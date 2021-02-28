Сенсации в первом раунде Кубка Гагарина можно ждать только в этой серии.

Шикарная вывеска ЦСКА — «Спартак» выглядит как главное украшение первого раунда Кубка Гагарина. Пусть даже эти ожидания скорее вызваны историческим статусом соперников, чем отражением реальной действительности. Армейцы в шестой раз за последние семь лет стали первыми в регулярном чемпионате и к плей-офф подходят в статусе основного фаворита. По сравнению с прошлым годом их преимущество перед остальными претендентами не настолько велико, чтобы заранее рисовать для них комфортные 4-0 в серии. Например, оставляет желать лучшего бригада вратарей Ларс Юханссон — Александр Шарыченков.

Предстоящее дерби куда важнее для ближайшего будущего «Спартака». Клубу почти наверняка придется столкнуться с большими изменениями в межсезонье. С разной степенью вероятности ожидаются урезание платежной ведомости (на 30-40 процентов), перестановки в менеджменте, уход главного тренера Олега Знарка (самый дорогой специалист лиги с зарплатой 80 миллионов не оправдывает ожиданий) и глобальная перестройка состава (он обновится как минимум наполовину). А еще непонятно, в каком дворце красно-белые будут играть в следующем сезоне. Хозяева «ЦСКА Арены» о продлении аренды даже думать не хотят.

В теории от радикальных шагов со стороны тех, кто выделяет деньги (структуры, близкие к одному из самых влиятельных лиц в российском хоккее Геннадию Тимченко), спасет лишь блестящее выступление команды в плей-офф. В такое чудо сложно поверить. «Спартак» после возрождения выступает в КХЛ уже шестой сезон и за это время даже не приблизился к прохождению хотя бы одного кубкового раунда.

Самый титулованный тренер лиги Знарок, солидный бюджет (в нынешнем сезоне платежка находится в районе 800 миллионов), отличные условия для тренировочного процесса, удобное географическое расположение, современный дворец и еще масса мелких преимуществ перед командами с периферии. Результаты очень скромные: за пять лет — три вылета в первом раунде плей-офф с общей разностью побед и поражений 4-12. Прогресса нет. В стратегическом плане клуб остался там же, где и был несколько лет назад. Постоянная ставка на ветеранов и «сбитых летчиков» — это путь в никуда.

Кажется, пришло время спросить с менеджмента. Околохоккейное и маркетинговое направления в работе клуба претензий не вызывают. В данном отношении красно-белые как раз находятся в числе лидеров лиги, делая праздник там, где его сложно ожидать. А вот в спортивном направлении — уныние и застой. Очередная серия транзита генерального менеджера Алексея Жамнова из уютной ложи на тренерскую скамейку родилась не на пустом месте. Если бы не растерявшийся на финише регулярного чемпионата «Витязь», то сезон мог закончиться для «Спартака» катастрофой.

Сейчас же есть обоснованная надежда, что серия с ЦСКА станет для красно-белых вызовом жизни. Ветеранам надо доказывать, что их еще рано списывать со счетов, и работать на контракты. Знарок — по-прежнему очень амбициозный тренер, чтобы считать для себя любое поражение достойным результатом. Хорошему и приятному в общению человеку, как Жамнов, тоже хочется чего-то добиться. Нынешний «Спартак» в полном составе выведен из зоны комфорта. Если сенсация в первом раунде все-таки произойдет, то лишь в этой серии.