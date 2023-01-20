Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:00

Крутой игрок — не равно крутой тренер. За что «Спартак» уволил Андрея Маркова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Марков.
Фото ХК «Спартак»
Обзор дня Алексея Шевченко.

«Спартак» официально представил нового тренера в штабе Игоря Гришина. За защитников теперь будет отвечать Игорь Уланов, а Андрей Марков покидает команду. Бывший игрок «Монреаля» еще раз доказал, что имени и регалий не хватит для того, чтобы сделать карьеру в другой области.

Слышал историю о том, как Андрей Марков устраивался в «Спартак». Пришел и попросил какую-то большую должность, чуть ли не главным тренером в клуб КХЛ. В офисе красно-белых немного смутились и предложили начать с чего-то более скромного. Изначально Маркова хотели сделать главным тренером в «Химике». Большое одолжение. Человек не работал на такой должности, а воскресенская команда должна была не только показывать результат, но и готовить молодых хоккеистов. Но Марков, родившийся в Воскресенске, отказался возвращаться на родину. Мол, не его уровень.

Андрей Марков (справа). Фото ХК «Спартак»
Андрей Марков (справа). Фото ХК «Спартак»
Фото ХК «Спартак»

Говорят, впрочем, что его появлением были не слишком довольны и в подмосковном городе, но что теперь об этом говорить?

Андрею предложили работу с молодежкой, но и от нее он отказался. Ему надо было нечто большее. Но назначить его главным в «Спартак» никто не рискнул. Сказали, на позиции ассистента есть возможность адаптироваться, посмотреть со стороны на игроков, все-таки КХЛ существенно отличается от НХЛ, тут своя специфика. А если покажешь себя, то и подумаем над повышением.

И как Марков провел это время в главной команде? А никак. Некоторые хоккеисты ни разу не слышали голос бывшего защитника. Марков — молчун, при этом включавший режим звезды. Сам он считал, что одно его появление должно улучшить уровень команды. Миронов довольно быстро понял, что рассчитывать на помощника особо не придется, и все взял в свои руки. А Маркова это устроило. Он, конечно, пытался общаться с защитниками команды, но не особо старался.

Андрей в свое время поразил русскоязычных журналистов тем, что в раздевалке «Монреаля» отказался с ними разговаривать на родном языке: «Я с российской прессой не говорю». Все это запомнили, а затем Марков провалил Кубок мира в Торонто, успев устроить небольшой скандал. На многочисленных пресс-конференциях дал понять, что разговаривать с ним надо исключительно серьезно, осознавая, что он за хоккеист. В итоге с ним говорили только местные, которых устраивало «мы сделаем все для победы» и «главное — команда, а не личная статистика».

Андрей Марков (слева). Фото ХК «Спартак»
Андрей Марков (слева).
ХК «Спартак»

Справедливости ради скажем, что хмурый характер Маркова проявлялся не только в разговорах с российскими журналистами. В «Канадиенс» он всех так достал, что после окончания контракта ему предложили унизительные условия для продления договора. И если бы он случайно согласился на них, то переговоры все равно бы свернули. Отношение проявилось и позже, когда Марков просил короткое соглашение, чтобы провести наконец 1000 матчей в НХЛ, но руководство «Монреаля» не пошло и на это. Ушел — до свидания, когда-нибудь увидимся на торжественных мероприятиях, если, конечно, не забудем пригласить.

Игорь Гришин возглавил &laquo;Спартак&raquo;. Из детского тренера в элиту — за три года. Стремительная карьера нового рулевого «Спартака»

Как Андрей собирался строить свою послехоккейную жизнь — непонятно. По «Спартаку» мы видим, что он по-прежнему не осознал, что после окончания карьеры никто не будет вспоминать о его достижениях на льду. И теперь будет удивительно, если он вернется в профессиональный российский хоккей.

Что касается Игоря Уланова, то было странно, что такой тренер до сих пор оставался без работы. Он — один из сильнейших специалистов в своей области, который постоянно растет и прогрессирует. Не молчун, много учится, и с ним защита красно-белых точно будет надежнее. При Уланове в роли помощника «Спартак» всегда попадал в плей-офф.

Андрей Марков
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
5
1
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Посольство РФ оценило намерение США передать Украине активы РФ
Британцы раскритиковали слова Зеленского о крушении вертолета
В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Революция в КХЛ. Лига впервые приняла очевидное правило
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 54 41 13 86
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 54 31 23 70
4 Торпедо 52 33 19 70
5 Динамо М 53 31 22 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 52 30 22 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 52 29 23 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 53 22 31 52
9 Барыс 54 23 31 50
10 Амур 51 22 29 50
11 Нефтехимик 52 23 29 49
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 15:30
Сибирь – Металлург
 - : -
20.01 19:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
20.01 19:00
Куньлунь – Сочи
 - : -
20.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости