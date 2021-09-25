Обзор дня Алексея Шевченко

Сборная

Формально Олег Знарок еще не возглавил сборную России, которая поедет на Олимпиаду. И хотя об этом объявил Владислав Третьяк, федерация должна собраться и утвердить назначение. Но будет, по меньшей мере, странно, если организация откажется. Им спустили приказ — настойчивое пожелание, орган просто обязан все юридически оформить, другого выхода нет.

Впрочем, это то решение сверху, которое не вызывает отторжения. Будем честными: так получилось, что Олег Знарок — оптимальный вариант. По крайней мере, из тех, кто отвечал бы всем неписанным требованиям. Этого специалиста должны знать хоккеисты из НХЛ, за плечами кандидата какие-то достижения, плюс тренер должен быть русскоязычным. Конечно, можно было бы подумать насчет Игоря Никитина, но у него отсутствует опыт самостоятельной работы на международном уровне.

И все-таки люди, которые назначили тренера, скорее поддались эмоциям. И забыли, что Знарок остался без своего верного помощника Харийса Витолиньша, который на Олимпиаду везет сборную Латвии. А без него новый тренер нашей команды и не работал никогда. Не стоит преуменьшать значимость помощника в их тандеме. Более того, мы же все знаем, что именно Витолиньш отвечал за тактику, построение игры, рисовал план, как победить соперника. Знарок — это эмоции, давление на арбитров, какие-то подсказки во время игры. Но легко исправлять что-то готовое, гораздо сложней создать базу.

Теперь большая ответственность на Сергее Зубове и Алексее Жамнове. Первый имеет опыт самостоятельной работы в КХЛ. Он был в СКА, «Сочи», а сейчас в рижском «Динамо». И хотя впечатления от его работы неоднозначные, он все равно более сильный специалист, чем главный тренер. Жамнов сосредоточится на большинстве, а это будет самый важный компонент на Играх. А что же Знарок? До февраля он должен не в Риге сидеть, а перебираться за океан, выбирать удобное место для проживания, чтобы увидеть, как можно больше кандидатов и постоянно держать руку на пульсе. Разговаривать с ребятами, выслушивать их, анализировать. Если он собирается смотреть НХЛ по телевизору, и лишь созваниваться с кандидатами, то это будет неправильно.

Отставка

В Ярославле все-таки дрогнули и поменяли главного тренера. Андрея Скабелку заменил Игорь Никитин, а белорусский специалист не дорабатывает уже третий трехлетний контракт с топ-клубом в своей карьере. Но на этот раз он продержался дольше, чем когда-то в Омске. Уверен, что тренера бы не тронули, если бы не последние две пресс-конференции. И ничего меня не переубедит в этом. Но когда в команде кризис, главный не должен выходить к прессе настолько подавленным и слабым. Можешь паниковать в тренерской, дома, в конце концов, но на людях обязан излучать уверенность в своих силах, улыбаться и хотя бы показывать, что есть план для спасения, хотя его, возможно, и нет. Скабелка уволил сам себя. Не учел, что Игорь Никитин свободен вместе со своими помощниками. Подумал, что действующий контракт хоть что-то да значит, забыл, в каком городе находится и кто руководит «Локомотивом». Плюс игра команды оставалась на прежнем уровне. Она бы наладилась, но не хватило времени. Да его и не будет при руководителе с таким бэкграундом, как у Юрия Яковлева.

Что теперь будет? Ярославский клуб, безусловно, остается претендентом на Кубок Гагарина. Игорь Никитин исправит какие-то моменты, но больше рассчитываю, что Дмитрий Юшкевич разберется с обороной, сделав ее крайне надежной. Все равно понадобится время, чтобы внедрить изменения, но ведь закончился только сентябрь, а впереди еще осень, зима и свободный февраль. Это все было и у Скабелки, но уж слишком велик соблазн взять того, кто выигрывал Кубок Гагарина. В «Локомотиве» много хоккеистов, чей уровень вряд ли устроит Никитина, и будет интересно смотреть, как он их встроит в систему. Главное, что мы снова убедились, что в Ярославле очень непоследовательные менеджеры. Так что главная проблема «Локомотива» все-таки не решена.

Замена

Высшая лига не отстает от КХЛ — там тоже два увольнения (хотя формально Владимир Воробьев из «Амура» не уволен, так что тут вопрос подсчета). В пятницу лопнуло терпение у руководства «Рязани». Контракт с Денисом Баевым расторгнут, на замену приезжает Игорь Гришин. И снова мы видим, как клуб, исправляет собственные огрехи за счет других. Прекрасно знали, что у Баева нет опыта. «Рязань», причем, не самая богатая и укомплектованная, — первая работа тренера на таком уровне. И можно было предсказать, что возникнут проблемы. Но никто не терпит, не дает Баеву совершать и исправлять ошибки, словно у рязанского клуба впереди большое будущее, а тренер мешал к нему идти. За что уволили? Зачем назначали? Нет ответа, но виноват, получается, только один человек, хотя это не так.

На замену приехал Игорь Гришин. С ним произошла любопытная история. Один из самых интересных специалистов на молодежном уровне, должен был стать главным тренером академии «Авангарда». Он устраивал тех, кто курирует школу, у него были необходимые знания. Помешало огромное количество совершенно посторонних людей в офисе омского клуба. Многочисленные собеседования с теми, кто в этом вообще ничего не понимает. Согласование с отделами, которые ни за что не отвечают, привели к тому, что Гришин просто устал ждать и откликнулся на предложение из Рязани. Внутренняя бюрократия «Авангарда», сотканная из прилипал, чья основная задача удержаться на хлебном месте, ударила по спортивной части. Для Гришина работа в ВХЛ будет интересным опытом, у него есть свой взгляд на хоккей, и он постарается применить свои знания. Но это Высшая лига, это клуб, чьи менеджеры уже себя скомпрометировали. Так что легко не будет.