КХЛ нужны новый чемпион и сенсации. Только это поднимет интерес к лиге

Плей-офф стартует уже сегодня.

КХЛ как никогда нужен новый обладатель Кубка Гагарина. Лучше всего, чтобы им стала давно не избалованная большими победами команда, которая к трофею еще не притрагивалась. Лига последовательно продвигает в жизнь курс на жесткий потолок зарплат в попытке добиться хотя бы примерного равенства сил. Представить, что в решающей серии встретятся «Северсталь» и «Барыс», по-прежнему утопия, а вот «Локомотив» и «Авангард» — уже реальность.

Интрига в последние сезоны едва дышала, крутясь вокруг одних и тех же команд. За год мало что изменилось, и это подтверждает турнирная таблица регулярного чемпионата. На самой вершине остались прежние фавориты. Надоевший до безобразия сценарий, в котором будут финал Запада ЦСКА-СКА и последующий выход победителя этой серии на условный «Ак Барс», в стратегическом плане окажется большим разочарованием.

Ничего личного к руководству, игрокам и болельщикам вышеназванных клубов. Они могут спокойно наплевать на мое мнение и думать только о Кубке Гагарина. В глобальном плане хоккей, если речь не идет о турнирах с участием сборных, на глазах теряет популярность. Аудитория стареет, причем многие из тех, кто следил за клубным хоккеем, теряют к нему интерес. Это не только опыт моего общения, но и анализ кликов и просмотров нашего издания.

Стабильность без революций и потрясений хороша для рядового обывателя. Ему можно выгодно продать идею, что и застой может быть приятным и полезным. Для спорта это чаще всего смертельная болезнь. Иногда бывают исключения. Недавние финалы НБА с участием «Голден Стэйта» и «Кливленда», которые повторялись четыре года подряд, давали отличные рейтинги. Но в каждой из команд были суперзвезды — Карри, Дюрант и, возможно, лучший баскетболист в истории Леброн Джеймс.

В КХЛ на данный момент почти нет узнаваемых для широкого круга фигур, которые собирают стадионы и завалены рекламными контактами по самую макушку. Может, только Илья Ковальчук с оговоркой потянет на эту роль. СКА и ЦСКА шестилетней давности — другое дело. Тогда находящиеся в расцвете своих карьер Ковальчук и Александр Радулов пускались во все тяжкие и враждовали на площадке. Вспомните хотя бы знаменитый удар от Кови по лодыжке старого друга, превратившегося на время финала Западной конференции в персонального врага. Два армейских гранда сохранили свои турнирные позиции. Только разве можно сравнить нынешних Окулова, Шалунова, Бурдасова и Кузьменко (при всем к ним уважении) со звездами лиги из недавнего прошлого? Глубоко сомневаюсь.

Удивить, поднять интерес и вернуть хотя бы часть симпатий к КХЛ может только сенсация. Для начала можно согласиться на небольшую. С чего-то надо начинать, чтобы лига окончательно не превратилась в нишевой турнир, который вызывает восторг лишь у редких хардкорных фанатов.