Историческое событие в КХЛ: отец и сын Мозякины сыграли в одном звене!

Правда, младший так и не коснулся шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Плотников — 11 (Прохоркин), 20:16 — 1:0. Вароун — 7 (бол., Панюков, Виделль), 22:17 — 1:1. Вароун — 8 (Панюков, Виделль), 38:04 — 1:2. Плотников — 12 (С.Мозякин, Прохоркин), 46:10 — 2:2. Кулемин — 6 (Пашнин, Расмуссен), 49:17 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Карлссон (58:13).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (8+12+9) — 38 (14+11+13).

Судьи: Бирин, Овчинников.

7 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1540 зрителей.

Сегодня в КХЛ состоялось редкое событие: отец сыграл с сыном в одном матче. Самый результативный хоккеист в истории лиги, нападающий магнитогорского «Металлурга», 39-летний Сергей Мозякин вышел на лед в одной тройке в матче регулярного чемпионата с «Барысом» (3:2) вместе с 19-летним сыном Андреем.

Мозякины появились на льду спустя 30 секунд после начала матча, но младший так ни разу и не коснулся шайбы: сначала пятерка «Магнитки» не давала сопернику начать атаку в чужой зоне мощным форчеком, а затем позиционно оборонялась. Мозякин-младший укатил на смену и больше не играл: дебют в КХЛ для него ограничился одной минутой и тремя секундами.

Капитан уральцев признавался, что сыграть вместе с сыном — его мечта. Сегодня тренерский штаб «Металлурга» ее осуществил. Объективно Андрей Мозякин вряд ли готов прямо сейчас играть в КХЛ — даже в «Стальных лисах» он не среди лидеров. Да, его назначили капитаном, но игроки на два-три года младше куда результативнее. У Мозякина же 16 (4+12) очков в 39 матчах. А ведь на следующий год он уже не сможет играть в МХЛ из-за возрастных ограничений.

У Мозякина-отца контракт заканчивается по окончании этого сезона, и пока неясно, будет ли он его продлевать. В марте Сергею исполнится 40 лет, и нынешний сезон трудно назвать для него успешным — 20 (9+11) очков в 35 матчах. Но опыт ветерана может пригодиться в плей-офф.

В «Магнитке» один раз уже играли вместе отец и сын: в начале сезона-2018/19 со «Слованом» на лед вышли Денис и Юрий Платоновы. Отец по окончании того сезона завершил карьеру и сейчас тренирует «Стальных лис», а сын пока играет за «Зауралье», фарм-клуб «Магнитки». Хотя Платонов-младший считался одним из главных талантов системы клуба.

Мы же ждем еще одной подобной истории. О желании сыграть вместе с сыном заявлял капитан «Ак Барса» Данис Зарипов — его сын Артур в этом сезоне вернулся из США и играет за «Ирбис» (МХЛ). Его успехи пока, правда, даже скромнее, чем у Мозякина-младшего: ни одного очка в 11 матчах. Но разве это имеет значение, когда можно исполнить мечту легенды клуба?