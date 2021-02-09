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Лучший русский юниор забил 30 голов и побил суперрекорд Кучерова! Он держался больше десяти лет

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 12:00
Матвей Мичков. Фото ХК СКА-1946 Лучшие снайперы сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото "СЭ" Лучшие бомбардиры сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото "СЭ"
Матвей Мичков. Фото ХК СКА-1946
Теги:
Матвея Мичкова не остановить.
Матвей Мичков.«Если бы не СКА, уехал бы в Америку». Большое интервью Матвея Мичкова — самого талантливого русского юниора

Новый «русский Макдэвид»

А стоит ли вообще каждый раз представлять Матвея Мичкова? Пермяк, который в январе прошлого года вместе со сборной U-16 выиграл золото юношеской Олимпиады в Лозанне и стал лучшим бомбардиром турнира, весной со скандалом переехал из Ярославля в систему СКА и отобрал у Василия Подколзина звание «русского Макдэвида». Ни одного российского хоккеиста в его возрасте не пиарили так, как Матвея.

Уже год назад уральского вундеркинда называли главным претендентом на первый номер драфта НХЛ-2023, а уже сейчас он разносит МХЛ в «СКА-1946» и идет выше графика «очко за игру». И для того чтобы побить державшийся 11 лет рекорд Никиты Кучерова по количеству голов за сезон для 16-летних хоккеистов, Мичкову понадобилось всего 43 матча.

Лучшие снайперы сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото «СЭ»
Матвей Мичков.14 голов в 16 матчах МХЛ в 15 лет! Так круто в этом возрасте не играл ни один русский хоккеист

Забил в первом же матче за «СКА-1946» и сразу поднялся в ведущее звено

Было очевидно, что Мичков перерос уровень сверстников из Открытого чемпионата Москвы, готов играть с пацанами на два-три года старше и способен стать одним из самых ярких игроков питерцев. Но мало кто предполагал, что он буквально с ноги выбьет дверь в МХЛ и с ходу станет одним из лучших снайперов лиги.

В первом же матче он забил дебютный гол и стал одним из самых молодых игроков, забивавших в Молодежной лиге, — для того чтобы побить рекорд латвийца Рихардса Букартса, не хватило всего пары дней. И уже после той стартовой игры с «Динамо» главный тренер «СКА-1946» Лев Бердичевский поднял Мичкова из третьего звена в первое к одному из самых одаренных центров страны Марату Хуснутдинову и долгое время не разводил их.

Мог еще на один сезон задержаться в детской лиге

Тотальная доминация Мичкова доказывает, что он потянул бы уровень МХЛ и годом ранее. В прошлом сезоне ему помешали сыграть за «Локо» только возрастные ограничения лиги, не допускавшие к участию в чемпионате хоккеистов 2004 года рождения. Кстати, именно после феерии Мичкова в Лозанне в России заговорили о необходимости перенять у канадской CHL институт «исключительного статуса», который позволяет «некстванам» типа Коннора Макдэвида попасть юниорскую лигу уже в 15 лет.

Теоретически новый звездный юниор питерцев мог пролететь мимо МХЛ и в этом сезоне: для того чтобы получить допуск от лиги, уроженцу Кунгура, как и остальным хоккеистам 2004 года рождения, пришлось пройти дополнительное медицинское обследование и добиться разрешения от специальной комиссии. Однако на практике она дает зеленый свет почти всем 16-летним пацанам. Интересно другое: родись Мичков на месяц позже, он был бы вынужден еще один год вариться в чемпионате Москвы или другом региональном первенстве и глумиться над ровесниками. Как он издевательски отгрузил два лакросса в одном матче, мы уже видели.

Рекорда Кучерова пал 5 февраля в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:2 Б). Причем долгожданный тридцатый гол Мичков забил, когда армейцам вшестером пришлось спасаться на последней минуте. За 36 секунд до сирены пермяк получил шайбу за воротами соперника около левой штанги и выбрал самый неожиданный из всех вариантов развития атаки, бросив в спину голкиперу, не успевшему закрыть ближний угол. И в этом весь Матвей — благодаря неординарному хоккейному мышлению он умеет забивать абсолютно из любых позиций. Мог Мичков перекрыть достижение Кучерова и гораздо раньше, если бы осенью не пропустил около месяца из-за коронавируса.

Лучшие бомбардиры сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры сезона МХЛ среди игроков до 17 лет. Фото «СЭ»

Мичкова сравнивают с Кучеровым, но куда больше общего у него со Свечниковым

Сейчас нового рекордсмена МХЛ сравнивают с лидером «Тампы» не только статистически, но стилистически. Сходство Матвея с одним из лучших вингеров мира отмечал и тренер сборной U-16 Владимир Филатов. Однако я бы провел параллель между Мичковым и другим русским суперталантом — Андреем Свечниковым. Они оба сыграли на юношеской Олимпиаде, оба выдавали по юниорам космическую статистику и оба еще за пару лет до драфта стали претендентами на первый номер. Но роднит их другое — у них нет навыка, который слишком явно выделяется на фоне других. Мичков, как и Свечников, может вырасти в идеального хоккеиста без слабых мест.

У Матвея невероятно быстрые руки, он мгновенно принимает правильные решения и идеально выбирает момент, когда нужно расстаться с шайбой. Пока он не обладает такой же физикой, как и лидер «Каролины», который уже по юниорам выглядел горой мышц, но и без них у нападающего СКА очень тяжело забрать шайбу — недостаток в массе он компенсирует юркостью и маневренностью. Он не будет ждать, пока ему оставят чистый лед и доставят шайбу под бросок, а нагло полезет обыгрывать в самую гущу и создаст момент для себя сам.

Уже по ходу этой регулярки Игорь Ларионов рассматривал Мичкова как кандидата на МЧМ, но решил, что его время придет на следующем турнире в Эдмонтоне. Следит за Матвеем и Валерий Брагин, которого уже спрашивали о том, планирует ли он подтягивать главного юниора страны в основу. Только даже при желании главного тренера СКА раньше следующей осени дебютировать в КХЛ 16-летний нападающий не сможет. Всему виной все та же возрастная планка — в текущем сезоне в КХЛ играть могут только хоккеисты, родившиеся не позднее 2003 года.

Однако уже сейчас ясно, что, даже несмотря на непривлекательный для энхаэловских клубов новый пятилетний контракт с питерцами, Матвей по-прежнему остается главным конкурентом канадца Коннора Бедарда в рубке за первый номер драфта 2023 года, а на предстоящем ЮЧМ в США будет одним из лидеров сборной U-18. Если сильнейший юниор страны при переходе на следующий уровень, в отличие от Подколзина, не утратит способности в одиночку решать игру и делать разницу, то наш хоккей может получит еще одну суперзвезду масштаба Александра Овечкина.

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