотенный рубеж покорился помимо него только Еременко, Сорокину и Константину Барулину. Из продолжающих выступление в КХЛ вратарей преследователями могут считаться Станислав Галимов и Илья Проскуряков. Но их отставание более чем двукратное.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -