«Динамо» предложило Шипачеву новый контракт. Возможно, он будет последним в карьере центрфорварда

Обзор дня Алексея Шевченко

На драфт отказов

Вряд ли кто-то удивился, что нападающий «Оттавы» Артем Анисимов выставлен на драфт отказов. Четыре бесцветных матча, в которых он сделал одну передачу. Выпал из состава уже после первой встречи. Смешно только то, что 2 января главный тренер канадского клуба называл Артема «лучшим нападающим команды». Никогда не верьте тому, что говорят тренеры об игроках и хуже всего, когда они их хвалят. Но Анисимов действительно начал слабо. Вся команда, мягко говоря, не блещет, но в такой ситуации особый спрос с дорогих и опытных хоккеистов. Артем стал медленным, неповоротливым, инертным. Какие-то вещи выполнял, но он явно не успевал.

Думаю, что карьера хоккеиста в Северной Америке подошла к концу. С драфта его вряд ли заберут, он останется в «Оттаве», возможно, еще сыграет за «Сенаторов», но тут надо понять, а выгодно ли выкупать его контракт. Никаких других предложений не будет и Артем вернется в Россию в следующем сезоне. Конечно, с нашим дефицитом хоккеистов Анисимов получит неплохой контракт, но ничем будущему клубу не поможет.

А ведь совсем недавно зажигал в «Чикаго». Я уверен, что именно он сделал многое для великолепного сезона Артемия Панарина и Патрика Кейна. Он освободил их от черновой работы и исправлял все ошибки. В «Коламубсе» Анисимов был крепким игроком среднего уровня, а в «Рейнджерс» подавал большие надежды. Но все равно карьера получилась неплохой, многие только позавидуют. Больше 700 матчей в НХЛ, 368 очков, чемпион мира и участник матча звезд АХЛ. Лет пять-шесть спокойно будет играть в России, если захочет.

Предложение

«Динамо» заинтересовано в сохранении нападающего Вадима Шипачева, клуб предложил ему соглашение по схеме «2+1», но хоккеист пока его не подписал. Думает. Не осуждаю Шипачева за то, что он немедленно не поставил подпись. Да мы пока и условия не знаем, чтобы понять, кто выигрывает от этого соглашения. Но форвард явно хочет напоследок получить по максимуму. Как ни крути, а это его последний контракт. Может быть, конечно, весной 2023 года все будет настолько плохо, что за Шипачевым будут гоняться все клубы.

Но захочет ли он продолжать карьеру — большой вопрос. Все-таки ему будет 35 лет, растут дочки, которых нужно воспитывать, тратил хоккеист с умом, так что средств надолго хватит. Какой смысл ехать на сборы, летать, когда жизнь только начинается? Опять же, глядя на сегодняшнего Вадима, кажется, что он и еще лет пять проведет на таком уровне. Не слишком-то и заметно, что он устает, а очки набирает регулярно и по уровню понимания хоккея в первой пятерке во всей лиге.

Если говорить о «Динамо», то их торопливость понятна. Не хочется, чтобы Шипачев выходил на рынок, а деньги пока есть, так что лучше вложить в форварда, который регулярно борется за звание лучшего бомбардира. Но нужно помнить, что существует потолок зарплат. Яшкин и Шипачев «съедят» больше 10 процентов от всего фонда, надо на что-то и остальных брать. Сейчас у Вадима зарплата 120 миллионов. Повышать некуда, а резкое снижение может обидеть хоккеиста. В бонусы бы все перевести, ведь если попадаешь в финал конференции, то можно доплачивать сколько угодно. Но Вадим, понятно, на какие-то бонусы надеяться не хочет.

Евротур

Третий этап Евротура — традиционно самый странный для России. Просматривать хоккеистов на чемпионат мира нет никакого смысла. Лучшие сыграли в Москве, а до турнира в Риге еще слишком долго. Да и остальные сборные относятся к матчам в феврале достаточно прохладно, а в нынешние времена стараются лишний раз людей не тревожить. И кого везти?

Непонятно, за чем следить на турнире. О командных действиях речи не идет — была всего одна тренировка. Проверять ребят на международном уровне? Да тоже никакой информации не получишь. Хорошо, давайте понаблюдаем за энергичным Захаром Бардаковым, который засобирался в Америку, да Василием Подколзиным, ведь, начиная со следующего сезона, у него никакого Евротура не будет. Эта сборная для клубных болельщиков. Хабаровчане поболеют за Владимира Бутузова, а казанцы — за Даниила Журавлева. Первый матч у нас сегодня против Финляндии.