Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

Что случилось с лидерами ЦСКА. Есть ли шанс у москвичей выйти в финал четвертый раз подряд?

СКА ведет в серии Кубка Гагарина против ЦСКА
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки ЦСКА и тренерский штаб.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Прорыв

СКА вышел вперед в серии с ЦСКА, обыграв команду Сергея Федорова на своем льду — 3:2. И уже вторую встречу подряд победа Романа Ротенберга не выглядит случайной. Все ведь по справедливости. Питерцы были умней, быстрей, веселей. Не выпадал ни один человек, даже несмотря на то, что отдельные хоккеисты допускали ошибки. Идеально сыграть никто не может, но процент неверных решений был на низком уровне. Никто у СКА не удалялся на последних минутах, все действовали аккуратно и корректно.

Андрей Светлаков и&nbsp;Александр Волков (справа). Из героя во вредители. Форвард ЦСКА забил СКА две классные шайбы, но в конце игры уничтожил старания одним движением

Но что же происходит с ЦСКА? Основная проблема в том, что игроки, которые обязаны делать результат, в последних матчах выглядят отвратительно. Если у Антона Слепышева хотя бы один момент был, то трудно вспомнить что-то полезное от Михаила Григоренко, Константина Окулова и Сергея Плотникова. Да и тренерские решения удивили. Знали, что Сергей Андронов не в лучшей форме. Он начал плей-офф в серии с ЦСКА и выглядел откровенно слабо в двух играх. А тут его ставят центром в первое звено. Чего ожидали? Что форвард внезапно проснется и побежит? Вернет себе 2019 год? Естественно, что Андронов провалился и за 14 минут заработал «минус 2». Это не упрек Сергею. Все-таки возраст, поездка в Пекин выбила его колеи, но куда смотрит тренер, выпуская хоккеиста не в лучшей форме? У ЦСКА сейчас только одна тройка по-настоящему опасна: Попов — Светлаков — Соркин.

У СКА, помимо Андрея Кузьменко и Никиты Гусева, есть Захар Бардаков, Данила Моисеев и Владислав Цицюра. И все они играют в разных пятерках. Очень интересно, что Сергей Федоров придумает ко вторнику.

Финал

В решающих матчах за Кубок Петрова в Высшей хоккейной лиге сыграют «Рубин» и «Динамо» (Санкт-Петербург). Накануне тренер тюменского клуба Денис Ячменев одержал очередную победу, выбив из борьбы сильный питерский коллектив. Ячменев, напомню, дебютирует в ВХЛ. И не сказать, что у него какой-то уж мощный состав, которому бы все завидовали. Нет такого. Лимит на взрослых игроков в Высшей лиге ограничивает любого специалиста, так что приходится искать какие-то решения, чтобы залатать неминуемые дыры в составе.

Вратарь &laquo;Йокерита&raquo; Андерс Линдбек. Тяжелые времена требуют жестких решений. Западные клубы в КХЛ уже никто не ждет

Повезло «Рубину» лишь в том, что в «СКА-Неве» перед самым плей-офф сменили тренера. Уверен, что Андрей Козырев прошелся бы катком даже по сильным тюменцам. Там был сплоченный коллектив, где тренер позволял хоккеистам творить на площадке, а те, чувствуя поддержку, реально летали на льду. Но в клубе решили поменять Коызрева на Александра Титова, представителя совсем другой тренерской школы. Пропала внутренняя связь с командой. Сильно выручал Кирилл Марченко, находившийся в прекрасной форме, но стоило ему пропустить матч, как сразу все разваливалось.

Но это не отменяет ценности победы «Рубина». Алексей Митрофанов и Егор Назаров, Георгий Бердюков и Денис Давыдов, опытные Александр Осипов и Георгий Бусаров. Эти люди умеют делать результат в ВХЛ. Да и молодой тренер как-то быстро нашел язык с хоккеистами. В финале тюменцам придется непросто. Питерские динамовцы набрали ход во время плей-офф. Если сначала их колотило, то во втором раунде клуб разбежался, а затем выбил сильнейшую «Югру». Это будет очень интересная серия, она начинается 16 апреля.

Дебют

Герман Рубцов провел первый матч за «Шарлотт Чеккерс» в АХЛ. Напомним, что хоккеиста обменяли из «Филадельфии» во «Флориду», устав ждать прогресса. Уроженца Чехова в 2016 году выбрали в первом раунде под 22-м номером. С тех пор нападающий сумел провести лишь четыре матча в НХЛ, но это выглядело как подарок судьбы. Ни в «Лихай Вэлли», ни в «Сочи», где выступал в ковидный сезон, Герман не выделялся. «Летчики» избавились от игрока, но наивно было полагать, что этот обмен пойдет на пользу.

Пробиться в состав «Флориды» нереально, учитывая, что сейчас эта команда — претендент на Кубок Стэнли. Для этого надо хотя бы что-то показать в АХЛ. А там никаких достижений за все время. Плюс «Шарлотт» работает на два клуба. Кроме «Пантер», у них договор с «Сиэтлом», так что у тренера свои трудности при определении состава, слишком много хоккеистов, которым обязательно надо дать игровое время. Обычно сложности закаляют, но не в случае с Германом.

Наш спортсмен даже не пытался проявить себя. Выйдя на лед в третьем звене, к середине второго периода Рубцов опустился в четвертую тройку. Решение штаба было понятное. К этому моменту у нападающего было «минус 2», но самое печальное, что несколько смен он проводил, не касаясь шайбы. Если один «минус» Герман получил случайно — он вышел на лед, когда уже шла атака соперника, — то в первом случае Рубцов проиграл единоборство в чужой зоне и помог «Хартфорду» организовать атаку «три в два». Лучшая смена российского хоккеиста была в третьем периоде, но и она не закончилась броском по воротам. Отмечу и то, что Герман играл с фланга, хотя является центральным нападающим. Но это не оправдание. Кажется, что Рубцов просто ждет окончания сезона. В Северной Америке у него нет ни шанса.

Хоккей
2
2
Читайте также
Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Из героя во вредители. Форвард ЦСКА забил СКА две классные шайбы, но в конце игры уничтожил старания одним движением
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
3 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
0 - 0
3 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
3 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
11.04 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости