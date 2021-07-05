Персонаж из хоккейной Красной книги. Легендарный Мозякин завершил карьеру

Михаил Зислис — об окончании карьеры знаменитого форварда.

КХЛ осталась без своей главной легенды и самого результативного игрока за всю историю, который установил кучу вечных рекордов. Рассчитывать, что Сергей Мозякин и после 40 лет захочет играть, было бы наивно. Хотя весной он стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф и еще сезон был способен провести на хорошем уровне.

Уходить вовремя — большое искусство. В этом отношении решение бомбардира оказалось очень к месту. К нынешнему решению звезду подтолкнула политика клубного руководства. Год назад на форварда жестко давили во время переговоров по новому контракту, играя на понижение. Он остался в Магнитогорске только потому, что не захотел уезжать с насиженного места, где провел лучший отрезок карьеры.

Сергей Мозякин: «Я решил завершить свою хоккейную карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в течение этого длительного времени — всех тренеров, работавших со мной, начиная с детства и до текущего времени; руководителей всех клубов, в которых мне довелось играть, а особенно Виктора Филипповича Рашникова, председателя совета директоров ММК. И, конечно, отдельные слова благодарности болельщикам, которые всегда помогали на протяжении всей моей карьеры».

Сергей Мозякин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сейчас Мозякина тоже не горели желанием оставлять в «Металлурге». Предложенный пост тренера по большинству в основной команде выглядит как подачка с барского стола. С фигурой такого масштаба надо действовать совсем по-другому. Устроить красивое прощание, дать время самому Сергею подумать и предложить более солидный пост, если в «Магнитке» действительно заинтересованы в продолжении сотрудничества с ним. Не могу представить, что условным Сидни Кросби и Александру Овечкину в «Питтсбурге» и «Вашингтоне» по окончании карьеры посулили такую «престижную» позицию.

Мозякин ушел из большого хоккея тихо. Попросил сделать это важнейшее заявление через своего агента Сергея Паремузова. Мне до сих пор жаль, что в какой-то момент он перекрыл все каналы общения со СМИ. Дело не в ставшем мемом высказывании Зинэтулы Билялетдинова в Сочи о том, что тот «до ворот не доедет», и последующей реакции. Лишний информационный повод никогда не бывает лишним. Мозякин мог сделать больше. Не только своей игрой, но и правильными словами мог стать примером для многих мальчишек, не одаренных богатыми физическими возможностями. Звезды раскручивают индустрию и делают ее мощнее, ярче, престижнее. С пониманием этого нехитрого постулата в России по-прежнему большая проблема.

Алексей Морозов, президент КХЛ: «Сергей Мозякин — это легенда, гениальный и талантливый игрок, который является настоящим олицетворением КХЛ с момента основания Лиги. Сергей переписал множество рекордов нашего хоккея и стал одним из самых ярких игроков из Европы последнее десятилетие. Пример Сергея показателен тем, что свою карьеру можно построить в своей стране и в своей лиге, и стать настоящей легендой мирового хоккея. Он внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию нашей игры, и нам грустно, что он решил завершить карьеру. Против него на льду всегда было сложно и интересно играть, а вместе с ним игра приносила только удовольствие, и я рад, что мы вместе в составе сборной смогли добиться таких важных побед для России. Лично я желаю Сергею успеха во всех его новых начинаниях».

Когда в цене игроки, умеющие биться и бороться, Мозякин вместе с немногими легендами вроде Павла Дацюка и Даниса Зарипова воспринимались персонажами из Красной книги. Людьми, связывающими в России хоккей прошлого и настоящего. Сейчас к месту и не к месту используется бренд «Красная машина», и Сергей ему соответствует на все сто процентов.

Физическая мощь, пробивная сила, скорость конькобежца — это не про Мозякина. Он брал свое за счет светлой головы, техники и маневренности. Так же с поправкой на лиги и возраст сейчас в НХЛ зажигает Никита Кучеров. Мозякин сам мог бы стать локальной звездой где-нибудь в «Коламбусе», куда его в свое время зазывали. Но предпочел остаться дома и многие годы радовал своей игрой российских болельщиков. Жаль только, что в родном Ярославле он так и не сыграл за местную команду.

Пока легенда отказывается от интервью — тут ничего нового или удивительного — и наслаждается жизнью семейного человека, которому не надо вставать каждый день на работу. Из хоккея насовсем он не уйдет. Уверен в этом почти на сто процентов. В каком-то новом качестве Сергей точно захочет себя проявить. Тренер, менеджер, скаут? Время покажет, как любит говорить Билялетдинов. Мозякин лишь взял паузу.