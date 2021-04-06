Знарок близок к возвращению в «Динамо». Вместо мощного состава тренеру могут дать разбитое корыто

Обзор дня Алексея Шевченко.

Безысходность

«Ак Барс» проиграл второй матч на своем льду «Авангарду» и едет в Балашиху с риском не вернуться домой. Можно долго описывать, как Дмитрий Квартальнов проигрывает эту серию «Авангарду», указывать на причины, копаться в недостатках. Самая яркая картинка серии была в одном из периодов, кажется, во втором. Казанцы встали в зоне. Защитник делает передачу на место, где секунду назад находился Кирилл Петров, а тот уехал меняться. И не потому, что устал, а так у «Ак Барса» положено: быстрые смены, за которыми следят с секундомером. Если переиграл хоть секунду, то в следующем матче можешь не попасть в состав, по крайней мере выслушаешь от тренеров много неприятных слов. Может быть, и правильно, но до абсурда нельзя доводить.

А ведь в какой-то момент регулярного чемпионата показалось, что Дмитрий Квартальнов стал другим. Начал позволять больше творчества, не сковывал хоккеистов. Но все это до момента, когда цена победы стала гораздо выше. Как Владимир Крикунов в сложные периоды времени достает старые конспекты, которые не работают, так и Квартальнов моментально возвращается к тому, что еще не приносило ему побед, но кажется привычным. Он все тот же, кто уступил СКА, ведя в серии со счетом 3-0. Тогда списывали на неопытность, но сейчас ясно, что причина в другом. И ладно бы «Авангард» как-то творчески подошел к матчу. Они вообще не делают ничего необычного. Да им и не надо. С примитивными командами чего мудрить? А казанский клуб, к сожалению, выглядит на редкость примитивно.

Кандидат

В «Динамо» близки к тому, чтобы заключить контракт с Олегом Знарком. Если это произойдет, то бело-голубые выбросят на помойку еще один чемпионат, потратив слишком много денег. Знарок совсем не тот, кто нужен клубу, да еще после двух отвратительных сезонов в «Спартаке». Единственный аргумент в пользу этой кандидатуры — ностальгия, но в большом спорте нет места сантиментам. Чего вообще добиваются в «Динамо»? Дескать, Знарок с сильным подбором игроков выиграет, как в СКА? Но забывают, что еще в одном плей-офф он вылетел с дрим-тим, а бело-голубых второй раунд не устроит. Тогда какой смысл вообще менять Крикунова? Есть у Знарка какие-то прогрессивные идеи? Нет. В «Спартаке» ставка исключительно на большинство, а в неравных составах было совсем все худо. Да еще и постоянное нытье на пресс-конференциях про пандемию и травмированных.

Не стоит забывать, что Знарок получит совсем не тот коллектив, что был в этом сезоне. Большой вопрос, а останется ли Вадим Шипачев. Пока переговоры не продвинулись с места. Форвард не ставит никаких вопросов по поводу того, каких хоккеистов надо сохранить. Он интересуется, с кем ему придется играть и не слышит ответов. Говорят, что у Дмитрия Яшкина есть какая-то опция в контракте, связанная с отъездом в Америку. Нет соглашения с Дмитрием Кагарлицким, поменяют легионеров. А вдруг будет такая команда, с которой навыки Знарка бесполезны? С молодыми он не умеет работать, с ветеранами проваливается. Как-то в клубе слишком формально относятся к назначению на важную позицию.

В фарм-клуб

Защитник Александр Алексеев вернулся в «Вашингтон» и моментально был переведен в фарм-клуб. Вполне вероятно, уже в ближайшее время он сыграет за «Херши» в АХЛ, и хоккеист рискует провести там остаток сезона. Попасть в основной состав «Вашингтона» практически нереально. Совсем не случайно Питер Лавиолетт старается никого не обижать, а шесть защитников получают одинаковое игровое время. В иных командах третья пара может присесть на какое-то время, но для столичной это скорее исключение, чем правило.

Алексееву бы остаться в России, в КХЛ. Понимаем, действующий контракт, но для будущего было бы правильно договориться о новой аренде. Хотя кто знает, какие планы у руководства «Вашингтона» на следующий сезон. В нашей лиге Алексеев начал очень неплохо, но потом как-то ушел в тень. Видимо, Томми Лямся его атакующие навыки не слишком требовались, хотя тут у Александра большой потенциал. Но, например, в плей-офф он хоть и провел все матчи, но вообще не лез вперед, а это сказывалось на его эффективности. Серию с «Трактором» защитник завершил с показателем полезности «минус 1», а за весь плей-офф у него только одна передача. Алексеев из тех, кому что угодно говори, а он все равно поедет в НХЛ и будет ждать шанса. Еще бы, первый раунд драфта 2018 года, должны же дать возможность. На самом деле, Александр не убедил, что он сильнее всех в России, но парень с большим потенциалом. Дома бы у него была возможность развиваться правильно.?