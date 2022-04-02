Российский игрок «Сан-Хосе» не приехал на ЧМ-2021, а потом пропал на год. Что с ним случилось?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Совет директоров

Совет директоров «Динамо» ждали с нетерпением. На нем должны были не только оценить сезон, но и решить вопрос, как жить дальше. Однако даже по пресс-релизу стало ясно, что совещание прошло впустую. Рассказывают, что самыми активными были Андрей Сафронов, Александр Мальцев и Виталий Давыдов. Они критиковали всех: от тренера до последнего игрока. Особенно эмоционален был Сафронов, который старается получить полный контроль над хоккейной частью. Позиция «советника» его совсем не устраивает. После выступлений казалось, что сейчас всех хоккеистов выгонят на улицу, а тренеру запретят приближаться к арене. Но ничего подобного. Алексею Кудашову, наоборот, поручили «представить концепцию работы на следующий год, а также предложения по усилению команды». То есть он остается? Про это ничего не сказано. Предоставить концепцию — это не то, чтобы воплощать ее в жизнь.

У Кудашова контракт по системе «один плюс один». По одной информации, «плюс» активировался после выхода во второй раунд плей-офф, а по другой — в клубе решили еще подумать. Но и это не все. Если прочитать пресс-релиз внимательно, то можно заметить, что председатель совета директоров клуба Виктор Воронин говорит уже противоположные вещи: « Мы поручили тренерскому штабу в ближайшее время представить полное видение по работе в предстоящем сезоне с максимальным упором и ставкой на игроков динамовской школы и всей нашей системы. После чего собрание учредителей примет решение о том, в каком виде «Динамо» будет входить в новый сезон». Получается, Кудашов уже не может рассчитывать на собственную концепцию, ему надо куда-то впихивать динамовских воспитанников. А что если он их не видит в составе? Нынешний совет директоров снова показал: основная проблема клуба — в управлении. И с этим надо что-то делать.

Контракты

«Салават Юлаев» продлил отношения с двумя хоккеистами. Николай Кулемин в этом сезоне удивил. У него были очень серьезные проблемы со здоровьем, «Металлург» отказался от услуг хоккеиста, все шло к тому, что форвард с большим опытом в НХЛ завершит карьеру. Но внезапно на Николая обратили внимание в Уфе. И это было странное решение. Дело в том, что в системе башкирского клуба есть очень много талантливых игроков. Ветеран занимал место перспективного хоккеиста. Кулемин все это прекрасно понимал и потому отнесся к своей работе очень серьезно. Помогли партнеры.

Тройка с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелевым стала одной из самых интересных в регулярном чемпионате, а Кулемин наколотил 14 шайб. Последний раз он показывал такой результат в сезоне-2018/19 за «Металлург». В плей-офф форвард сыграл немного хуже, но и ситуация изменилась. Если раньше его тройка была второй, основную опасность несли легионеры, то теперь лучшие хоккеисты команды выкладывались против них. Кулемин новый контракт заслужил, да и 20 миллионов не выглядят фантастической суммой.

Защитник Павел Коледов будет получать больше Николая на 15 миллионов. Третий по результативности среди игроков обороны в регулярном чемпионате, третий по игровому времени. Павел проведет в «Салавате Юлаеве» пятый сезон. Вопросов к нему немного, крепкий защитник, который неплохо справляется со своей работой. Для второй-третьей пары — самое то. Если надо, Коледов может больше подключаться к атаке, а в следующем сезоне ему придется это делать, тем более если иностранцы не приедут.

Кныжов остается в «Сан-Хосе»

Защитник системы «Сан-Хосе» Николай Кныжов подписал новый контракт с клубом. Хоккеист должен был поехать на чемпионат мира в Ригу в 2021 году. Его вызвали в команду, он подтвердил, что рад присоединиться, но за несколько дней до сборов отказался, сославшись на травму. Если и были какие-то подозрения в том, что повреждение было липовым, то дальнейшие события доказали, что Кныжов действительно имел проблемы. У защитника была грыжа, решать этот вопрос нужно было немедленно. Но это, к сожалению, была первая операция за короткий период. Далее наш герой пропустил весь тренировочный лагерь, а потом выяснилось, что без операции не обойтись. То ли она прошла неудачно, то ли хоккеист очень плохо восстанавливался, но в нынешнем сезоне он так и не появился на льду.