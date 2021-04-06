Знарок в «Динамо»? Нет! Клуб решил, что это слишком дорого

Подробности о ходе переговоров бывшего тренера сборной с клубом, где он выиграл два Кубка Гагарина.

Не сошлись в концепции

Безработный Олег Знарок сумел отвлечь на себя внимание почти всей хоккейной России в разгар финалов конференций в Кубке Гагарина. Сделал это, причем дважды, не произнеся в публичном пространстве ни единого слова. Сначала «Динамо» с ним принципиально договорилось о заключении контракта по схеме «1+1». Оставалось только уладить кое-какие нюансы и зафиксировать условия на бумаге. Однако в последний момент пути двух сторон разошлись. По информации «СЭ», причиной стали разногласия стратегического характера.

Клубным кураторам, безусловно, хотелось, чтобы команда пошумела в плей-офф. Чем скорее, тем лучше. Боль от безнадежного поражения в серии против СКА стихнет еще не скоро. Однако это не означает, что надо снова делать ставку исключительно на опытных игроков, ориентируясь на постулат «побеждать здесь и сейчас». Знарок любит и умеет работать именно с возрастными хоккеистами.

Он, как и раньше в «Спартаке», даже успел активно включиться в работу и сделал несколько звонков влиятельным агентам, чтобы разведать ситуацию и застолбить свои интересы.

Такой подход подразумевал, что клуб должен пойти на серьезные расходы. Дело не только в зарплатах, которые ограничивает потолок, но и компенсациях за игроков, которые получат статус ограниченно свободных агентов. Так, например, прошлым летом со 130 миллионами рублей расстался «Авангард», приобретя права на защитника Шарипзянова («Нефтехимик») и нападающего Толчинского (ЦСКА), и сейчас рвется в финал Кубка Гагарина. Знарок может обоснованно считать, что без больших денег нет больших побед. Опыт его работы в «Спартаке» в этом убеждает. Но скупкой всего и вся сразу обеспечить себе титул невозможно. Доказано теми же ЦСКА и СКА, которые добрались до чемпионства после серии неудач.

В моем понимании, четко выстроенная клубная система в качестве базиса для будущих побед подходит лучше, чем скупка того, что плохо лежит. Вероятно, именно здесь и стоит искать объяснение размолвки, которая произошла в самый последний момент. Знарок был и остается сильным специалистом. Но не уверен, что для одновременной работы в настоящем и на будущее он — самый лучший вариант. С молодыми игроками Олег Валерьевич не слишком любил возиться, а в «Спартаке» это делал скорее из-за отсутствия других возможностей укрепить состав.

Курс на молодежь и другие кандидаты

Динамовская молодежка сейчас находится в шаге от выхода в финал Кубка Харламова, играет живо, имеет в составе пять-шесть человек (Кисаков, Рашевский, Злодеев, Луховской и другие) с серьезной перспективой зажечь и на взрослом уровне. СКА, который порой чрезмерно увлекается доверием подрастающему поколению, такая политика не помешала спокойно разобраться с «Динамо» в плей-офф. Вызывает удивление лишь факт, что руководство бело-голубых не проговорило со Знарком эти аспекты заранее и в последний момент дало по тормозам.

Что будет дальше? На 13 апреля клуб запланировал пресс-конференцию. На ней должен быть представлен новый главный тренер. Человек, соответствующий по своим принципам концепции омоложения и постепенного развития. Фамилии Бабенко и, возможно, Кудашова в данной связи выглядели бы логично. Стопроцентного понимания, кто окажется преемником Крикунова, на данный момент нет. Какое-то время назад в кулуарах всплывала фамилия Разина, устроившего с молодой «Северсталью» испытание для «Динамо» в первом раунде.

Симпатичная и при этом рискованная в плане гарантированных результатов стратегия развития клуба не отменяет того, что надо договариваться с состоявшимися мастерами. Удержать Шипачева и Кагарлицкого для нынешнего руководства очень важно. Иначе можно самим остаться без работы.

Все упирается по старой традиции в деньги. В «Динамо», наученные собственными ошибками, хотят сократить, насколько это возможно, расходы на своих звезд. Это очень сложная задача, поскольку обидеть игрока очень легко. Особенно Шипачева, имеющего готовое предложение от «Автомобилиста» на прежние 120 миллионов в год. Кроме того, москвичи хотят договориться о заметном понижении зарплаты с Яшкиным. Он должен в следующем сезоне получить 115 миллионов. С учетом того что в клубной структуре работают его отец и брат, точки для соприкосновения как минимум есть. Похоже, от «Динамо» в ближайшее время стоит ждать много интересного даже после сорвавшейся операции «Возвращение Знарка».