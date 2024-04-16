Богатый клуб, в который никто не верил. «Автомобилист» провел лучший сезон в своей истории
Вот серьезно: кто-то перед этим плей-офф верил в «Автомобилист»? Болельщики команды не в счет. После абсолютно серой регулярки казалось, что екатеринбуржцы обречены на скорую поездку в отпуск. Но в кубковых матчах команда Николая Заварухина преобразилась настолько, что выбила «Ак Барс» и СКА, проиграв каждому из именитых соперников лишь по одной встрече в серии.
Были все шансы у «Автомобилиста» и на выход в финал. Особый заряд команде придал четвертый матч, по ходу которого екатеринбуржцы проигрывали со счетом 0:3, но в итоге вырвали победу. Безусловно, не хватило основного вратаря Евгения Аликина, хотя и к его сменщику Владимиру Галкину вопросов быть не должно. Подвели «Автомобилист» глупые индивидуальные ошибки в ключевых моментах. Вот как Максим Осипов, классно проведший весь плей-офф, махнул мимо шайбы?
В любом случае нынешний успех «Автомобилиста» исторический, медалей в истории свердловского хоккея еще не было. И как же кстати строится в Екатеринбурге новая арена! Ожидается, что ее сдадут по ходу следующего сезона, но если в городе будет настоящий ажиотаж, то и 12-тысячника будет мало.
Вот только пока непонятно, в каком составе команда переедет на «УГМК Арену». Из лидеров нынешнего контракты на следующий сезон есть только у вратаря Аликина, защитников Трямкина, Воробьева, Блэкера, Осипова, нападающих Бывальцева и Да Косты. «Автомобилист» сложно представить без Анатолия Голышева, который стал настоящим героем этого плей-офф. Звездный форвард может выйти на рынок свободных агентов и претендовать на очень солидный контракт, но Голышев не скрывал, что Екатеринбург для него всегда в приоритете. Вот только зарплату ему должны дать соответствующую статусу главной звезды команды.
Наверняка захотят продлить в «Автомобилисте» контракт с центральным нападающим Кертисом Волком — канадец с казахстанским паспортом продемонстрировал в плей-офф чудеса самоотверженности, играя с незажившей после разрыва губой. Шикарный плей-офф провели нападающие Макеев, Романцев, Хрипунов, Кизимов — у всех них тоже заканчиваются контракты.
Вот только кажется, что без перестройки «Автомобилисту» не обойтись. Как ранее сообщал «СЭ», клуб из Екатеринбурга — главный претендент на нападающего Егора Коршкова, ставшего лучшим бомбардиром «Амура» в нынешнем сезоне. Есть интерес у «Автомобилиста» и к нападающему системы «Оттавы» Егору Соколову. И это лишь пара вариантов.
Не обойтись и без расставаний: скорее всего, покинет команду американский защитник Ник Эберт. Провалил плей-офф немецкий нападающий Брукс Мэйсек, которого не назвать кубковым игроком: за пять сезонов в «Автомобилисте» он набрал в Кубке Гагарина всего 16 очков. Не впечатлили защитники Баранцев и Зборовский, есть сомнения в целесообразности продления контракта с ветераном Сергеем Широковым.
Продолжит работу с командой главный тренер Николай Заварухин, который смог объединить коллектив перед кубковыми матчами. Наверняка ему поставят задачу освежить команду. Должны становиться ведущими игроками Севостьянов, Денежкин, Кизимов, Кузнецов. Есть хороший потенциал у Ишимникова, Журавлева, Бледнова, Алексеева, Каштанова. «Автомобилист» вряд ли станет намного слабее — у команды есть все шансы как минимум повторить свой успех.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.04
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -