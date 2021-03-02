У Кубка Гагарина два фаворита и четыре темных лошадки.

Регулярный чемпионат КХЛ завершен, сегодня стартует плей-офф. 16 сильнейших команд лиги сойдутся в борьбе за Кубок Гагарина. Ниже — самое главное о первом раунде.

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Участники плей-офф КХЛ

«Витязь», рижское «Динамо», «Сочи», «Нефтехимик», «Сибирь», «Амур» и «Куньлунь» отправились в отпуск.

В плей-офф Кубка Гагарина вышли по восемь лучших команд из Западной и Восточной конференций. В каждом раунде пары между собой составляют команды с наиболее высоким местом в регулярке и наиболее низким.

Преимущество своего льда во всех раундах отдается клубу с более высоким номером «посева». Для прохождения в следующую стадию нужно одержать четыре победы.

Участники плей-офф стали известны еще 24 февраля, когда «Спартак» вырвал путевку в кубковую весну у «Витязя». Окончательные пары первого раунда определились только в заключительный день регулярного чемпионата. И на Западе, и на Востоке интрига держалась до последнего.

Плей-офф стартует 2 марта. Откроют розыгрыш Кубка Гагарина «Металлург» и «Барыс» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.

В этот же день сыграют «Авангард» и «Автомобилист», столичное «Динамо» и «Северсталь», СКА и минское «Динамо». Начало матчей — в 19:30.

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Расписание первого раунда плей-офф КХЛ

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Спартак» (8) — 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года

СКА (2) — «Динамо» Минск (7) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года

«Динамо» Москва (3) — «Северсталь» (6) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года

«Локомотив» (4) — «Йокерит» (5) — 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8) — 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года

«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года

«Металлург» (3) — «Барыс» (6) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года

«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5) — 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года

*при необходимости.

Хоккеисты СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные фавориты Кубка Гагарина-2021

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, главные фавориты Кубка Гагарина-2021 — ЦСКА и «Ак Барс». Коэффициент на их победу равен 4.00. Чуть ниже котируются шансы СКА — 6.00.

Не стоит сбрасывать со счетов московское «Динамо» с огненной связкой Яшкин-Шипачев, «Авангард» с их североамериканской моделью игры и опытную «Магнитку» — на них можно поставить за 10.0.

Конечно, финал ЦСКА — «Ак Барс» — один из самых ожидаемых. В заключительный день регулярки команды представили репетицию главной битвы сезона, разыграв Кубок Континента. Армейцы победили с минимальным преимуществом (1:0), набрали два очка и оказались на первом месте.

Несмотря на серьезные летние потери, Игорю Никитину удалось пересобрать команду и не отклониться от своей системы. Системы, в которой все играют правильно, просто и без прокатов. Это и есть главный козырь ЦСКА. Да, некоторые их матчи тяжело смотреть, но такой хоккей приносит результат. Опасения вызывает только вратарская линия. Справятся ли Ларс Юханссон и Александр Шарыченков с нагрузкой в поздних стадиях плей-офф, — большой вопрос.

Аналогичную модель продвигает и Дмитрий Квартальнов. Его «Ак Барс» играет в динамичный и силовой хоккей, иногда задвигая креативность на второй план. Длинная скамейка позволяет ротировать состав, а лидеры добавляют команде кубкового опыта. Если главный тренер казанцев сам не перегорит эмоционально и не упустит связь с хоккеистами, «Ак Барсу» по силам завоевать четвертый Кубок Гагарина.

Сергей Андронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на серию

Самой огненной в первом раунде обещает стать серия ЦСКА и «Спартака». Тут географическое соперничество, отголоски футбольного дерби и тренерская дуэль Игоря Никитина и Олега Знарка. Все это больше об эмоциональной составляющей, но никак не об объективной реальности. На бумаге силы победителя регулярки и команды, запрыгнувшей в последний кубковый вагон, несопоставимы.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.08 на победу ЦСКА в серии, тогда как на проход «Спартака» — аж 8.00.

Первый матч московского дерби состоится 3 марта в 19:30. Победа армейцев оценивается в 1.54, а красно-белых — в 5.70. Ничья в основное время идет за 4.40. Есть привлекательная ставка на количество голов: коэффициент на то, каждая команда забросит хотя бы две шайбы, равен 2.32.

Армейцы — очевидные фавориты, но не спешите делать ставку на 4-0 в серии. У «Спартака» есть характер, опытный костяк и тренер, выигрывавший Кубок Гагарина, чемпионат мира и Олимпиаду.

Поэтому прогноз «СЭ» на серию — 4-2 в пользу коллектива Игоря Никитина. БЕТСИТИ дает коэффициент 4.40 на такой исход.

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