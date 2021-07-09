Отмечаем ключевые моменты в календаре лиги на следующий сезон.

Сегодня КХЛ на своем официальном сайте представила окончательный вариант календаря сезона-2021/21. И в нем есть как минимум два момента, на которые нужно обратить особое внимание.

1. Зимой КХЛ на целый месяц приостановит регулярный чемпионат и сократит количество матчей — все ради «интересов сборной»

Можете ли вы представить, что в олимпийский год лиге не пришлось бы в очередной раз кромсать регулярный чемпионат и прогибаться под ФХР, которая руководствуется священными интересами сборной? Вот и мы нет. Новый сезон исключением, к сожалению, не стал, и в нем нам придется не только три раза в год наслаждаться играми Евротура, но и на целый месяц (с 22 января по 21 января) остаться без клубного хоккея ради Олимпиады в Пекине. Если использовать риторику небезызвестного футбольного тренера, то «все для страны — все для фронта».

Навязанное сверху решение можно было бы хоть как-то оправдать, будь у Владислава Третьяка и Романа Ротенберга стопроцентная уверенность, что НХЛ не поедет в Китай этой зимой и национальную команду придется формировать из представителей КХЛ. Но что если Гэри Беттман ударит по рукам с Рене Фазелем, даст энхаэловцам зеленый свет на краткосрочное путешествие в Азию, а сборная Россия на 90 процентов будет составлена из представителей лучшей лиги мира? Не слишком ли круто останавливать жернова родного чемпионата ради 4-5 человек максимум из 3-4 клубов?

Из-за прихотей ФХР пришлось пойти КХЛ и на уменьшение числа матчей в регулярке. Если в прошлом сезоне гладкий чемпионат для каждой из команд состоял из 62 матчей, то в олимпийский год его продолжительность составит всего 56 игр. И аргумент от лиги, что составители календаря постарались равномерно распределить матчи по дистанции, оставив в периоды вне перерывов всего три дня без хоккея, не спасает.

2. «Локомотив» в годовщину трагедии в Туношне сыграет домашний матч с минским «Динамо»

Долгое время после ярославской трагедии ни болельщики, ни руководители лиги, ни сами спортсмены не представляли, как 7 сентября можно выходить на лед. Однако еще летом 2018-го лига после консультации с родственниками погибших хоккеистов «Локомотива» решила, что команды в годовщину самой страшной катастрофы в истории российского спорта должны играть ради парней, ушедших почти десять лет назад. Черный день календаря неизменно пропускали лишь ярославцы.

Но сегодня КХЛ объявила, что в новом сезоне железнодорожники впервые после трагедии сыграют 7 сентября. Причем сделают это по собственной инициативе и примут дома минское «Динамо» — клуб из того самого города, в который так и не долетела та легендарная команда. Немаловажно, что «Локомотив», перед тем как скорректировать расписание, учел мнение семей погибших.

Противники этого решения могут аргументировать свою позицию тем, что «хоккей — это шоу», а стало быть, проводить матч в день памяти — все равно что плясать на костях. И будут по своему правы. Вот только что даст день тишины? Ровным счетом ничего. На хоккей приходят не только те, кто десятилетиями покупает абонементы на одно и тоже место, но и те, кто попал на стадион впервые. За все эти годы ни один клуб лиги не самоустранялся от проведений акций памяти тех самых ребят. И люди, которые в этот день впервые придут на трибуны, должны знать о них.

3. Возвращение «Адмирала» запустило ряд изменений в дивизионах

Само собой, возвращение Владивостока заставило лигу изменить состав дивизионов. «Адмирал» логично занял свое место в Восточной конференции и вновь стал членом дивизиона Чернышева. «Куньлунь» переехал в дивизион Харламова. В свою очередь «Торпедо» после временного переселения на «Восток» перемещается обратно в Западную конференцию и будет играть в дивизионе Боброва, подвинув «Северсталь» в дивизион Тарасова.

И очередное возвращение нижегородцев в родную конференцию наверняка обострит борьбу за плей-офф на «Западе», напротив, уменьшив конкуренцию на «Востоке». Без симпатичной и самобытной команды Дэвида Немировски и с собранным на скорую руку «Адмиралом» восточные середняки точно будут дышать свободнее в борьбе за кубковую восьмерку.