Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже
Победив в шести матчах «Динамо», нижегородцы третий раз в истории пробились во второй раунд плей-офф КХЛ. До Игоря Ларионова выиграть серию по разу получалось у Кари Ялонена и Петера Скудры. В 2012 году «Торпедо» выбило из Кубка Гагарина рижское «Динамо», а в 2016-м — «Йокерит». Однако в обоих случаях волжане уступали в полуфинале конференции.
На пути во второй раунд торпедовцы выиграли три овертайма подряд — дважды в Москве и один раз в Нижнем Новгороде. Ранее только пяти командам удавалось добиться успеха в дополнительное время в трех матчах серии. В 2011 году в игре до гола здорово себя проявили рижане, в 2012-м — «Магнитка», в 2017-м — московские «Динамо» и ЦСКА, а в 2023-м — «Адмирал» и «Торпедо».
Любопытно, что 9 из 17 матчей плей-офф между «Торпедо» и «Динамо» не умещались в 60 минут. Причем автозаводцы одержали в овертаймах шесть из семи своих побед. У бело-голубых в активе три победы в овертайме и семь — в основное время.
Динамовцы, кстати, всего пятый раз не смогли выйти во второй круг розыгрыша Кубка Гагарина. В 2010, 2011 и 2014 годах москвичи уступали первому же сопернику, а в сезоне-2017/18 и вовсе не смогли пройти в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 0
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 2 ОТ