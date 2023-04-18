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Сегодня, 11:45

Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Никита Гусев.
Фото Global Look Press
Никита Гусев.
Фото Григорий Соколов, photo.khl.ru
Никита Гусев.
Фото Global Look Press
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У Никиты — три варианта.

Никита Гусев вряд ли продолжит карьеру в СКА. Но пока ситуация такова, что претенденты даже не проявляют интереса. Потому что условия многим могут оказаться не по плечу.

Сейчас уже очевидно, что главный тренер СКА Роман Ротенберг совершил большую ошибку, подписав двухлетний контракт с Никитой Гусевым. Надо отметить, что руководителя питерского клуба отговаривали от этого шага. Говорили, что Никита не подходит под философию клуба, он не слишком командный, да и его сильные стороны заключаются лишь в атаке. А в клубе летом старались брать хоккеистов, умеющих одинаково играть, как в большинстве, так и в меньшинстве.

Но Ротенберг дрогнул, не захотел оставлять такой лот на рынке, испугавшись, что нападающего заберут прямые конкуренты. И зря. В Западной конференции на Никиту всерьез никто и не рассчитывал. Да и «Восток», еще когда Гусев был свободным агентом, особо на хоккеиста не претендовал.

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Сейчас уникальная ситуация. Обменять Гусева, например, в «Сочи», Ротенберг не может. Для этого требуется согласие хоккеиста, а он наверняка откажется ехать на Черное море, хоть там и хороший климат. Если отдавать в сильный клуб, то питерцы захотят компенсацию. Но за Никиту вряд ли попросят пару человек из фарм-клубов, потребуют нечто большее. И тут уж любые команды задумаются, а надо ли им это. Но есть вариант и с досрочным расторжением, тем более компенсацию платить не надо.

В таком случае три клуба могут побороться за хоккеиста. Первый кандидат — «Салават Юлаев». Им необходим тот, кто умеет забивать, приносит пользу команде, реализовывая моменты. Да, может быть, Виктору Козлову такие игроки и не нравятся, но его никто не будет слушать. Разве он может предложить такой хоккей без звезд, который бы позволял побеждать? Вряд ли.

Никита Гусев.
Григорий Соколов, Фото photo.khl.ru

Второй клуб — «Автомобилист». У Екатеринбурга еще есть деньги, они могут заплатить, чтобы вылететь не в первом, а во втором раунде плей-офф. Специалисты утверждают, что при нынешнем подборе игроков Николаю Заварухину и некуда ставить игрока. Но мы эти аргументы отметаем по двум причинам. В «Автомобилисте» не строят команду, а берут всех, не задумываясь о системе. Кроме того, уральцы любят просто тратить деньги. Кажется, что там никто не спрашивает отчета, мол, делайте что хотите.

Третий вариант — «Авангард». Гусев мог бы стать заменой для Сергея Толчинского или Владимира Ткачева, которые, скорее всего, точно уедут из Омска. Но захочет ли СКА расторгать контракт с хоккеистом, чтобы он переехал в «Авангард»? В принципе так поступили с тем же Ткачевым, так что это не будет сенсацией.

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Проблема в том, что Никита, кажется, не горит желанием далеко уезжать из Москвы. Это непроверенная информация, возможно, сам нападающий вообще не считает переезд проблемой, но у него большая семья. И перевозить всех, например, в Омск — тяжело. Уфа поближе, но можно ли там получить нужный уровень комфорта? Впрочем, это все технические мелочи.

А какие есть неочевидные варианты? Год назад Игорь Никитин всерьез размышлял о приглашении Сергея Шумакова, который должен был реализовывать моменты. Почему бы ему не задуматься о Гусеве, тем более говорят, что ярославцы будут сильно меняться. Есть деньги у «Динамо», правда, нападающий вряд ли понравится Алексею Кудашову. Можно подумать о «Металлурге», но сомневаюсь, что Андрей Разин сработается с форвардом.

?

Никита Гусев.
Фото Global Look Press

Хорошо хоть представители хоккеиста североамериканскую карту не разыгрывают, а то бы все попадали со смеху. Но ведь есть вариант, что Гусев останется в СКА. Почему бы и нет? В общем, решать руководству питерского клуба. Посоветуем отпустить хоккеиста и сосредоточиться на том, чтобы сформировать сильную команду.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
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1. Ак Барс - ЦСКА
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Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
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Ак Барс - Авангард
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
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Автомобилист - Металлург
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