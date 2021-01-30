Что происходит со «Спартаком»? Клуб топчется на одном месте, не помогает даже Знарок

Команда проиграла пять раз в шести последних матчах, да еще и разгромно уступила СКА

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Бенгтссон — 4 (Галенюк, Цицюра), 9:26 — 0:1. Кемппайнен — 12, 9:44 — 0:2. Морозов — 11 (Бурдасов, Галимов), 38:15 — 0:3. Кетов — 5 (мен.), 41:09 — 0:4. Бурдасов — 22 (бол., Морозов, Бенгтссон), 50:40 — 0:5.

Вратари: Гудачек — Самонов.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 31 (3+20+8) — 20 (5+8+7).

Судьи: Франо, Юдаков.

30 января. Москва. «ЦСКА Арена».

«Спартак» очень сильно разочаровал и заставил серьезно усомниться в своих способностях бороться за место в кубковой восьмерке. Стратегически даже постыдный разгром дома от СКА не сильно меняет турнирную ситуацию. Впереди у москвичей матчи с прямыми конкурентами — «Северсталью» и «Витязем», а также встречи с лишенными серьезной мотивации рижским «Динамо», «Сочи» и «Сибирью». Однако пока не видно, за счет чего красно-белые наберут в этих играх максимум очков. Для команды плей-офф наступил уже как пару недель, и, если отталкиваться от результатов, она его начисто проваливает: пять поражений в шести последних матчах. Единственная победа дома над «Торпедо» (3:2 ОТ) была добыта почти чудом, поскольку хозяева за несколько минут до конца третьего периода «горели» со счетом 1:2. Против армейцев «Спартак» что только не делал — все тщетно. Даже в драке нападающий Котляревский, который вроде бы сначала захватил инициативу, по очкам проиграл защитнику соперника Галенюку и был повержен на лед.

СКА спокойно готовится к кубковой весне, по-прежнему экспериментирует и без проблем оформил выход в плей-офф. У меня есть обоснованные сомнения, что опытные Вей и Аалтонен будут в матчах первого раунда сидеть на трибуне, а молодые Кукштель и Цицюра получат твердые места в основном составе. Лучшего бомбардира петербуржцев Ткачева в разгар сезона почти на три недели отправили в запас, дав ему возможность передохнуть и подтянуть «физику». После этой паузы он пока еще не набрал игровые кондиции, хотя со «Спартаком» порадовал фирменными передачами «на гол». Вот только партнеры потенциальные шедевры запороли промахами с убойных позиций. Это также говорит о том, что на текущий момент армейцы не находятся на пике возможностей. Но и такой команде, которая далека от своего максимума, москвичи уступили без шансов. Форсированное возвращение после травмы самого опасного форварда Лехтери никак не повлияло — финн не похож сам на себя из-за длительного простоя. Глядя на то, как Бурдасов и Морозов издевательски расправлялись с обороной и Гудачеком, можно было предположить, что очки почему-то нужнее гостям.

? Ivan Morozov

3-0 SKA pic.twitter.com/lFRk6alVWy — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 30, 2021

Возможно, хозяева наиграли на гол-два и пропустили чуть больше, чем предполагал ход самого матча. От этого картина происходящего веселее не стала бы. Дежурный гол, пропущенный, когда «Спартак» действовал в большинстве, воспринимается уже с истеричным смехом, а не с горькой досадой и сетованием на несчастливое стечение обстоятельств. Ведь в нынешнем чемпионате это произошло уже в десятый раз.

Олег Знарок известен тем, что умеет выжимать из своей команды все самое лучшее в стрессовых моментах. Если «Спартак» сейчас играет на пределе возможностей, то шансы забраться на восьмую строчку невелики. В текущей ситуации надо побеждать даже объективно превосходящих в классе соперников. До конца «регулярки» еще предстоит съездить в гости к «монстрам» — СКА и «Ак Барсу».

«Спартаку» не помог даже транзит генерального менеджера Алексея Жамнова из уютной ложи на тренерскую скамейку. О причинах кризиса популярного столичного клуба в подробностях уместнее будет говорить чуть позже. Пока надежда на плей-офф сохраняется. Насчет прохода первого раунда даже не стоит заикаться. Одолеть в серии до четырех побед ЦСКА или СКА красно-белым в их нынешнем состоянии не по плечу. Это означает, что за пять лет после своего возрождения клуб в лучшем случае топчется на одном месте. И значит, что в случае провала помимо Знарка и его ассистентов должны отвечать своей головой и те люди, которые занимают руководящие посты.

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