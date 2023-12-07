Курьез сезона в КХЛ: нападающий «Спартака» оказался один перед пустыми воротами и не стал забивать!

Цыплаков решил подарить гол одноклубнику.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Галенюк — 4 (Чебыкин, Авершин), 7:00 — 0:1. Порядин — 18 (Голдобин), 29:20 — 1:1. Гараев — 8 (бол., Рассказов, Мачулин), 31:46 — 1:2. Кин — 3 (Талалуев, Рубцов), 49:36 — 2:2. Беляев — 6 (Вишневский), 55:32 — 3:2. Локтионов — 8 (п.в., Зайцев), 58:10 — 4:2. Авершин — 2 (Чебыкин, Мачулин), 59:15 — 4:3.

Вратари: Николаев (Кареев, 2:00, Николаев, 3:21) — Бердин (57:38 — 58:10, 58:33 — 59:23).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (5+13+19) — 21 (10+2+9).

Судьи: Белов, Сергеев.

7 декабря. Москва. «Мегаспорт». 4591 зритель.

Матчи «Спартака» редко бывают скучными: команда Алексея Жамнова играет в комбинационный хоккей, но при этом зачастую проваливается в обороне. Чего стоит только недавнее дерби с «Динамо», когда «красно-белые» отыгрались с 3:6 и в итоге выиграли в овертайме, а команды на двоих накидали 15 шайб. Сегодня в Москву приехал «Сочи», с которым тоже не соскучишься. Такого обилия голов, конечно, не было, но скучным матч точно не назовешь.

Сочинцы открыли счет в начале матча и долго сохраняли преимущество. Но остановить связку Порядин — Голдобин не смогли . Первый ворвался в чужую зону и отпасовал на партнера, а вскоре уже замкнул передачу Голдобина на пятаке.

Гости снова вышли вперед, и на этот раз «Спартак» долго не мог сравнять счет. Уже в середине третьего периода цели достиг бросок Кина от синей линии, а вскоре отличился специалист по важным голам Александр Беляев. Форвард, нанесший знаменитый победный бросок за десятые секунды до конца матча против СКА, точно бросил с ползоны.