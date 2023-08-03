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Сегодня, 23:15

Наш ответ НХЛ: в Сочи можно посмотреть хоккей из бассейна и сфоткаться с Загитовой

В Сочи стартовал ежегодный летний хоккейный турнир
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фан-зона в бассейне.
Фото ХК «Сочи»
В день открытия Sochi Hockey Open для любителей хоккея подготовили необычный сюрприз.

Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Демидов — 1 (Мичков, Галимов), 12:28 — 1:0. Мичков — 1 (Поляков), 17:17 — 2:0. Уильямс — 1 (бол., Соловьев, Берлев), 35:10 — 2:1. Соловьев — 1 (бол., Голубев, Гутик), 47:43 — 2:2. Корбит — 1 (бол., Чудинов, Шэн), 60:46 — 2:3.
Вратари: Маттссон — Серебряков.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 29 (14+5+10+0) — 23 (7+11+3+2).
Судьи: Беляев, Гамалей.
3 августа. Сочи. Шайба.

«Сочи» — Россия — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Рендулич — 1 (Криштоф, Гараев), 11:58 — 1:0. Бучельников — 1 (Никонов), 21:49 — 1:1. Рассказов — 1 (Тянулин, Шиксатдаров), 24:05 — 2:1.
Нереализованный буллит: Николаев (Сочи), 1:33 (Вратарь).
Вратари: Бердин — Николаев (59:34 — 59:37).
Штраф: 18 — 8.
Броски: 29 (7+8+14) — 35 (11+17+7).
3 августа. Сочи. ДС Большой. 4753 зрителя.

Самый популярный летний турнир КХЛ удивляет с первого дня. Открывали Sochi Hockey Open матчи СКА с «Адмиралом» и «Леопардов» против сборной России. Любителям хоккея предложили альтернативу: насладиться играми на арене «Шайба» или посетить уникальную фан-зону с бассейном под открытым небом и прочими прелестями курортного Сочи. Трансляцию организовали на большом экране. Необязательно выходить из воды, чтобы увидеть, как молодой талант СКА Иван Демидов забросил первую шайбу турнира, а матч затянулся до овертайма, в котором «моряки» вырвали победу у команды Романа Ротенберга.

Хоккеисты &laquo;Авангарда&raquo; готовятся к&nbsp;сезону. В России начинается летний хоккей. Гид по предсезонным турнирам КХЛ

После отпусков клубы КХЛ возобновили борьбу за аудиторию. «Авангард» и «Трактор» пригласили на открытые тренировки соскучившихся по треску бортов болельщиков. В Омске собралось 3000 человек. Солидный ажиотаж вызвала встреча с командой в Челябинске. Болельщикам всегда интересно погрузиться в часть жизни команды, которая скрыта от общего доступа. Открытая тренировка дает такой шанс. В Сочи шагнули дальше и разнообразили программу самого востребованного летнего турнира курортной фан-зоной. С бассейном, лежаками, баром, приятной музыкой и просмотром матчей.

Организованная «Сочи» фан-зона — российский ответ «Вегасу», который предложил болельщикам насладиться финалом Кубка Стэнли возле открытых бассейнов. Крупный гостиничный комплекс устроил массовый просмотр серии против «Флориды», чем привлек множество фанатов. Активности на черноморском побережье по атмосфере не уступали Лас-Вегасу. Не подвела и погода. Отдыхающие радовались палящему солнцу и боролись с жарой освежающими коктейлями. Только люди железной силы воли сохраняли рабочий настрой в такой расслабляющей атмосфере. Все располагало к получению удовольствия от хоккея и ощущению полного релакса.

На открытие турнира пригласили олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Фигуристка встретилась с поклонниками: раздавала автографы, фотографировалась, принимала поздравления. Алине подарили большой букет цветов. Правда, любителей фигурки собралось неприлично мало. Сочинская автограф-сессия, вероятно, посоревнуется за звание самой короткой за карьеру Загитовой.

Бассейн и прочие прелести фан-зоны не отвлекали болельщиков от просмотра матчей. С воодушевлением гости встретили Матвея Мичкова, который часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Нападающего узнавали даже — по виду — не самые погруженные в хоккейные страсти отдыхающие. Посетили фан-зону игроки «Сочи» и сборной России, которые не участвовали в вечернем матче.

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Межсезонье — время смелых экспериментов и максимальной открытости команд. Аудитория изголодалась по хоккею. Плей-офф завершился 30 апреля, а для «Сочи» сезон закончился еще в конце февраля. Подобные активности — превосходный шанс завоевать новых зрителей и разнообразить жизнь давних фанатов. Курортные особенности Сочи влияют на работу с болельщиками. Летний турнир справедливо можно считать пиком популярности команды в сезоне. Нужно пользоваться каждой возможностью, чтобы привлечь внимание болельщиков и представителей СМИ. В «Сочи» это понимают и готовы удивлять.

Хоккей
ХК Сочи
Алина Загитова
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