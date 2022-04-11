Что случилось с лидерами ЦСКА. Есть ли шанс у москвичей выйти в финал четвертый раз подряд?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Прорыв

СКА вышел вперед в серии с ЦСКА, обыграв команду Сергея Федорова на своем льду — 3:2. И уже вторую встречу подряд победа Романа Ротенберга не выглядит случайной. Все ведь по справедливости. Питерцы были умней, быстрей, веселей. Не выпадал ни один человек, даже несмотря на то, что отдельные хоккеисты допускали ошибки. Идеально сыграть никто не может, но процент неверных решений был на низком уровне. Никто у СКА не удалялся на последних минутах, все действовали аккуратно и корректно.

Но что же происходит с ЦСКА? Основная проблема в том, что игроки, которые обязаны делать результат, в последних матчах выглядят отвратительно. Если у Антона Слепышева хотя бы один момент был, то трудно вспомнить что-то полезное от Михаила Григоренко, Константина Окулова и Сергея Плотникова. Да и тренерские решения удивили. Знали, что Сергей Андронов не в лучшей форме. Он начал плей-офф в серии с ЦСКА и выглядел откровенно слабо в двух играх. А тут его ставят центром в первое звено. Чего ожидали? Что форвард внезапно проснется и побежит? Вернет себе 2019 год? Естественно, что Андронов провалился и за 14 минут заработал «минус 2». Это не упрек Сергею. Все-таки возраст, поездка в Пекин выбила его колеи, но куда смотрит тренер, выпуская хоккеиста не в лучшей форме? У ЦСКА сейчас только одна тройка по-настоящему опасна: Попов — Светлаков — Соркин.

У СКА, помимо Андрея Кузьменко и Никиты Гусева, есть Захар Бардаков, Данила Моисеев и Владислав Цицюра. И все они играют в разных пятерках. Очень интересно, что Сергей Федоров придумает ко вторнику.

Финал

В решающих матчах за Кубок Петрова в Высшей хоккейной лиге сыграют «Рубин» и «Динамо» (Санкт-Петербург). Накануне тренер тюменского клуба Денис Ячменев одержал очередную победу, выбив из борьбы сильный питерский коллектив. Ячменев, напомню, дебютирует в ВХЛ. И не сказать, что у него какой-то уж мощный состав, которому бы все завидовали. Нет такого. Лимит на взрослых игроков в Высшей лиге ограничивает любого специалиста, так что приходится искать какие-то решения, чтобы залатать неминуемые дыры в составе.

Повезло «Рубину» лишь в том, что в «СКА-Неве» перед самым плей-офф сменили тренера. Уверен, что Андрей Козырев прошелся бы катком даже по сильным тюменцам. Там был сплоченный коллектив, где тренер позволял хоккеистам творить на площадке, а те, чувствуя поддержку, реально летали на льду. Но в клубе решили поменять Коызрева на Александра Титова, представителя совсем другой тренерской школы. Пропала внутренняя связь с командой. Сильно выручал Кирилл Марченко, находившийся в прекрасной форме, но стоило ему пропустить матч, как сразу все разваливалось.

Но это не отменяет ценности победы «Рубина». Алексей Митрофанов и Егор Назаров, Георгий Бердюков и Денис Давыдов, опытные Александр Осипов и Георгий Бусаров. Эти люди умеют делать результат в ВХЛ. Да и молодой тренер как-то быстро нашел язык с хоккеистами. В финале тюменцам придется непросто. Питерские динамовцы набрали ход во время плей-офф. Если сначала их колотило, то во втором раунде клуб разбежался, а затем выбил сильнейшую «Югру». Это будет очень интересная серия, она начинается 16 апреля.

Дебют

Герман Рубцов провел первый матч за «Шарлотт Чеккерс» в АХЛ. Напомним, что хоккеиста обменяли из «Филадельфии» во «Флориду», устав ждать прогресса. Уроженца Чехова в 2016 году выбрали в первом раунде под 22-м номером. С тех пор нападающий сумел провести лишь четыре матча в НХЛ, но это выглядело как подарок судьбы. Ни в «Лихай Вэлли», ни в «Сочи», где выступал в ковидный сезон, Герман не выделялся. «Летчики» избавились от игрока, но наивно было полагать, что этот обмен пойдет на пользу.

Пробиться в состав «Флориды» нереально, учитывая, что сейчас эта команда — претендент на Кубок Стэнли. Для этого надо хотя бы что-то показать в АХЛ. А там никаких достижений за все время. Плюс «Шарлотт» работает на два клуба. Кроме «Пантер», у них договор с «Сиэтлом», так что у тренера свои трудности при определении состава, слишком много хоккеистов, которым обязательно надо дать игровое время. Обычно сложности закаляют, но не в случае с Германом.

Наш спортсмен даже не пытался проявить себя. Выйдя на лед в третьем звене, к середине второго периода Рубцов опустился в четвертую тройку. Решение штаба было понятное. К этому моменту у нападающего было «минус 2», но самое печальное, что несколько смен он проводил, не касаясь шайбы. Если один «минус» Герман получил случайно — он вышел на лед, когда уже шла атака соперника, — то в первом случае Рубцов проиграл единоборство в чужой зоне и помог «Хартфорду» организовать атаку «три в два». Лучшая смена российского хоккеиста была в третьем периоде, но и она не закончилась броском по воротам. Отмечу и то, что Герман играл с фланга, хотя является центральным нападающим. Но это не оправдание. Кажется, что Рубцов просто ждет окончания сезона. В Северной Америке у него нет ни шанса.