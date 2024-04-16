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Сегодня, 14:30

Богатый клуб, в который никто не верил. «Автомобилист» провел лучший сезон в своей истории

«Автомобилист» провел лучший сезон в своей истории
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты «Автомобилиста» после поражения в серии с «Металлургом»
Хоккеисты «Автомобилиста» после поражения в серии с «Металлургом».
Фото ХК «Автомобилист»
Будет ли перестройка команды?

Вот серьезно: кто-то перед этим плей-офф верил в «Автомобилист»? Болельщики команды не в счет. После абсолютно серой регулярки казалось, что екатеринбуржцы обречены на скорую поездку в отпуск. Но в кубковых матчах команда Николая Заварухина преобразилась настолько, что выбила «Ак Барс» и СКА, проиграв каждому из именитых соперников лишь по одной встрече в серии.

Были все шансы у «Автомобилиста» и на выход в финал. Особый заряд команде придал четвертый матч, по ходу которого екатеринбуржцы проигрывали со счетом 0:3, но в итоге вырвали победу. Безусловно, не хватило основного вратаря Евгения Аликина, хотя и к его сменщику Владимиру Галкину вопросов быть не должно. Подвели «Автомобилист» глупые индивидуальные ошибки в ключевых моментах. Вот как Максим Осипов, классно проведший весь плей-офф, махнул мимо шайбы?

В любом случае нынешний успех «Автомобилиста» исторический, медалей в истории свердловского хоккея еще не было. И как же кстати строится в Екатеринбурге новая арена! Ожидается, что ее сдадут по ходу следующего сезона, но если в городе будет настоящий ажиотаж, то и 12-тысячника будет мало.

Вот только пока непонятно, в каком составе команда переедет на «УГМК Арену». Из лидеров нынешнего контракты на следующий сезон есть только у вратаря Аликина, защитников Трямкина, Воробьева, Блэкера, Осипова, нападающих Бывальцева и Да Косты. «Автомобилист» сложно представить без Анатолия Голышева, который стал настоящим героем этого плей-офф. Звездный форвард может выйти на рынок свободных агентов и претендовать на очень солидный контракт, но Голышев не скрывал, что Екатеринбург для него всегда в приоритете. Вот только зарплату ему должны дать соответствующую статусу главной звезды команды.

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Наверняка захотят продлить в «Автомобилисте» контракт с центральным нападающим Кертисом Волком — канадец с казахстанским паспортом продемонстрировал в плей-офф чудеса самоотверженности, играя с незажившей после разрыва губой. Шикарный плей-офф провели нападающие Макеев, Романцев, Хрипунов, Кизимов — у всех них тоже заканчиваются контракты.

Вот только кажется, что без перестройки «Автомобилисту» не обойтись. Как ранее сообщал «СЭ», клуб из Екатеринбурга — главный претендент на нападающего Егора Коршкова, ставшего лучшим бомбардиром «Амура» в нынешнем сезоне. Есть интерес у «Автомобилиста» и к нападающему системы «Оттавы» Егору Соколову. И это лишь пара вариантов.

Хоккеисты «Автомобилиста»
Фото ХК «Автомобилист»

Не обойтись и без расставаний: скорее всего, покинет команду американский защитник Ник Эберт. Провалил плей-офф немецкий нападающий Брукс Мэйсек, которого не назвать кубковым игроком: за пять сезонов в «Автомобилисте» он набрал в Кубке Гагарина всего 16 очков. Не впечатлили защитники Баранцев и Зборовский, есть сомнения в целесообразности продления контракта с ветераном Сергеем Широковым.

Продолжит работу с командой главный тренер Николай Заварухин, который смог объединить коллектив перед кубковыми матчами. Наверняка ему поставят задачу освежить команду. Должны становиться ведущими игроками Севостьянов, Денежкин, Кизимов, Кузнецов. Есть хороший потенциал у Ишимникова, Журавлева, Бледнова, Алексеева, Каштанова. «Автомобилист» вряд ли станет намного слабее — у команды есть все шансы как минимум повторить свой успех.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Кубок Гагарина
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
2. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
4. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо Мн - Динамо М
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5. Динамо М - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
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3 - 2
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4. Лада - Авангард
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5. Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
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3 - 2
2. Спартак - Северсталь
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3. Северсталь - Спартак
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4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
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2. Локомотив - ЦСКА
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4. ЦСКА - Локомотив
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4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
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18.04 17:00
Металлург Мг – Локомотив
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