Крутой игрок — не равно крутой тренер. За что «Спартак» уволил Андрея Маркова
«Спартак» официально представил нового тренера в штабе Игоря Гришина. За защитников теперь будет отвечать Игорь Уланов, а Андрей Марков покидает команду. Бывший игрок «Монреаля» еще раз доказал, что имени и регалий не хватит для того, чтобы сделать карьеру в другой области.
Слышал историю о том, как Андрей Марков устраивался в «Спартак». Пришел и попросил какую-то большую должность, чуть ли не главным тренером в клуб КХЛ. В офисе красно-белых немного смутились и предложили начать с чего-то более скромного. Изначально Маркова хотели сделать главным тренером в «Химике». Большое одолжение. Человек не работал на такой должности, а воскресенская команда должна была не только показывать результат, но и готовить молодых хоккеистов. Но Марков, родившийся в Воскресенске, отказался возвращаться на родину. Мол, не его уровень.
Говорят, впрочем, что его появлением были не слишком довольны и в подмосковном городе, но что теперь об этом говорить?
Андрею предложили работу с молодежкой, но и от нее он отказался. Ему надо было нечто большее. Но назначить его главным в «Спартак» никто не рискнул. Сказали, на позиции ассистента есть возможность адаптироваться, посмотреть со стороны на игроков, все-таки КХЛ существенно отличается от НХЛ, тут своя специфика. А если покажешь себя, то и подумаем над повышением.
И как Марков провел это время в главной команде? А никак. Некоторые хоккеисты ни разу не слышали голос бывшего защитника. Марков — молчун, при этом включавший режим звезды. Сам он считал, что одно его появление должно улучшить уровень команды. Миронов довольно быстро понял, что рассчитывать на помощника особо не придется, и все взял в свои руки. А Маркова это устроило. Он, конечно, пытался общаться с защитниками команды, но не особо старался.
Андрей в свое время поразил русскоязычных журналистов тем, что в раздевалке «Монреаля» отказался с ними разговаривать на родном языке: «Я с российской прессой не говорю». Все это запомнили, а затем Марков провалил Кубок мира в Торонто, успев устроить небольшой скандал. На многочисленных пресс-конференциях дал понять, что разговаривать с ним надо исключительно серьезно, осознавая, что он за хоккеист. В итоге с ним говорили только местные, которых устраивало «мы сделаем все для победы» и «главное — команда, а не личная статистика».
Справедливости ради скажем, что хмурый характер Маркова проявлялся не только в разговорах с российскими журналистами. В «Канадиенс» он всех так достал, что после окончания контракта ему предложили унизительные условия для продления договора. И если бы он случайно согласился на них, то переговоры все равно бы свернули. Отношение проявилось и позже, когда Марков просил короткое соглашение, чтобы провести наконец 1000 матчей в НХЛ, но руководство «Монреаля» не пошло и на это. Ушел — до свидания, когда-нибудь увидимся на торжественных мероприятиях, если, конечно, не забудем пригласить.
Как Андрей собирался строить свою послехоккейную жизнь — непонятно. По «Спартаку» мы видим, что он по-прежнему не осознал, что после окончания карьеры никто не будет вспоминать о его достижениях на льду. И теперь будет удивительно, если он вернется в профессиональный российский хоккей.
Что касается Игоря Уланова, то было странно, что такой тренер до сих пор оставался без работы. Он — один из сильнейших специалистов в своей области, который постоянно растет и прогрессирует. Не молчун, много учится, и с ним защита красно-белых точно будет надежнее. При Уланове в роли помощника «Спартак» всегда попадал в плей-офф.
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