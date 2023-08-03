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Сегодня, 16:15

«Невключение в тройку лучших тренеров ударило по самолюбию». Тамбиев — о запретах и задачах на сезон

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккейный тренер Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»
Интервью главного тренера «Адмирала».

«Адмирал» в прошлом сезоне преподнес, пожалуй, главную сенсацию плей-офф, выбив в первом раунде «Салават Юлаев». Главный тренер команды из Владивостока Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» рассказал о задачах на новый сезон, требованиях к игрокам и введенных им запретах.

— В прошлом году на турнире в Сочи вы говорили, что попадете в плей-офф. И в новом сезоне попадете?

— А что-то разве поменялось? Попадем, куда мы денемся? Я же сказал на пресс-конференции, что мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Честно говоря, я на задачи не обращаю внимания, есть планка требования к игрокам. Если мы будем хорошо готовы — будет и игра.

— Была вероятность, что уйдет вратарь Никита Серебряков. Это вы его уговорили?

— Я вообще его не уговаривал. У человека контракт, который он подписал. Из какой команды он попал в сборную? Из «Адмирала», не из СКА же. Наша игра завязана на вратаря, и роль Серебрякова очень важна. Хотелось бы, чтобы он побыстрее влился, сконцентрировался, чтобы его ничего не отвлекало.

Леонид Тамбиев. Новое правило КХЛ разозлило тренера «Адмирала». Чем недоволен Тамбиев

— Какие выводы для себя сделали за межсезонье?

— Я же знаю, какие у меня пчелы в руках и какой мед они будут нести. От этого и строим работу и игру. Главное, чтобы мою философию ребята приняли.

— Требования к игрокам у вас прежние?

— Конечно, стараешься быть гибче. Креативным игрокам позволяешь немного больше. Зачем просить игрока о том, что он не может делать?

Леонид Тамбиев с игроками «Адмирала»
Фото ХК «Адмирал»

— К вам по-прежнему не могут подходить игроки с вопросом: «Почему я не играю»?

— Да.

— Сколько человек уже пострадало от этого.

— Кто?

— Тот же Верба.

— Марк хотел перезагрузиться и всем видом показывал, что хочет перейти в другую команду. У меня ответ всегда один: «Работайте лучше и доказывайте». Я же не дурак, чтобы хорошего игрока не ставить в состав.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Говорить иностранцу, что у нас все хорошо, — как со стеной разговаривать». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

— Запрет жалоб на перелеты тоже сохраняется?

— Я же не жалуюсь. Смысл? Когда игроки подписывают контракт, они же знают, куда едут. Я — не любитель оправданий, нужно находить решения и делать правильные выводы.

— Не ударило по самолюбию, что вас не выбрали лучшим тренером сезона КХЛ?

— Ударило, честно скажу. Думал, что в тройку войду. Дальний Восток настолько специфичен, что сразу видно, кто есть кто — и тренер, и игрок. Было немного обидно, конечно. Но выбрали заслуженных людей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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