Революция в КХЛ. Лига впервые приняла очевидное правило

Обзор дня Алексея Шевченко.

КХЛ согласилась пойти на революционный шаг. Теперь на нескольких аренах страны будут показывать повторы удалений, демонстрироваться эпизоды, которые изучают арбитры в спорных ситуациях. Большой удар по охранникам, которые в момент просмотра арбитрами моментов специально подходят к судейскому столику и закрывают монитор, чтобы не видели посторонние. Но и большой шаг для лиги в плане привлечения болельщиков.

Мы едва ли не последние в Европе, кто разрешил показ повторов удалений на аренах. Держались до победного, приводя странные аргументы. Мол, болельщики могут быть возмущены, если дали несправедливый штраф, и на стадионе могут начаться беспорядки. Но вряд ли здесь была какая-то связь. Беспорядки могли возникнуть и без повторов, а с нынешним числом сотрудников правопорядка на арене, с огромным количеством камер все виновные были бы наказаны. Получается, что люди страдали за то, чего не совершали, а их изначально считали преступниками.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако все равно говорили, что «российский зритель не готов к такому», унижая болельщиков. Причем те, кто так говорил, даже не понимали всей глубины обвинений. Но больше возмущало другое.

Отсутствие повторов удалений ставило тех, кто приходил на арену, платил деньги за билет, покупал атрибутику и еду по завышенным ценам, в более уязвимое положение по сравнению с теми, кто смотрит хоккей дома. Оставаясь на диване, болельщик получал повторы спорных и интересных моментов с разных камер. Это касается не только удалений, но и голов, каких-то интересных силовых приемов, смешных эпизодов, были видны какие-то нюансы, которые не увидеть, находясь на трибуне. Была возможность внимательно рассмотреть, кто хорошо проявлял себя в тех или иных моментах, а кто плохо. Да, атмосфера не та, но плюсов больше.

И какой смысл идти на арену, где придется потратиться, да за эти деньги довольно неприветливо обыщут, а на медиакубе иногда покажут гол, да и то не всегда, к тому же в плохом качестве? Отныне же лига сделала приличный шаг к тому, чтобы трибуны были не такие пустые. Но пора проводить семинар со специальными работниками клуба, чтобы зрители на арене видели и другие эпизоды игры. За то, что болельщик приобрел билеты, согласился выйти из дома, он должен получать все.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Правильно и то, что теперь хоккеистов или тренеров будут наказывать двумя минутами, если начнут показывать судьям на медиакуб, заметив, что наказание не соответствовало проступку. Это уже не ваше дело, с арбитрами хорошо разбирается соответствующий департамент лиги, они все изучат и вынесут решение.

Пока повторы удалений будут на 12 аренах, но связано это все с технической оснащенностью стадионов, а не с разделением на плохих и хороших фанатов. А следующий шаг должны сделать сами клубы.

На всех аренах надо внедрять правило, при котором зрители могут занимать свои места только во время пауз в игре. Это просто невозможно терпеть, когда опоздавшие занимают свои кресла прямо во время матча. Бардак на всех столичных аренах, но особенно это сильно раздражает на стадионе ЦСКА, да и в Балашихе не все в порядке. В регионах тоже слабо знакомы с культурой поведения. В перерывах ходите, но как только начался матч — ждите паузы.

Если получится, то потом можно подумать и о других изменениях, которые повлияют на посещаемость.