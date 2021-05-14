Рафик Якубов рассказал о трансферной кампании «Ак Барса» в межсезонье.

Яруллин

— Из «Ак Барса» уходит защитник Альберт Яруллин. Это стало потрясением для всех любителей хоккея Казани. Что произошло?

— Для клуба это очень болезненный удар. Яруллин — это игрок основного состава, топ-хоккеист, лидер команды в раздевалке и на льду. Честный, добросовестный, верующий парень. Скажу, что сделали все, чтобы оставить Альберта. Мы делали ему достойное предложение, давали контракт на три года, но Яруллин все равно подписал контракт с «Трактором». Как он объяснил, ему захотелось сменить обстановку.

— Это не вопрос денег?

— Нет, никаких торгов вообще не было. Это не вопрос финансов, мы были готовы пойти на любые его условия. После окончания сезона мы чаще общались с Яруллиным через агента, вы знаете, он соблюдает пост в Рамадан и на контакт идет неохотно.

— Считалось, что вы решили сэкономить на Яруллине.

— Нет-нет. Я уже поговорил с Альбертом, прямо спросил, может быть, он уходит из-за тренерского штаба. Сейчас кто-то говорит, что от Дмитрия Квартальнова якобы бегут хоккеисты, эта версия является популярной среди болельщиков. Но Яруллин заверил, что причина не в Квартальнове, а он благодарен тренерскому штабу за все время работы. Может быть, Альберт в интервью вам скажет больше, но мы о некоторых мотивах переезда Яруллина в Челябинск говорить не имеем права.

— Но вам он назвал истинные причины?

— Да, но рассказать о них не могу.

— Вы посчитали эти причины весомыми?

— Альберт ведь не пацан, который совершает эмоциональные поступки. Он шел к этому решению долгое время. Да, для меня причины перехода понятны. И я вижу, как ему тяжело покидать родной город, уезжать от родных, близких, от болельщиков.

— Вы говорите, что это не вопрос денег, однако вам ставят в вину то, что вы не сумели подписать Яруллина раньше на долгий срок. Год назад мог быть более длинный контракт. Во время сезона можно было бы обрабатывать игрока.

— Год назад мы совместно с Яруллиным пришли к такому решению. Сезон предстоял тяжелый, появился потолок зарплат, все прекрасно понимали, что через 12 месяцев многое могло поменяться. Договорились, что сразу после чемпионата-2020/21 садимся и говорим о длительном соглашении.

— Вы уже сказали, что дело не в деньгах, но опять же ходит такая версия: «Якубов пожалел десять миллионов». А если бы дали дополнительную десятку, то Альберт бы остался.

— Нет-нет, вся эта ситуация вообще не касается денег, все это неправда. И Яруллин это подтвердит.

— Могли бы во время сезона договориться о контракте.

— Так не было предпосылок для его ухода, а прошлой весной, как я говорил, мы обо всем договорились.

Галиев, Педан

— Вы потеряли Станислава Галиева, Андрея Педана. Я внимательно изучаю рынок свободных агентов и понимаю, что заменить их тяжело.

— Мы очень хотели сохранить Станислава. Но и с ним не дошли даже до обсуждения условий. Галиев давно уехал из Москвы, очень хотел туда вернуться. Уже на ранней стадии переговоров форвард сразу дал понять, что для него основная задача — переехать в столицу. Станислав даже купил квартиру недалеко от динамовской арены, обустроил ее. Еще зимой его агент намекал, что Станислав уйдет, но мы продолжали верить в то, что сумеем договориться. И готовы были предложить очень хорошие условия. Но Галиев захотел играть в родном клубе.

— А почему не оставили Андрея Педана?

— Не договорились.

— По деньгам?

— Да.

— Почему он ушел бесплатно? Ведь Андрей еще ограниченно свободный агент?

— В клуб он пришел на очень высокую зарплату. И когда мы стали сокращать контракты, чтобы попасть в потолок, то согласились, что в обмен на снижение зарплаты он получит статус свободного агента весной 2021 года.

Никита Квартальнов, Зарипов

— Вы не смогли сохранить Альберта Яруллина, но в команду, вероятно, придет защитник Николай Демидов. Его агент — Никита Квартальнов.

— Но это еще не точно, что Демидов придет. Да, идут переговоры, но пока ничего не решено. Вы сами говорите, что рынок пустой, а мы потеряли Яруллина, нам нужно укреплять оборону. Возможно, мы согласимся с кандидатурой Демидова, если тренерский штаб скажет, что он им нужен. Тем более его хорошо знает Павел Зубов. А то, что его агент Никита Квартальнов... И мне эта тема неприятна, и Квартальнову. Вы же знаете, что у нас только один клиент Никиты — Дыняк.

— Артур Бровкин.

— Он еще молодой, выступает в фарм-клубе. Но дело не в этом. Что нам делать, если Никита Квартальнов решил выбрать такой путь в жизни?

— Пусть он работает кем хочет. «Ак Барс» всегда под ударом из-за того, что отец агента работает главным тренером.

— Я пока не знаю, что делать. Вообще не брать игроков Никиты, даже в ущерб клубу? Это неправильно. А если хоккеист хороший и подходит нам по многим критериям? Думаете, стоит поставить жестко вопрос: пока Дмитрий Вячеславович главный тренер — игроки Никиты не смотрят в сторону Казани?

— Но это решение будет понятным.

— Можно и так сделать.

— Поменять тренера и работать с игроками Никиты.

— Да, всякие варианты существуют. Очень сложный вопрос.

— Больше всего сейчас огорчает, что из Казани уходят игроки, которые были лицом клуба. При Дмитрии Квартальнове вы отказались от Владимира Ткачева, Эмиля Гарипова. Станислав Галиев, теперь ушел Альберт Яруллин. Это не просто хоккеисты — это символы клуба. Квартальнов уйдет через год или раньше, а с чем вы останетесь?

— У каждого хоккеиста, которого вы назвали, своя история. Да, они всегда были важны для Казани, они выигрывали последний Кубок Гагарина. Но сейчас наши пути разошлись по разным причинам.

— В списке неограниченно свободных агентов, опубликованных на сайте КХЛ, оказалось несколько ребят из «Барса» и «Ирбиса», причем весьма талантливых. Вы их потеряли?

— Нет, все в порядке, со всеми заключены контракты.

— Почему казанский клуб сейчас так пассивен на рынке?

— Мы ведем переговоры, постоянно работаем. Скоро будут новости по новичкам. У нас четыре вакансии легионеров, но до определенной даты мы не имеем права называть их фамилии.

— Ясно ли будущее Даниса Зарипова?

— Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в «Ак Барсе».