Двойная потеря: «Трактор» уступил «Ак Барсу» и потерял двух ведущих игроков перед плей-офф

Челябинцы дома не справились с казанцами, а Виталий Кравцов и Понтус Оберг не доиграли матч из-за травм

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Седлак — 13 (Гика), 1:04 — 1:0. Да Коста — 22 (Доус, Тихонов), 18:16 — 1:1. Лукоянов — 6 (Педан, Бурмистров), 37:46 — 1:2. Петров — 13 (Фисенко, Да Коста), 47:58 — 1:3. Бэйлен — 7 (Седлак, Телегин), 54:15 — 2:3.

Вратари: Федотов — Рейдеборн.

Штраф: 2 — 29.

Броски: 22 (6+7+9) — 34 (16+9+9).

Судьи: Одиньш, Соин.

1 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3075 зрителей.

— Билетик на хоккей интересует? — довольно непривычно слышать такой вопрос перед хоккейной ареной в последние годы. Но в Челябинске такой вопрос актуален как никогда. На матч с «Ак Барсом» билеты разлетелись практически сразу же, как поступили в продажу.

Похожая ситуация и с другими топовыми матчами. Продажа билетов на воскресный матч с ЦСКА открылась сегодня утром, а в обед их купить уже было нельзя. Более того, на пятничный матч с «Амуром» осталось лишь около 200 билетов. Из-за карантинных ограничений в продажу поступает только 2600 билетов, и разлетаются они мигом.

Команды с начала матча играли жестко, а на последней минуте первого периода началось настоящее месиво. Сначала Гика ударил по руке Лукоянова так, что у того слетела перчатка. Судьи не дали удаления, и тут же Седлака оставили без клюшки. Все это привело к выходу Гики один на один, но Рейдеборн тащил «Ак Барс» как мог.

Не спас швед казанцев только в самом начале матча, но там Седлак уже добивал в пустые ворота, и Рейдеборн ничего сделать не мог.

Предыдущий матч команд в Казани обернулся громким судейским скандалом — рефери не зафиксировали шесть удалений у хозяев, которые в итоге совершили камбэк с 0:2. В первом периоде сегодняшней игры тоже произошел очень спорный момент. Найджел Доус в чужой зоне встретил коленом в колено шведского форварда «Трактора» Понтуса Оберга. Тот долго не мог подняться со льда, после чего уехал в раздевалку и больше не играл.

Доус же отдохнул две минуты, вышел и сделал результативную передачу на Стефана Да Косту.

Камера за таким броском не успевает. 1:1! pic.twitter.com/1vkIaouhpC — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 1, 2021

Во втором периоде «Ак Барс» подолгу контролировал шайбу в чужой зоне, но в итоге использовал далеко не самый очевидный шанс. После наброса Педана шайба попала в игрока «Трактора» и отлетела к Артему Лукоянову, который с кистей зарядил в «девятку». И отпраздновал фирменным поднятием клюшки, которое ближе к плей-офф мы видим все чаще, — Лукоянов в отличной форме.

Поворот, бросок, гол — клюшку вверх! pic.twitter.com/e8HooDIliS — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 1, 2021

Преимущество казанцев было заметным, но Патрис Кормье в чужой зоне зачем-то пошел бить Виталия Кравцова. Хотя ситуация этого совсем не требовала: до перерыва оставалось 19 секунд. На этот раз судьи все-таки удалили игрока «Ак Барса» до конца матча. При этом в эпизоде с Доусом момент гораздо больше тянул на удаление до конца игры. Кормье бил плечом в плечо, об этом после игры говорил и главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов: «Руки были внизу, чистый удар. Никакой грязи в наших действиях не было».

Пять минут большинства ничем не помогли «Трактору»: челябинцы неспроста занимают третье место с конца по реализации численного преимущества в КХЛ. А пропущенная контратака, завершившаяся голом Петрова, по сути, закончила матч.

«Трактор» потерял два очка, но даже в условиях борьбы за более высокое место в Восточной конференции это не так важно. Оберг и Кравцов — два ключевых нападающих челябинцев, и, если они выбыли надолго, это будет большим ударом по команде.