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Сегодня, 23:15

Курьез сезона в КХЛ: нападающий «Спартака» оказался один перед пустыми воротами и не стал забивать!

«Спартак» обыграл «Сочи» и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Максим Цыплаков не стал забивать в пустые ворота, после чего «Спартак» пропустил от «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Цыплаков решил подарить гол одноклубнику.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы: Галенюк — 4 (Чебыкин, Авершин), 7:00 — 0:1. Порядин — 18 (Голдобин), 29:20 — 1:1. Гараев — 8 (бол., Рассказов, Мачулин), 31:46 — 1:2. Кин — 3 (Талалуев, Рубцов), 49:36 — 2:2. Беляев — 6 (Вишневский), 55:32 — 3:2. Локтионов — 8 (п.в., Зайцев), 58:10 — 4:2. Авершин — 2 (Чебыкин, Мачулин), 59:15 — 4:3.
Вратари: Николаев (Кареев, 2:00, Николаев, 3:21) — Бердин (57:38 — 58:10, 58:33 — 59:23).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 37 (5+13+19) — 21 (10+2+9).
Судьи: Белов, Сергеев.
7 декабря. Москва. «Мегаспорт». 4591 зритель.

Матчи «Спартака» редко бывают скучными: команда Алексея Жамнова играет в комбинационный хоккей, но при этом зачастую проваливается в обороне. Чего стоит только недавнее дерби с «Динамо», когда «красно-белые» отыгрались с 3:6 и в итоге выиграли в овертайме, а команды на двоих накидали 15 шайб. Сегодня в Москву приехал «Сочи», с которым тоже не соскучишься. Такого обилия голов, конечно, не было, но скучным матч точно не назовешь.

Игровой эпизод матча между &laquo;Спартаком&raquo; и &laquo;Динамо&raquo;. Лучшая игра сезона. «Спартак» и «Динамо» показали что-то невообразимое

Сочинцы открыли счет в начале матча и долго сохраняли преимущество. Но остановить связку Порядин Голдобин не смогли. Первый ворвался в чужую зону и отпасовал на партнера, а вскоре уже замкнул передачу Голдобина на пятаке.

Гости снова вышли вперед, и на этот раз «Спартак» долго не мог сравнять счет. Уже в середине третьего периода цели достиг бросок Кина от синей линии, а вскоре отличился специалист по важным голам Александр Беляев. Форвард, нанесший знаменитый победный бросок за десятые секунды до конца матча против СКА, точно бросил с ползоны.

Разумеется, на последних минутах сочинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. И через полминуты пропустили. Но вскоре Бердин снова покинул ворота. Форвард «Спартака» Цыплаков забрал шайбу у упавшего Волкова и вышел на пустые ворота, но почему-то не стал бросать. Максим решил подарить гол Рубцову, но сочинцы перехватили передачу. В ответной атаке гости забили, но спасти матч им не удалось. Страшно представить, что услышал бы Цыплаков в ином случае. Сейчас же он лишь улыбнулся на вопрос об этом моменте в раздевалке: «Хотел отпасовать на Германа Рубцова, но получилось очень плохо. Перед командой извинился за такую безалаберность. Подвел команду, пропустили гол. Не знаю, как могла развернуться ситуация далее. «Сочи» ведь мог и счет сравнять. Очень плохо сделал для команды».

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
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