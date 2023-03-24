В «Металлурге» назрела перестройка. За провал в плей-офф должен ответить главный тренер

Прошлогодний финалист завершил сезон вылетом во втором раунде от «Авангарда».

Тренерское поражение

«Металлург» завершил сезон безыдейным поражением во втором раунде плей-офф. Впервые в истории уральцы разгромно проиграли серию 0-4. Не покидала мысль, что матчи складывались так, как задумывали тренеры «Авангарда». Это не значит, что «Металлург» — плюшевый и легко отдал четыре победы.

Тактика, выбранная омичами, сработала превосходно. Команда отдавала шайбу и позволяла разыгрывать по периметру. Большой опасности для Василия Демченко такие розыгрыши не представляли. Броски блокировались, линии передач перекрывались, подборы забирались, добивания сводились к минимуму. «Ястребы», конечно, ошибались в обороне. «Магнитка» получала опасные моменты, но не реализовывала их. Рассчитывать на успех в серии с семью шайбами за четыре матча слишком наивно.

Количество бросков «Металлурга» не соотносилось с качеством — это главный контраргумент. «Авангард» ответственнее отнесся к созданным моментам и забивал, когда этого требовала ситуация. Победа в серии далась непросто, но ни Демченко, ни защитникам, ни нападающим не пришлось выпрыгивать из штанов. Каждый сделал то, что и требовалось. Подошла бы аналогия из пословицы про зернышки. Хоккей омичей не вызывает восторг, но в плей-офф хороши все средства. Перед финалом конференции они получат дополнительное время на восстановление. Пауза однозначно пойдет на пользу, учитывая, что Михаил Кравец не менял победный состав.

Омичи тактически задушили соперника. Так и не понял, как «Металлург» планировал вскрыть организованную омскую оборону, магнитящую броски. Не нашлось инструментов, чтобы починить большинство. «Магнитка» использовала жалкие 11,6 процента попыток — это 15-й показатель в плей-офф. За сезон команда не наиграла хотя бы две рабочие схемы, которые подстраивала бы под соперников.

Уральцы имели шансы, чтобы остаться в серии, но сами их упустили. Это касается не только реализации моментов и большинства, но и безалаберной игры в своей зоне. «Авангарду» легче давались голы. А тренеры «Металлурга» не придумали, как переломить серию и чем удивить соперника. Команда, которая год назад рубилась с ЦСКА в финале, завершила сезон во втором раунде.

ХК «Металлург»

Не помог серебряный состав

Летом «Металлург» ограничился точечной селекцией. Клуб справился с объявленной задачей и сохранил большую часть состава. Без потерь не обошлось. Команду покинул крепкий защитник Михаил Пашнин. Это единственный хоккеист, о расставании с которым стоило жалеть. Вратарь Юхо Олкинуора не приехал бы в Россию по неспортивным причинам. Иван Налимов, Михаил Григорьев и Игорь Руденков приглашались на временные места. Линус Виделль и Линус Хультстрем, несмотря на успешные отрезки, не соответствовали уровню легионеров клуба-претендента на Кубок Гагарина. А Григорий Дронов быстро вернулся из командировки в «Каролину».

На рынке спортивному директору Сергею Гомоляко, отвечающему за подбор хоккеистов, требовалось закрыть проблемные позиции. Вопрос с основным вратарем благополучно решили, подписав контракт с Эдвардом Паскуале. Канадец оправдал возложенные авансы — без подвигов голкипера «Металлург» застрял бы еще в серии с «Автомобилистом». Славные времена Василия Кошечкина, который приводил уральцев к двум Кубкам Гагарина, остались в прошлом. Велика вероятность, что голкипер завершит содержательную карьеру. Тольяттинский богатырь справился с ролью дублера, а Паскуале провел сезон как безальтернативный первый номер. И до последнего держал партнеров в игре, несмотря на провалы в обороне.

Летом «сталевары» устроили охоту на молодых защитников. За лук и стрелы сошли оффершиты, которыми «Магнитка» расхищала клубы-середняки. Получилось увести Валерия Орехова из «Барыса» и Владислава Еременко из минского «Динамо». На правах свободного агента пригласили Илью Хохлова. В котором, правда, быстро разочаровались — в октябре контракт разорвали по соглашению сторон. Место Хохлова на синей линии в большинстве занял канадец Коди Керран, закрывший последнюю вакансию иностранца. Практика оффершитов получила сомнительный результат. Орехова не видел в составе Воробьев, поэтому защитника отдали в аренду в «Адмирал». Еременко солидно провел регулярку, но не играл в плей-офф. Подписанные летом защитники, помимо Керрана, не помогли команде в решающий момент сезона.

Не сработала в полной мере оперативная селекция. От Михаила Фисенко и Александра Бурмистрова, приглашенных по ходу регулярки, явно ждали большего. Отмечу их двусторонние навыки и игру на вбрасываниях, но нападающих в первую очередь оценивают по голам и передачам. Фисенко забросил три шайбы, Бурмистров — лишь одну. Скромные цифры для хоккеистов, которые играли по 11-13 минут. А в плей-офф на двоих они отметились одной голевой передачей.

Перед дедлайном менеджеры не встряхнули команду смелыми сделками: расторжениями или обменами. Например, Чибисова или Карпова, которые провели сезон ниже собственного уровня. Игра продолжала деградировать, но в клубе не приняли меры, чтобы исправить гнетущее положение.

Неспроста привел подробный разбор селекции. «Магнитка» сохранила серебряный состав. Не стала сильнее, но и не ослабла. Выдержан баланс между потерями и приобретениями. Все это не уберегло от вылета во втором раунде плей-офф. Команду штормило весь сезон, а с конца декабря «Металлург» производил жалкое зрелище. Казалось, что игрокам надоел хоккей и они перестали получать удовольствие. Перестали жить игрой. Прежние сочетания, знакомый коллектив и главный тренер — но пропал шарм, которым «Магнитка» очаровала год назад. От лихого и атакующего «Металлурга» прошлого сезона остались только фамилии. Фамилии игроков, которых клуб — хочу заметить, оправданно — сохранил после финала.

ХК «Авангард»

Путь в никуда

Серебряный костяк сохранился на лавке. Поменялись лица, которые управляют командой и ставят игру. Воробьев не первый сезон пересобрал тренерский штаб и ошибся с ассистентами. Равноценно заменить Марка Френча и Виктора Игнатьева не получилось. С помощниками Ильи Петровича вышла комичная ситуация. Дважды за сезон команда поменяла тренера по защитникам. Начинал чемпионат Андрей Соколов, позже на помощь позвали Дмитрия Рябыкина. К концу регулярки клуб попрощался с обоими. Соколов пристроился в «Тракторе», понимая, что выполнял в «Металлурге» подручные функции. Рябыкина бесстыдно слили после серии поражений в начале февраля.

Чуть раньше на подмогу Артему Чубарову, который отвечал за атаку, пригласили Равиля Гусманова. Ничего, кроме прилива ностальгии, этот шаг не вызвал. Кардинальных сдвигов не произошло. Показательно, как «Металлург» играл в большинстве и сколько шайб забросил в серии с «Авангардом». Френч не только строил магнитогорскую атаку, но и нашел подход к иностранцам. Сделал то, что не смогли Чубаров и Гусманов, хотя они получили фундамент, заложенный канадцем.

В критический момент «Магнитка» отказалась увольнять Воробьева. Жертвой сделали Рябыкина, который в полной мере не нашел контакта с игроками. Тренер выдвинул высокие требования — не все хоккеисты приняли их. Отставка Дмитрия Анатольевича не воодушевила команду, а только сказалась на дистанции. В плей-офф «Металлург» вошел без тренера по защитникам. Без специалиста, который по крупицам разбирал меньшинство и приложил руку к чемпионской обороне «Авангарда».

Клуб пошел в олл-ин, доверившись главному тренеру, и прогадал. Концовка сезона подтвердила, что без сильных помощников Воробьев несостоятелен. В межсезонье «Магнитку» ждут кардинальные изменения на лавке. Действующий контракт главного тренера — не оберег на все случаи жизни. Проект Воробьева в «Металлурге» изжил себя после проигранного финала с ЦСКА. Это следует признать и самому наставнику, и руководству клуба.

Воробьев пытался выжать максимум из текущего состава, жертвуя перспективой. Только в плей-офф, оказывается, выяснилось, что 19-летний Данила Юров готов полноценно играть в КХЛ. Не стоит удивляться, если с таким отношением он продолжит карьеру в Северной Америке. Аренда Никиты Гребенкина — другой просчет «Металлурга». Воробьев ошибся, посчитав, что молодой форвард не подходит для основного состава «Магнитки». Отрезком в «Амуре» Никита перевернул представление о себе. Другие звездочки «Стальных лисов» — молодежной команды «Металлурга» — довольствовались полировкой лавки в матчах КХЛ. Заявить юного парня на игру и не выпустить даже на пять-семь смен — высшая степень неуважения к хоккеисту. Через это прошли Канцеров, Жуков, Кузнецов и вратарь Набоков.

ХК «Металлург»

Новый «Металлург»

Путь, по которому «Металлург» планировал улучшить или хотя бы повторить прошлогодний результат, не сработал. Теперь команду ждет логичное обновление. Начиная с тренеров, заканчивая составом. Истекают контракты Земченка, Хабарова, Чибисова, Коростелева, Никонцева, Бурмистрова, Голдобина, Кошечкина, Фисенко, Юрова и Дронова. Отдельная сага намечается в переговорах с легионерами. 1 мая свободными агентами станут все иностранцы. Самый тривиальный вариант — сохранить Паскуале, Майе и Лайпсика, но многое зависит от финансовых условий и кандидатуры главного тренера. Сомневаюсь, что иностранцы смогут рассчитывать на повышение контрактов после такого сезона.

С большой вероятностью Воробьеву не простят вылет во втором круге. Проблемы сходятся не только на раннем завершении чемпионата. «Металлург» под его руководством деградировал. Хоккеисты сыграли заметно хуже, чем год назад, а тренер не признавал собственные ошибки и слепо верил, что поступает правильно. За полученное чрезмерное доверие следует серьезная расплата.

Вылет во втором раунде плей-офф — заслуженный итог сезона для «Металлурга». Слишком противоречиво команда провела чемпионат, чтобы рассчитывать на большее. Хоккеисты не прогрессировали. Молодежь полировала лавку. Пропал задор. Методы главного тренера не работали. В критические моменты команда выглядела потухшей. Подвела физическая подготовка и заложенная летом база. Воробьев весь сезон упрямо полагался на проверенных игроков, а они же и подставили тренера в плей-офф.

«Металлургу» нужна перезагрузка. Причем масштабная. Вылет во втором раунде — это провал, за который должен ответить главный тренер. Оправдать все действия и бездействия Воробьева мог только выход в финал Кубка Гагарина. Безнадежное поражение от «Авангарда» — повод задуматься об изменениях в составе и тренерском штабе. Перестройка назрела. Иначе через год подобный сценарий повторится.