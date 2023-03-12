Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ян — 3 (Фирстов, Летунов), 29:09 — 0:1. О'Делл — 5 (Игумнов, Миронов), 30:19 — 1:1. Ян — 4, 61:03 — 1:2.
Вратари: Волков — Кульбаков.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (10+10+4+1) — 29 (9+8+11+1).
Судьи: Бирин, Фатеев.
12 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9993 зрителя.
Счет в серии: 2-4
Возможно, успех «Торпедо» задаст новый игровой тренд в КХЛ — на атакующий стиль, зрелищность и риск. В этой связи исход серии можно оценить как закономерный. Так и должно быть в правильной системе координат. Работа — это прекрасно, но творчество — еще лучше.
Нижегородцы сделали все, чтобы не доводить самую зрелищную серию раунда до седьмого матча. Впервые с 9 февраля в их составе появился ведущий центрфорвард Кручинин. Было видно, что ему после травмы приходится тяжеловато. Однако именно после его броска в первом периоде зазвенел металлический каркас динамовских ворот.
Тренерский штаб москвичей, оказавшись на грани вылета из плей-офф, принял смелый и одновременно напрашивавшийся шаг — вместо не всегда убедительно игравшего и слегка надломившегося психологически Коновалова появился Волков. Именно уверенные действия голкипера долгое время держали хозяев в игре. Нижегородцы были острее и креативнее в чужой зоне. Особенно это стало заметно во втором периоде, когда «Торпедо» имело несколько качественных шансов забить. Волков и его ворота были словно заколдованы.
Гостевой сектор вел себя очень активно, и порой складывалось впечатление, что матч проходит в Нижнем Новгороде. Динамовский ведущий старался завести приунывшие трибуны, но у него мало что получалось. Вероятность скорого вылета действовала на бело-голубых поразительным образом. Почти все игроки команды сильно нервничали и допускали непонятные ошибки. Если не зацикливаться на соотношении бросков, а отталкиваться от происходившего на льду, то напрашивался очевидный вывод — «Динамо» проводило свой худший матч в серии. На этом фоне раскрепощенные торпедовцы с непринужденной легкостью создавали моменты до тех пор, пока не забили.
Не будь в распоряжении Алексея Кудашова нападающего О'Делла, главный тренер уже занимался бы разбором того, чего не хватило его команде в серии. Бородатый канадец забил в четвертом матче подряд, причем сделал это очень вовремя и заставил соперника взять паузу.
За этот шанс динамовцы уцепились с отчаянием утопающего. В начале третьего периода они играли в большинстве и были близки к голу. Джиошвили скорректировал полет шайбы, которая попала в штангу, вылетела в поле и потерялась под вратарем Кульбаковым. На большее хозяев не хватило, а самоотдачи и старания оказалось достаточно только для того, чтобы дотянуть до овертайма. «Торпедо» в третий раз подряд оказалось сильнее и закономерно вышло в следующий раунд.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 0
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 2 ОТ