Лучшая игра сезона. «Спартак» и «Динамо» показали что-то невообразимое
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 8:7 ОТ (2:3, 3:3, 2:1, 1:0)
Голы: Муранов — 4 (Готовец, Каблуков), 0:36 — 0:1. Цыплаков — 18 (Рукавишников, Локтионов), 8:46 — 1:1. Порядин — 16 (Голдобин, Бурмистров), 10:40 — 2:1. Пыленков — 2, 17:22 — 2:2. О`Делл — 16 (бол., Гусев, Уил), 17:46 — 2:3. Петухов — 6 (мен., Готовец), 23:42 — 2:4. Римашевский — 1 (Ильенко), 28:34 — 2:5. Усманов — 3 (Пашин, Филин), 30:45 — 3:5. Рашевский — 16 (О`Делл), 31:10 — 3:6. Порядин — 17 (Вишневский, Бурмистров), 31:29 — 4:6. Цыплаков — 19 (Зайцев, Локтионов), 39:11 — 5:6. Голдобин — 26 (Савиков, Вишневский), 43:13 — 6:6. Филин — 5, 44:06 — 7:6. О`Делл — 17 (бол., Пакетт, Ожиганов), 51:55 — 7:7. Беляев — 5 (Галимов), 63:19 — 8:7.
Вратари: Кареев (Николаев, 20:00) — К.Л. Волков (Коновалов, 40:00).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (11+6+7+2) — 39 (14+12+12+1).
Судьи: Кулаков, Оленин.
Москва. «Мегаспорт». 8903 зрителя.
Такие матчи случаются раз в несколько лет, поэтому и запоминаются надолго. Изначально у новой серии столичного дерби имелся совсем другой подтекст, не привязанный непосредственно к игре и ее сценарию. Возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак» давно уже считалось неизбежным делом. Но когда во время коммерческой паузы по ходу второго периода при счете 4:6 на куб в «Мегаспорте» вывели видеоролик, анонсирующий приход легенды в родной клуб спустя более 20 лет, часть аудитории возмущенно засвистела. Возможно, это были динамовцы. Возможно, те, кто до сих пор не в состоянии простить Ковальчука, давным-давно обещавшего вернуться в «Спартак», но доехавшего туда только к 40 годам. Это не так важно. Невероятные сюжетные качели затмили и присутствие легенды в ВИП-ложе, и все остальные девять встреч игрового дня в КХЛ разом. Это было зрелище, которое нескоро забудешь. Именно так и надо играть в регулярном чемпионате, чтобы о тебе и твоих достижениях постоянно говорили, а не забывали через минуту после финальной сирены.
Описывать в деталях то, что происходило на площадке, бессмысленно — всего не охватишь, а эпитеты закончатся быстрее, чем важные события одного периода. Выделить самые яркие фигуры тоже сложно. Это была потрясающая дискотека, на которой танцевали все.
Большое количество заброшенных шайб у скептиков вызывает издевательское сравнение с дворовым хоккеем. Но это была игра лидеров Западной конференции, которые в нынешнем сезоне забивают пачками, причем часто делают это красиво.
В творившемся на площадке безумии было жаль попавших под каток вратарей и безвозвратно уничтоженные нервные клетки тренеров обеих команд. Им можно только посочувствовать. И если у «Спартака» еще в резерве остается опытный словацкий голкипер Рибар, который восстанавливается после небольшой травмы, то динамовцам искать спасителя можно только на стороне — те, кто есть в составе, не выручают.
В какой-то момент улыбка на лице Ковальчука, аплодировавшего очередному голу спартаковцев, заставила вспомнить о том, когда он в 16 лет, одетый в красно-белый свитер, забивал в «Сокольниках» в ВХЛ. Он тогда радовался так же искренне, как и полагается юниору, делающему первые шаги во взрослом хоккее. Вернуться, чтобы снова получить невероятные эмоции, — лучшая мотивация, которая только существует в природе.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|6.12
|12:30
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Адмирал – Амур
|- : -