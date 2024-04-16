Богатый клуб, в который никто не верил. «Автомобилист» провел лучший сезон в своей истории

Будет ли перестройка команды?

Вот серьезно: кто-то перед этим плей-офф верил в «Автомобилист»? Болельщики команды не в счет. После абсолютно серой регулярки казалось, что екатеринбуржцы обречены на скорую поездку в отпуск. Но в кубковых матчах команда Николая Заварухина преобразилась настолько, что выбила «Ак Барс» и СКА, проиграв каждому из именитых соперников лишь по одной встрече в серии.

Были все шансы у «Автомобилиста» и на выход в финал. Особый заряд команде придал четвертый матч, по ходу которого екатеринбуржцы проигрывали со счетом 0:3, но в итоге вырвали победу. Безусловно, не хватило основного вратаря Евгения Аликина, хотя и к его сменщику Владимиру Галкину вопросов быть не должно. Подвели «Автомобилист» глупые индивидуальные ошибки в ключевых моментах. Вот как Максим Осипов, классно проведший весь плей-офф, махнул мимо шайбы?

В любом случае нынешний успех «Автомобилиста» исторический, медалей в истории свердловского хоккея еще не было. И как же кстати строится в Екатеринбурге новая арена! Ожидается, что ее сдадут по ходу следующего сезона, но если в городе будет настоящий ажиотаж, то и 12-тысячника будет мало.

Вот только пока непонятно, в каком составе команда переедет на «УГМК Арену». Из лидеров нынешнего контракты на следующий сезон есть только у вратаря Аликина, защитников Трямкина, Воробьева, Блэкера, Осипова, нападающих Бывальцева и Да Косты. «Автомобилист» сложно представить без Анатолия Голышева, который стал настоящим героем этого плей-офф. Звездный форвард может выйти на рынок свободных агентов и претендовать на очень солидный контракт, но Голышев не скрывал, что Екатеринбург для него всегда в приоритете. Вот только зарплату ему должны дать соответствующую статусу главной звезды команды.

Наверняка захотят продлить в «Автомобилисте» контракт с центральным нападающим Кертисом Волком — канадец с казахстанским паспортом продемонстрировал в плей-офф чудеса самоотверженности, играя с незажившей после разрыва губой. Шикарный плей-офф провели нападающие Макеев, Романцев, Хрипунов, Кизимов — у всех них тоже заканчиваются контракты.

Вот только кажется, что без перестройки «Автомобилисту» не обойтись. Как ранее сообщал «СЭ», клуб из Екатеринбурга — главный претендент на нападающего Егора Коршкова, ставшего лучшим бомбардиром «Амура» в нынешнем сезоне. Есть интерес у «Автомобилиста» и к нападающему системы «Оттавы» Егору Соколову. И это лишь пара вариантов.

Фото ХК «Автомобилист»

Не обойтись и без расставаний: скорее всего, покинет команду американский защитник Ник Эберт. Провалил плей-офф немецкий нападающий Брукс Мэйсек, которого не назвать кубковым игроком: за пять сезонов в «Автомобилисте» он набрал в Кубке Гагарина всего 16 очков. Не впечатлили защитники Баранцев и Зборовский, есть сомнения в целесообразности продления контракта с ветераном Сергеем Широковым.

Продолжит работу с командой главный тренер Николай Заварухин, который смог объединить коллектив перед кубковыми матчами. Наверняка ему поставят задачу освежить команду. Должны становиться ведущими игроками Севостьянов, Денежкин, Кизимов, Кузнецов. Есть хороший потенциал у Ишимникова, Журавлева, Бледнова, Алексеева, Каштанова. «Автомобилист» вряд ли станет намного слабее — у команды есть все шансы как минимум повторить свой успех.