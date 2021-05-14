Очередная трансферная бомба от «Трактора»: забрали ключевого игрока «Ак Барса»!

Защитник Альберт Яруллин сменил Казань на Челябинск.

Всегда казалось, что Альберт Яруллин проведет всю карьеру в «Ак Барсе». Воспитанник клуба родился на окраине Казани и признавался в любви к городу и родной команде. А во время пандемии стал одним из главных волонтеров Татарстана, развозя продуктовые наборы всем нуждающимся.

Прошлой весной защитник подписал только однолетний контракт, хотя рассчитывал на более длительное соглашение. Сейчас «Ак Барс» был готов предложить Яруллину двухлетний контракт с зарплатой в 50 млн рублей в год, но вместо этого Альберт выбрал челябинский «Трактор». Что же поспособствовало одному из самых громких переходов межсезонья?

Почему ушел Яруллин?

3 мая Альберту исполнилось 28 лет — самый оптимальный возраст для хоккейной карьеры. Чаще всего в это время игроки готовы и желают подписывать длительные контракты, чтобы получить подушку безопасности и финансовую стабильность. Хоккеист абстрагируется от денежных вопросов и спокойно занимается своим делом, параллельно обустраивая быт и семейную жизнь. К такому этапу подошел и Яруллин, который хотел остаться в Казани, причем не на один и не на два года. В идеале защитник желал получить пятилетний контракт, но менеджмент «Ак Барса» не рискнул подписывать Альберта на длительный срок.

Челябинцы изначально хотели видеть в составе Яруллина и заранее сделали ему предложение. Оставалось только дождаться, чем завершатся его переговоры с «Ак Барсом». Расставшись с рядом игроков, они освободили место под потолком зарплат и получили возможности для маневра на рынке. Тем самым «Трактор» предложил Альберту, на которого возник бы серьезный спрос, более выгодные финансовые условия — трехлетний контракт с зарплатой в 65 млн в год. Вполне адекватные деньги для одного из сильнейших российских защитников лиги. Казанцы же рассчитывали, что легко удержат своего воспитанника, но в итоге менеджеры «Трактора» их перехитрили.

Челябинцы вообще приятно удивляют активностью на трансферном рынке. Вратарскую линию укрепили обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Центральную ось усилил Владимир Ткачев, борьбу за которого выиграли у «Металлурга» и «Автомобилиста». Оба хоккеиста хорошо известны казанской публике, так как посвятили не один год клубу из Татарстана. Теперь же часть болельщиков будет чуть внимательнее следить за «Трактором», где в новом сезоне сыграют сразу три некогда любимчика республики. Гарипов, к слову, лучший друг Яруллина — не исключаю, что он мог посоветовать Альберту подписать контракт с челябинским клубом, чтобы поиграть вместе в боеспособном коллективе с сильным главным тренером.

«Ак Барс» проваливает трансферную кампанию

Если «Трактор» собирает по-настоящему сильную банду, то селекция «Ак Барса» пока не внушает оптимизма. Хорошо, вы расстались со всеми иностранцами (кроме защитника Тревора Мерфи), которые не устроили главного тренера. Уже известно о переговорах с новыми легионерами, но где гарантии, что рокировка оправдает себя и Дмитрий Квартальнов в самый ответственный момент не усадит иностранцев на лавку? В «Динамо» перешли два ведущих игрока казанцев — Станислав Галиев и Андрей Педан. Первый — третий бомбардир команды в регулярке, второй — самый результативный защитник. В скором времени по маршруту Казань — Москва отправится и Михаил Фисенко — один из сильнейших игроков лиги для сдерживающих звеньев. Покинувший клуб Виктор Тихонов быстро нашел работу в «Салавате Юлаеве».

При всей чехарде с легионерами менеджерам казанцев стоило всеми правдами пытаться сохранить костяк российских игроков. Вместо этого клуб расстался с ведущими хоккеистами, и совершенно непонятно, кем «Ак Барс» компенсирует уход тех же Яруллина и Педана. Сейчас на рынке банально нет качественных защитников, способных заменить без потери в качестве Альберта и Андрея.

Расставание с Яруллиным для казанцев — еще и имиджевая потеря. Альберт должен был стать лицом клуба после того, как Данис Зарипов повесит коньки на гвоздь. Чего уж скрывать, защитник уже сейчас считался одним из олицетворений «Ак Барса» и по-настоящему культовым хоккеистом для Татарстана. За океаном модно использовать словосочетание «игрок франшизы» — тот, вокруг которого собирается шумиха в городе и прессе, кто служит примером для местных мальчишек и кем интересуются даже равнодушные к хоккею люди. Им в «Ак Барсе» и был Яруллин, но теперь пути защитника и родного клуба разошлись.

«Трактор» — новый фаворит «Востока»?

По первым дням с открытия трансферного окна «Трактор» кажется новой грозой «Востока». Конечно, пока только на бумаге. Неизвестно, как все новички адаптируются к специфичной системе Анвара Гатиятулина, как тренер разделит игровое время между лидерами-легионерами и сильными российскими игроками.

Самое любопытное, что пока остальные конкуренты по конференции — «Магнитка», «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» — не впечатляют селекционными подвигами, «Трактор» в первых числах мая поработал очень продуктивно. Ткачев и Пулккинен — усиления для топ-6, Гарипов — замена Ивана Федотова, Яруллин — один из сильнейших российских защитников в КХЛ. Не забывают в Челябинске и про нижние звенья. Из «Авангарда» выхватили чемпионскую связку чеккеров Стась — Потапов. Планируют вернуть из Северной Америки и местного воспитанника Виталия Абрамова, который бьется головой о стену в фарм-клубе «Оттавы» из АХЛ. Судя по всему, «Трактор» нацелен на серьезный прорыв в будущем сезоне.