Российский игрок «Сан-Хосе» не приехал на ЧМ-2021, а потом пропал на год. Что с ним случилось?

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«Сан-Хосе» продлил контракт с защитником Николаем Кныжовым
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Кныжов (слева).
Обзор дня Алексея Шевченко.

Совет директоров

Совет директоров «Динамо» ждали с нетерпением. На нем должны были не только оценить сезон, но и решить вопрос, как жить дальше. Однако даже по пресс-релизу стало ясно, что совещание прошло впустую. Рассказывают, что самыми активными были Андрей Сафронов, Александр Мальцев и Виталий Давыдов. Они критиковали всех: от тренера до последнего игрока. Особенно эмоционален был Сафронов, который старается получить полный контроль над хоккейной частью. Позиция «советника» его совсем не устраивает. После выступлений казалось, что сейчас всех хоккеистов выгонят на улицу, а тренеру запретят приближаться к арене. Но ничего подобного. Алексею Кудашову, наоборот, поручили «представить концепцию работы на следующий год, а также предложения по усилению команды». То есть он остается? Про это ничего не сказано. Предоставить концепцию — это не то, чтобы воплощать ее в жизнь.

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У Кудашова контракт по системе «один плюс один». По одной информации, «плюс» активировался после выхода во второй раунд плей-офф, а по другой — в клубе решили еще подумать. Но и это не все. Если прочитать пресс-релиз внимательно, то можно заметить, что председатель совета директоров клуба Виктор Воронин говорит уже противоположные вещи: «Мы поручили тренерскому штабу в ближайшее время представить полное видение по работе в предстоящем сезоне с максимальным упором и ставкой на игроков динамовской школы и всей нашей системы. После чего собрание учредителей примет решение о том, в каком виде «Динамо» будет входить в новый сезон». Получается, Кудашов уже не может рассчитывать на собственную концепцию, ему надо куда-то впихивать динамовских воспитанников. А что если он их не видит в составе? Нынешний совет директоров снова показал: основная проблема клуба — в управлении. И с этим надо что-то делать.

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Контракты

«Салават Юлаев» продлил отношения с двумя хоккеистами. Николай Кулемин в этом сезоне удивил. У него были очень серьезные проблемы со здоровьем, «Металлург» отказался от услуг хоккеиста, все шло к тому, что форвард с большим опытом в НХЛ завершит карьеру. Но внезапно на Николая обратили внимание в Уфе. И это было странное решение. Дело в том, что в системе башкирского клуба есть очень много талантливых игроков. Ветеран занимал место перспективного хоккеиста. Кулемин все это прекрасно понимал и потому отнесся к своей работе очень серьезно. Помогли партнеры.

Тройка с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелевым стала одной из самых интересных в регулярном чемпионате, а Кулемин наколотил 14 шайб. Последний раз он показывал такой результат в сезоне-2018/19 за «Металлург». В плей-офф форвард сыграл немного хуже, но и ситуация изменилась. Если раньше его тройка была второй, основную опасность несли легионеры, то теперь лучшие хоккеисты команды выкладывались против них. Кулемин новый контракт заслужил, да и 20 миллионов не выглядят фантастической суммой.

Защитник Павел Коледов будет получать больше Николая на 15 миллионов. Третий по результативности среди игроков обороны в регулярном чемпионате, третий по игровому времени. Павел проведет в «Салавате Юлаеве» пятый сезон. Вопросов к нему немного, крепкий защитник, который неплохо справляется со своей работой. Для второй-третьей пары — самое то. Если надо, Коледов может больше подключаться к атаке, а в следующем сезоне ему придется это делать, тем более если иностранцы не приедут.

Кныжов остается в «Сан-Хосе»

Защитник системы «Сан-Хосе» Николай Кныжов подписал новый контракт с клубом. Хоккеист должен был поехать на чемпионат мира в Ригу в 2021 году. Его вызвали в команду, он подтвердил, что рад присоединиться, но за несколько дней до сборов отказался, сославшись на травму. Если и были какие-то подозрения в том, что повреждение было липовым, то дальнейшие события доказали, что Кныжов действительно имел проблемы. У защитника была грыжа, решать этот вопрос нужно было немедленно. Но это, к сожалению, была первая операция за короткий период. Далее наш герой пропустил весь тренировочный лагерь, а потом выяснилось, что без операции не обойтись. То ли она прошла неудачно, то ли хоккеист очень плохо восстанавливался, но в нынешнем сезоне он так и не появился на льду.

В октябре говорили, что хоккеиста не будет два с небольшим месяца, затем сроки продлевались. На дворе апрель, заканчивается регулярный чемпионат, а Кныжов ни разу не вышел в составе «Сан-Хосе». И, видимо, уже в чемпионате не появится. Однако в «Шаркс» хоккеиста не бросили. Условия скромные. Минимальная зарплата в 750 тысяч долларов, 100 тысяч — бонус за подписание, но зато одностороннее соглашение. В чемпионате-2020/21 Николай внезапно стал основным защитником команды. Он провел на льду 56 матчей, набрал 10 очков (2+8) и в целом оставлял неплохое впечатление. Считалось, что его держат в НХЛ потому, что у «Шаркс» проблемы с «потолком», а недорогой хоккеист не напрягал бухгалтерию. Может быть, и так, но могли бы вызывать любого другого из системы. Надо верить, что все проблемы со здоровьем Николай решит к началу следующего сезона. И надо воспользоваться шансом, чтобы следующим летом получить солидное соглашение.

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Плей-офф как инвестиции в будущее. Разбираем сезон «Салавата Юлаева»
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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4. Барыс - Металлург
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