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17 марта, 12:45

Конец эпохи. Разин покинул «Северсталь»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Андрей Разин.
Фото ХК «Северсталь»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Андрей Разин ожидаемо покинул «Северсталь». Карьеру он продолжит в другом месте, новое соглашение с череповецким клубом подписывать не будет. Печально не то, что закончилась эпоха. Грустно из-за причин, по которым тренер покидает клуб.

Начнем с другой истории. В этом сезоне в беднейший клуб ВХЛ «Ермак» пришел тренер Евгений Зиновьев, но быстро был уволен. И после отставки возмущался, что команда неукомплектованная, нет средств вообще ни на что, а он к этому не готов. Курьез в том, что вся страна знала о состоянии клуба, но почему-то именно специалист стал удивляться бедности.

Андрей Разин, если и говорил о бедности, то в третью очередь. Он прекрасно знал, в каком клубе работает, на какие средства можно рассчитывать, и трудился исходя из возможностей. Многим хоккеистам предлагал «подвинуться по зарплате», но при этом всеми силами увеличивал премиальные, чтобы парни могли заработать какие-то дополнительные деньги.

Андрей Разин.
ХК «Северсталь»

— Жаловаться нам особо не на что, — постоянно рассказывал тренер. — Зарплатный фонд небольшой, но при этом нам никогда ни на день не задерживали зарплату, мы нормально добираемся до городов и живем в хороших отелях.

То есть Разин довольно быстро уяснил правила игры и придерживался их. Да, он не мог претендовать на звезд, но зато получал отличных игроков благодаря обменам. Платить какому-нибудь хоккеисту больше 30 миллионов было невозможно, но набрать перспективных, которые выделялись бы на общем фоне, — вполне по силам. И при этом заставить их показывать довольно приличный хоккей.

Андрей Разин с&nbsp;хоккеистами &laquo;Северстали&raquo;. Разин выжал из скромной «Северстали» максимум. Тренер заслужил переход на новый уровень

Но в какой-то момент тренер стал уставать от этого. Непонятно, почему акценты сместились на то, что «тренер исчерпал себя в клубе». Если это и было, то в другом смысле. В какой-то момент Андрей Разин понял, что как бы он ни старался, как бы ни выкладывались хоккеисты, он никогда ничего не выиграет в Череповце. Достойное выступление в чемпионате, но в плей-офф — первый раунд. Ну, можно было бы выйти во второй, как получилось в этом году у «Адмирала» и «Торпедо», но это потолок.

И в следующем сезоне было бы нечто подобное, и через год. Владельцы клуба давали ровно столько денег, чтобы клуб принимал участие в КХЛ, большие победы были не нужны и, видимо, не потребуются и дальше. Пять лет — нормальный срок, чтобы показать себя. Но хочется и чего-то другого.

Андрей Разин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Готов ли Разин к работе в большом и богатом клубе? Конечно, готов. Он очень сильно изменился как тренер и как человек за это время. Избавился от некоторых недостатков, которые были у него в начале карьеры. Разин уважительно относится к игрокам, правда, иногда для него хоккеист «исчезает» в случае какой-то обиды, но, поверьте, подобное есть у всех без исключения тренеров. У каждого было такое. В какой-то момент специалист считает, что его подвели, и забывает о человеке.

Разин даже вел свой канал в социальной сети, но потом прекратил это делать, устав от обвинений в том, что «канал сказывается на результатах». Это чушь, ничего не мешает, так можно придраться и к тому, что завтраки, обеды и ужины мешают думать о тренировках. Но пока в хоккейном мире очень консервативны и не чувствуют, как поменялся мир. Открытость и доступность Разина для болельщиков и журналистов — будущее. Просто не все к этому оказались готовы.

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По-хорошему, «Северстали» стоило бы держаться за Разина, создать ему условия, чтобы он получил возможность биться за награды и удивить публику. Но в Череповце другие приоритеты. Теперь ждем назначения тренера в другой клуб. И за новой командой Разина будет следить весь хоккейный мир, а не только болельщики из этого города.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
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СКА - Торпедо
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Авангард - Сибирь
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