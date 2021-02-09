Лучший русский юниор забил 30 голов и побил суперрекорд Кучерова! Он держался больше десяти лет

Матвея Мичкова не остановить.

Новый «русский Макдэвид»

А стоит ли вообще каждый раз представлять Матвея Мичкова? Пермяк, который в январе прошлого года вместе со сборной U-16 выиграл золото юношеской Олимпиады в Лозанне и стал лучшим бомбардиром турнира, весной со скандалом переехал из Ярославля в систему СКА и отобрал у Василия Подколзина звание «русского Макдэвида». Ни одного российского хоккеиста в его возрасте не пиарили так, как Матвея.

Уже год назад уральского вундеркинда называли главным претендентом на первый номер драфта НХЛ-2023, а уже сейчас он разносит МХЛ в «СКА-1946» и идет выше графика «очко за игру». И для того чтобы побить державшийся 11 лет рекорд Никиты Кучерова по количеству голов за сезон для 16-летних хоккеистов, Мичкову понадобилось всего 43 матча.

Лучшие снайперы сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото «СЭ»

Забил в первом же матче за «СКА-1946» и сразу поднялся в ведущее звено

Было очевидно, что Мичков перерос уровень сверстников из Открытого чемпионата Москвы, готов играть с пацанами на два-три года старше и способен стать одним из самых ярких игроков питерцев. Но мало кто предполагал, что он буквально с ноги выбьет дверь в МХЛ и с ходу станет одним из лучших снайперов лиги.

В первом же матче он забил дебютный гол и стал одним из самых молодых игроков, забивавших в Молодежной лиге, — для того чтобы побить рекорд латвийца Рихардса Букартса, не хватило всего пары дней. И уже после той стартовой игры с «Динамо» главный тренер «СКА-1946» Лев Бердичевский поднял Мичкова из третьего звена в первое к одному из самых одаренных центров страны Марату Хуснутдинову и долгое время не разводил их.

Нападающий @ska1946 Матвей Мичков забросил первую шайбу в МХЛ в возрасте 15 лет 8 месяцев и 27 дней ? Хоккеисту не хватило всего 2 дней, чтобы стать самым молодым автором шайбы в истории лиги#ЛигаСильных pic.twitter.com/FRlcFEV8Zg — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 5, 2020

Мог еще на один сезон задержаться в детской лиге

Тотальная доминация Мичкова доказывает, что он потянул бы уровень МХЛ и годом ранее. В прошлом сезоне ему помешали сыграть за «Локо» только возрастные ограничения лиги, не допускавшие к участию в чемпионате хоккеистов 2004 года рождения. Кстати, именно после феерии Мичкова в Лозанне в России заговорили о необходимости перенять у канадской CHL институт «исключительного статуса», который позволяет «некстванам» типа Коннора Макдэвида попасть юниорскую лигу уже в 15 лет.

Теоретически новый звездный юниор питерцев мог пролететь мимо МХЛ и в этом сезоне: для того чтобы получить допуск от лиги, уроженцу Кунгура, как и остальным хоккеистам 2004 года рождения, пришлось пройти дополнительное медицинское обследование и добиться разрешения от специальной комиссии. Однако на практике она дает зеленый свет почти всем 16-летним пацанам. Интересно другое: родись Мичков на месяц позже, он был бы вынужден еще один год вариться в чемпионате Москвы или другом региональном первенстве и глумиться над ровесниками. Как он издевательски отгрузил два лакросса в одном матче, мы уже видели.

Jan 30, 2020: Motya Michkov two lacrosse goals per game pic.twitter.com/uW6f1cF2iI — HockeyRU20 (@HockeyRU20) January 31, 2020

Рекорда Кучерова пал 5 февраля в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:2 Б). Причем долгожданный тридцатый гол Мичков забил, когда армейцам вшестером пришлось спасаться на последней минуте. За 36 секунд до сирены пермяк получил шайбу за воротами соперника около левой штанги и выбрал самый неожиданный из всех вариантов развития атаки, бросив в спину голкиперу, не успевшему закрыть ближний угол. И в этом весь Матвей — благодаря неординарному хоккейному мышлению он умеет забивать абсолютно из любых позиций. Мог Мичков перекрыть достижение Кучерова и гораздо раньше, если бы осенью не пропустил около месяца из-за коронавируса.

Лучшие бомбардиры сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото «СЭ»

Мичкова сравнивают с Кучеровым, но куда больше общего у него со Свечниковым

Сейчас нового рекордсмена МХЛ сравнивают с лидером «Тампы» не только статистически, но стилистически. Сходство Матвея с одним из лучших вингеров мира отмечал и тренер сборной U-16 Владимир Филатов. Однако я бы провел параллель между Мичковым и другим русским суперталантом — Андреем Свечниковым. Они оба сыграли на юношеской Олимпиаде, оба выдавали по юниорам космическую статистику и оба еще за пару лет до драфта стали претендентами на первый номер. Но роднит их другое — у них нет навыка, который слишком явно выделяется на фоне других. Мичков, как и Свечников, может вырасти в идеального хоккеиста без слабых мест.

У Матвея невероятно быстрые руки, он мгновенно принимает правильные решения и идеально выбирает момент, когда нужно расстаться с шайбой. Пока он не обладает такой же физикой, как и лидер «Каролины», который уже по юниорам выглядел горой мышц, но и без них у нападающего СКА очень тяжело забрать шайбу — недостаток в массе он компенсирует юркостью и маневренностью. Он не будет ждать, пока ему оставят чистый лед и доставят шайбу под бросок, а нагло полезет обыгрывать в самую гущу и создаст момент для себя сам.

Уже по ходу этой регулярки Игорь Ларионов рассматривал Мичкова как кандидата на МЧМ, но решил, что его время придет на следующем турнире в Эдмонтоне. Следит за Матвеем и Валерий Брагин, которого уже спрашивали о том, планирует ли он подтягивать главного юниора страны в основу. Только даже при желании главного тренера СКА раньше следующей осени дебютировать в КХЛ 16-летний нападающий не сможет. Всему виной все та же возрастная планка — в текущем сезоне в КХЛ играть могут только хоккеисты, родившиеся не позднее 2003 года.

Однако уже сейчас ясно, что, даже несмотря на непривлекательный для энхаэловских клубов новый пятилетний контракт с питерцами, Матвей по-прежнему остается главным конкурентом канадца Коннора Бедарда в рубке за первый номер драфта 2023 года, а на предстоящем ЮЧМ в США будет одним из лидеров сборной U-18. Если сильнейший юниор страны при переходе на следующий уровень, в отличие от Подколзина, не утратит способности в одиночку решать игру и делать разницу, то наш хоккей может получит еще одну суперзвезду масштаба Александра Овечкина.